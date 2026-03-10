Los precios de la gasolina vuelven a subir en Estados Unidos y muchos conductores están buscando formas sencillas de gastar menos cada vez que llenan el tanque. El aumento, como era de esperarse, generó preocupación entre los dueños de vehículos, quienes intentan anticiparse a nuevas subidas y reducir el impacto en su presupuesto. El interés por este tema también se refleja en internet. El lunes 9 de marzo, las búsquedas en Google sobre si el precio de la gasolina seguirá aumentando crecieron alrededor de un 80%.

Ese mismo día, el precio promedio nacional de un galón de gasolina regular llegó a 3,47 dólares, según datos del club automovilístico AAA. Una semana antes el promedio era de 2,99 dólares y hace un mes se situaba en 2,90 dólares.

Las dudas sobre el comportamiento del mercado también llevaron a que las búsquedas de frases como “¿subirá el precio de la gasolina mañana?” aumentaran más de un 100 % entre el 8 y el 9 de marzo. Muchos conductores intentan saber si conviene llenar el tanque ahora o esperar.

Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, advirtió que el precio podría seguir aumentando mientras continúe el conflicto internacional que afecta al mercado energético.

Analistas advierten que el mercado energético y los conflictos internacionales podrían mantener la presión sobre los precios. (Foto referencial: Freepik)

En una publicación en X explicó: “Actualización del mediodía: todavía no hay ciclos de precios importantes en los principales estados; el promedio nacional vuelve a subir, $3,47/gal, petróleo crudo WTI $97/bbl probablemente a medida que se proponen más soluciones”.

Ante este escenario, especialistas cuyos consejos fueron recopilados por USA TODAY recomiendan algunas estrategias para reducir el gasto en combustible. Una de las más simples es evitar la gasolina premium si el vehículo no la necesita. Este tipo de combustible suele costar entre 20 y 40 centavos más por galón y, en la mayoría de los autos, no ofrece beneficios adicionales.

Otra opción es comparar precios antes de cargar combustible. Aplicaciones como GasBuddy, Waze o incluso los mapas de los teléfonos pueden mostrar cuánto cuesta la gasolina en estaciones cercanas, lo que ayuda a encontrar las opciones más baratas.

Especialistas compartieron varias recomendaciones para ahorrar dinero al cargar gasolina. (Foto referencial: Freepik)

También se puede ahorrar utilizando programas de recompensas de supermercados o tarjetas de crédito que ofrecen descuentos o devolución de dinero en compras de combustible. Algunas estaciones incluso reducen el precio por galón cuando el pago se realiza en efectivo, ya que así evitan comisiones por el uso de tarjetas.

Además, elegir bien el momento para cargar combustible puede marcar la diferencia. Los datos de GasBuddy muestran que los precios suelen ser más bajos a comienzos de la semana y suben hacia el viernes y el fin de semana, cuando más conductores llenan el tanque.

Por último, los expertos sugieren reducir el consumo de combustible siempre que sea posible. Compartir el auto con compañeros de trabajo, planificar rutas más eficientes y agrupar varias diligencias en un solo viaje son pequeñas decisiones que pueden ayudar a gastar menos gasolina a lo largo del mes.

A qué se debe el aumento del precio de la gasolina

El aumento reciente del precio de la gasolina se debe principalmente al encarecimiento del petróleo crudo, que es el factor más importante para determinar cuánto pagan los conductores en las estaciones de servicio. Cuando el precio del petróleo sube en los mercados internacionales, ese incremento suele reflejarse en el precio de la gasolina en cuestión de semanas.

Según Reuters, uno de los motivos de esta subida es la tensión geopolítica y los conflictos en Medio Oriente que han afectado el suministro mundial de petróleo. Estas situaciones llevaron el precio del crudo a niveles cercanos o superiores a los 100 dólares por barril, debido al temor de interrupciones en el transporte de petróleo y daños a infraestructuras energéticas.

Además, existen factores estacionales y de mercado que suelen elevar los precios en esta época del año. En primavera, las refinerías comienzan a producir la llamada gasolina de “mezcla de verano”, que es más costosa de fabricar. Al mismo tiempo, aumenta la demanda por viajes y vacaciones, lo que también presiona los precios al alza.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!