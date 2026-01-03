Si pensabas que los ciudadanos estadounidenses podían ingresar fácilmente a cualquier país del mundo, ya sea de vacaciones, por trabajo o estudios, estás equivocado, pues dos naciones les negarán la entrada a sus territorios. Esto responde a las restricciones migratorias que impuso la administración de Donald Trump a inicios de diciembre de 2025 y que entraron en vigor el 1 de enero de 2026. Con esta medida, ambos países ponen en práctica el conocido refrán “ojo por ojo, diente por diente”, que se fundamenta en la justicia basada en la reciprocidad. A continuación, te contamos cuáles son estas naciones.

Si tienes nacionalidad estadounidense no podrás entrar a algunos países (Foto: Freepik)

LOS DOS PAÍSES QUE VETARON A LOS CIUDADANOS DE EE.UU.

Mali y Burkina Faso son los dos países de África Occidental que prohibirán el ingreso de ciudadanos estadounidenses a sus territorios en respuesta a una medida similar que tomó el Gobierno de Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, señaló que su gobierno actuaba según el “principio de reciprocidad”, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malí lamentó la acción de Estados Unidos y pidió “respeto mutuo e igualdad soberana”.

La decisión de ambas naciones llega después de que Níger impuso una medida similar, según la agencia de noticias estatal de ese país, aunque todavía no hay ningún comunicado oficial por parte de sus autoridades para confirmar esta noticia. Pese a esto, los tres países, gobernados por juntas militares tras golpes de Estados, han formado su propio bloque regional y tiene cercanía con Rusia, publica BBC.

A raíz de esta medida, los ciudadanos estadounidenses que habían programado visitar la región ahora tendrían que mirar otras opciones para ir de turismo. A esto se suma que las embajadas ajustaron sus operaciones y alertas de viajes, por lo que la asistencia consular en casos de emergencia es complicada.

Mali

Mali es un estado sin litoral situado en África Occidental. Su capital​ y ciudad más poblada es Bamako. La clave de su economía es la agricultura, siendo el algodón la cosecha más exportada principalmente a Senegal y Costa de Marfil.

En 2020 y 2021, dos golpes de Estado liderados por el coronel Assimi Goïta derrocaron al gobierno de Mali y desde entonces, el país es gobernado por una junta militar. En julio de 2025, el parlamento de transición otorgó a Goïta un mandato presidencial de cinco años, renovable sin elecciones.

Burkina Faso

Burkina Faso es un país sin litoral de África Occidental, cuya capital es Uagadugú. Depende mucho de la agricultura y el oro, y se caracteriza por su situación de pobreza y desafíos de seguridad, aunque implementa políticas de soberanía nacional.

Ibrahim Traoré es un militar burkinés con el rango de capitán que tiene el cargo de presidente interino de Burkina Faso, desde el 6 de octubre de 2022, tras el golpe de Estado del 30 de septiembre del mismo año, que derrocó al también presidente interino Paul-Henri Sandaogo Damiba.