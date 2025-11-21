Viajar al extranjero teniendo Green Card en Estados Unidos implica cumplir ciertos requisitos, y para quienes residen en Florida, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recordó que hay documentos obligatorios que deben presentarse al salir y al regresar al país. Además, la agencia advirtió que las ausencias prolongadas pueden afectar el estatus migratorio de los residentes permanentes.

¿Qué necesita un residente con Green Card para viajar fuera de EE.UU. desde Florida?

Los titulares de la Green Card que salgan de EE.UU. desde Florida deben preparar una serie de papeles esenciales tanto para despegar como para volver a entrar al país. USCIS detalla que, al momento de viajar al extranjero, el residente permanente debe presentar:

Pasaporte del país de origen

Documento de viaje de refugiado , si corresponde

, si corresponde Visas requeridas por el país de destino, en caso de que sean necesarias

Para el reingreso a EE.UU., la regla es clara: los residentes permanentes deben mostrar su green card vigente y el formulario I-551, documentos que los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisarán en los puertos de entrada.

Además, deberán acompañar esa acreditación con un documento de identidad válido, como:

Pasaporte

Identificación de ciudadanía extranjera

Licencia de conducir emitida en EE.UU.

Viajar desde Florida con Green Card implica cumplir requisitos de entrada y salida en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Jairo Rúa

La advertencia de USCIS a los residentes con Green Card en Florida

USCIS enfatizó que los residentes permanentes deben tener especial cuidado con la duración de sus viajes. Una ausencia de seis meses o más puede poner en riesgo su estatus, ya que podría interrumpir el requisito de residencia continua necesario para solicitar la naturalización.

Y hay otro punto crítico: al regresar, los agentes de CBP pueden evaluar si el titular de la green card abandonó su intención de vivir permanentemente en EE.UU.. Para tomar esta decisión, consideran aspectos como:

Motivos del viaje

Vínculos mantenidos en EE.UU.

Si la persona tiene empleo en el país

Si conserva licencia de conducir

Si posee propiedades o mantiene residencia estable en territorio estadounidense

En viajes cortos, estos problemas suelen ser poco comunes. Sin embargo, USCIS recuerda que todo residente permanente pasa por una evaluación al reingresar.

La Green Card sigue siendo indispensable para regresar a EE.UU. después de un viaje desde Florida. | Crédito: Kurgenc / iStock / Kurgenc

¿Qué ocurre si un residente permanece fuera de EE.UU. por más de un año?

Para quienes planean ausentarse del país durante un año o más, USCIS recomienda solicitar un permiso de reingreso antes de partir. El trámite se realiza mediante el formulario I-131 y facilita el regreso al país, aunque la entrada final queda sujeta al análisis de CBP.

Además, si el objetivo es preservar la residencia continua para una futura naturalización, el organismo sugiere presentar el formulario N-470, especialmente en casos de ausencias prolongadas.

