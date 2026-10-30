WASHINGTON.- El alto coste de la vida en Estados Unidos ha sido el gran lastre para la campaña de los republicanos y el presidente, Donald Trump, que se arriesgan a perder el control del Congreso el próximo martes, en un contexto marcado por el rechazo a la guerra de Irán y también una creciente desconfianza hacia uno de los motores de crecimiento económico en el país, la inteligencia artificial.

Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025 aupado por los votos de aquellos que se mostraron convencidos de que el magnate inmobiliario lograría enfriar la peor inflación que había visto el país en 40 años.

Su predecesor, Joe Biden (2021-2025), heredó una oleada de subidas de precios motivada por la postpandemia y la guerra de Ucrania y se situó entre los presidentes estadounidenses que registraron una mayor inflación acumulada en un solo mandato.

No obstante, la inflación media en los últimos seis meses de mandato del demócrata se situó en el 2,67 %, mientras que en los últimos seis meses, con Trump de presidente, el dato supera ese nivel en un punto porcentual, ya que la subida media de precios entre abril y septiembre, el último mes del que existen datos, ha sido del 3,67 %.

Y es precisamente esto lo que amenaza con hacer daño al presidente y a su partido en los comicios que se celebran en cuatro días y en los que aspiran a mantener sus exiguas mayorías en las dos Cámaras del Legislativo.

Decisiones que dañaron el bolsillo

Los sondeos dan ya por hecho que los republicanos perderán la Cámara de Representantes y que los demócratas podrían disputarles también el control del Senado y apuntan a que el motivo es principalmente el daño que las decisiones de Trump han hecho en el bolsillo de los estadounidenses.

En 2025 el republicano se centró en desatar una guerra comercial que implicó castigar a sus socios con unos aranceles que hicieron que muchas importaciones resultaran menos asequibles para la ciudadanía.

Para cuando los economistas estimaron que ese impulso inflacionario ya estaba siendo absorbido por la economía llegó la decisión de Trump, el 28 de febrero, de bombardear Irán e iniciar una guerra -a día de hoy tremendamente impopular- que ha minado desde entonces el flujo comercial a través del estrecho de Ormuz y disparado los precios de los combustibles.

De este modo, la gasolina regular en Estados Unidos cuesta ahora casi un 50 % más que en febrero, y el diésel, afectado además por los bombardeos ucranianos sobre refinerías rusas, está casi un 70 % más caro, unas subidas que se han ido contagiando al resto de bienes y servicios.

Con el IPC medio del último trimestre en el 3,5 % y el dato del índice de gastos en consumo personal (PCE) publicado este jueves mostrando una subida del 3,6 % en septiembre, ha quedado subrayada la persistencia inflacionaria que afecta al Estados Unidos de Trump a unos pocos días de las elecciones.

Crecimiento del PIB

A su vez, la publicación del dato de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del jueves le deparó al ‘trumpismo’ una buena noticia y otra menos buena.

Por un lado, la economía estadounidense creció un 3,4 % en el tercer trimestre, acelerando el paso con respecto a abril-junio y apoyándose en la resiliencia del consumo privado, que avanzó al mismo ritmo que en el trimestre anterior (3,8 %), lo que indica que, pese al incremento del coste de la vida, los estadounidenses no dejaron de gastar en verano.

Por otra parte, la expansión económica se apoyó de forma importante en el auge inversor vinculado a la clara apuesta del Gobierno Trump por la inteligencia artificial, ya que la inversión corporativa aumentó un 12,7 %, con un salto del 37,4 % en equipos de procesamiento de información y del 9,6 % en software.

Esto puede jugar en contra de los republicanos, ya que Estados Unidos es paradójicamente una de las economías desarrolladas en las que la IA desata más recelos debido al fantasma de la destrucción de empleo y a la alta demanda de recursos y energía de los centros de datos que se multiplican por la geografía, lo que despierta el rechazo de unas comunidades que no quieren pagar aún más por agua o luz.