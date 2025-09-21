Unos padres latinos quisieron brindarle la mejor alegría a su menor hijo, pues cumplía 10 años. Habían planeado cada detalle para que este recuerdo sea imborrable en la memoria de este niño, pero la tristeza y el llanto se hicieron presentes ante la inesperada aparición de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Ambos terminaron detenidos en Chicago.

Este caso lo protagonizan Constantina Ramírez y Moisés Enciso, dos ciudadanos mexicanos que emigraron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. En base a su esfuerzo, lograron mantenerse en este país por más de 15 años.

Según información de CNN en Español, los padres iban acompañados de su hijo mayor en su automóvil para trasladarlo a su universidad y, posteriormente, reunirse en familia para celebrar este momento especial. Sin embargo, una parada de tráfico sería el causante de esta “pesadilla”.

Este es el cartel que solicita la liberación de los padres de este menor de edad. (Crédito: CNN en Español / YouTube)

La desesperante situación obligó a Constantina que llame a su hija de 19 años con el propósito de que llegará al lugar de los hechos. Desafortunadamente, poco pudo hacer; no obstante, se negó a responder cada pregunta que le realizaban los agentes.

En un video compartido por el medio citado, se escucha el llanto de un niño, quien se trataría del cumpleañero. Esta pena se relaciona al presenciar que sus padres y su hermano mayor eran detenidos y abordados en automóviles de ICE.

Lo único rescatable de esta situación es que uno de LOS detenidos, específicamente el hijo mayor, fue puesto en libertad horas después. Este joven de 22 años estaba a la espera de su aprobación de DACA , según información de su abogada.

Uno de los agentes le realizó preguntas a la hija de estos padres. Afortunadamente, ejerció su derecho a guardar silencio. (Crédito: CNN en Español / YouTube)

“Nuestro hogar se siente vacío”

La situación ha obligado que los hijos mayores de Moisés y Constantina alcen su voz de protesta y exijan su liberación inmediata. Aseguran que, desde aquel día, su hogar se siente “vacío y oscuro” ante la ausencia de sus padres.

Lo llamativo de este caso es que los esposos no cuentan con algún delito en su haber. Un caso más que contradice el propósito de los operativos migratorios: detener a inmigrantes con historial delictivo.

