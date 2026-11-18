Hay una buena noticia para los beneficiarios de la SSA, aunque, eso sí, no alcanza a todos y conviene revisar a quiénes sí. Los primeros depósitos con el aumento del Seguro Social para 2027 llegarán antes de Año Nuevo a determinados grupos. La Administración del Seguro Social confirmó en octubre un ajuste por costo de vida, conocido como COLA, del 3.6%, que elevará las prestaciones por jubilación alrededor de unos $75 mensuales en promedio.

Aunque la mayoría verá ese incremento durante enero, pues los que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) tendrán programado su abono para el jueves 31 de diciembre de 2026. También cobrarán esa jornada otros ciudadanos incluidos en el calendario federal, así que presta atención para descubrir si te depositarán el monto antes de lo normal.

La modificación responde a los días no laborables. Y es que el 1 de enero es feriado federal, mientras que el día 3 cae domingo. Ante esas circunstancias, como es normal en el calendario de depósitos, la agencia traslada las operaciones previstas para ambas fechas al último jueves de diciembre: el día 31.

¿CUÁNTO AUMENTARÁ EL SEGURO SOCIAL EN 2027?

Como ya todos conocen, el COLA será del 3.6%, según el anuncio difundido por la SSA el 14 de octubre. Ese porcentaje se aplicará a las prestaciones correspondientes, aunque su efecto en dólares dependerá del monto individual: los $75 mencionados anteriormente constituyen una referencia promedio para jubilados, no una cantidad uniforme para cada beneficiario.

La medida alcanzará aproximadamente a 76 millones de personas. El organismo identifica a casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social y alrededor de 7.3 millones inscritos en SSI. Ambas cifras no deben sumarse directamente, porque existe población que pertenece a los dos programas.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos pagará con los ajustes por COLA desde el 31 de diciembre (Foto: AFP)

¿QUIÉNES COBRARÁN EL 31 DE DICIEMBRE?

El adelanto incluye a quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario. Este programa está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, presentan ceguera o viven con una discapacidad. También contempla a menores que cumplen los requisitos establecidos.

Habitualmente, SSI se abona el primer día del mes. Como esa fecha coincide con el feriado de Año Nuevo, la mensualidad correspondiente a enero llegará el jueves 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, cobrarán esa jornada dos grupos cuyo depósito del Seguro Social suele efectuarse el día 3:

Personas que recibían prestaciones desde antes de mayo de 1997.

Beneficiarios inscritos simultáneamente en ese sistema y en SSI.

En estos casos, el domingo 3 de enero tampoco permite mantener la programación habitual. Debido a que el viernes anterior es feriado, la operación se traslada al último día hábil de diciembre.

CALENDARIO DEL SEGURO SOCIAL PARA ENERO DE 2027

Fecha de depósito ¿Quiénes reciben el dinero? Jueves 31 de diciembre de 2026 Personas inscritas en SSI: mensualidad de enero adelantada por el feriado de Año Nuevo. Jueves 31 de diciembre de 2026 Beneficiarios del Seguro Social que habitualmente cobran el día 3: quienes recibían prestaciones desde antes de mayo de 1997 o perciben ambos programas. Miércoles 13 de enero de 2027 Jubilados cuya fecha de nacimiento de está entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Miércoles 20 de enero de 2027 Jubilados cuya fecha de nacimiento de está entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Miércoles 27 de enero de 2027 Jubilados cuya fecha de nacimiento está entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

¿CÓMO CONSULTAR EL NUEVO MONTO EN MY SOCIAL SECURITY?

La información estará disponible desde finales de noviembre en el Centro de mensajes de la cuenta personal my Social Security. Quienes no hayan elegido las notificaciones electrónicas recibirán el aviso por correo postal durante diciembre.

Para revisar los datos:

Ingresa al portal oficial de la SSA y abre my Social Security. Inicia sesión con el método asociado a tu cuenta. Accede al Centro de mensajes cuando se publique la notificación del COLA. Comprueba el importe actualizado y las deducciones correspondientes.

La agencia indicó que quienes necesiten crear un perfil y suscribirse a las comunicaciones electrónicas deberán completar ese proceso antes del 18 de noviembre de 2026 para consultar este aviso por internet.