Comprar una casa es el sueño de muchas personas y, aunque brinda mayor estabilidad y la tranquilidad de no depender de un arrendatario, si no analizas bien la compra puede convertirse en una verdadera pesadilla. Adquirir una vivienda de forma impulsiva o sin la información necesaria termina siendo una carga para tus finanzas, ya sea por cuotas hipotecarias que exceden tu presupuesto, gastos de mantenimiento que no calculaste o impuestos que no consideraste al inicio. Por tal motivo, te contamos cuáles son los principales errores financieros al momento de comprar una casa en Estados Unidos en 2026.

Recuerda que no debes comprarla por emoción, pues dependen de varios factores como comparar tasas, revisar tu historial crediticio o proyectar tus ingresos a futuro. La lista de cinco errores que pueden llevarte a un sobreendeudamiento difícil de sostener fue realizada por El Diario.

Una casa en venta en el estado de California (Foto: AFP)

1. CONFIAR SIN CUESTIONAR EN LAS CALCULADORAS DE ASEQUIBILIDAD EN LÍNEA

En varias ocasiones, muchos ingresan sus datos a una calculadora en línea de portales inmobiliarios para ver si el sistema les indica que pueden comprar una casa. Si bien en ese momento les sale una cifra tentadora, el problema es que esa cantidad no ha sido diseñada para proteger sus finanzas en un futuro, sino solamente para venderles la propiedad.

Los bancos miran tu relación deuda-ingreso (DTI) para decidir cuánto prestarte y a veces aceptan que tus pagos de deudas lleguen al 40% o incluso 50% de lo que ganas al mes antes de impuestos. Eso significa que casi la mitad de tu sueldo podría quedar amarrado a deudas desde el inicio, y si aceptas el máximo que te ofrecen puedes terminar siendo teniendo una casa bonita, pero con el presupuesto ahogado durante años.

Hay otros casos en las algunas páginas te designan asesores financieros “de confianza” usando datos simples como tu edad, dónde vives y cuánto tienes ahorrado, y muchos trabajan bajo reglas que los obligan a priorizar tus intereses. Aunque parece ser una ayuda inicial, lo cierto es que no reemplaza sentarte a revisar con calma tus números y hacer un análisis a fondo sobre si realmente puedes sostener la hipoteca sin poner en riesgo tu economía.

2. CREER CIEGAMENTE EN LA FRASE “CÁSATE CON LA CASA, SAL CON LA TASA”

En varias ocasiones vas a escuchar a los agentes inmobiliarios y corredores hipotecarios decirte: “Cásate con la casa, sal con la tasa”. Aunque a inicios de 2026, las tasas de interés rondan el 6%, el argumento de que podrás refinanciarla cuando baje hasta 3% no siempre es posible.

Y es que resulta incierto saber si las tasas se moverán en un futuro próximo. Si lo hacen, lo mejor es que bajen, pero en algunos casos pueden mantener hasta cinco años o subir hasta 8%. Si adquieres una vivienda con la esperanza de que las cosas estarán a tu favor, no te fíes, ya que podrías perder una fuerte suma de dinero.

3. PASAR POR ALTO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y TENENCIA

Comprar una casa no simplemente es pagar la hipoteca, también debes tener en cuenta dos montos importantes que deberás desembolsar: impuestos y seguro, los cuales podrían hasta triplicar su precio, tal como sucede en Florida, California y otras zonas costeras.

Según El Diario, en el sur de Florida hay propietarios “cuyos pagos combinados de impuestos y seguro son casi tan altos como lo que solían pagar por toda su hipoteca”. A eso se suman los “impuestos prediales que se calculan con base en el valor tasado”.

4. OMITIR INSPECCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

En mercados muy competitivos, hay compradores que deciden prescindir de ciertas inspecciones para hacer su oferta más atractiva para el vendedor, una jugada que puede terminar saliéndoles carísima. En un caso cercano a un canal, por ejemplo, los nuevos dueños sí hicieron una inspección general de la vivienda, pero no contrataron una evaluación independiente del muro de contención junto al agua. Semanas después de mudarse, este cedió y se vino abajo; repararlo costaba más de 100,000 dólares, una suma imposible de asumir para ellos, por lo que acabaron en ejecución hipotecaria.

La inspección general revisa muchos aspectos de la casa, pero no abarca todos los elementos críticos. Por ejemplo puede dejar fuera un estudio del alcantarillado con cámara para detectar raíces que obstruyan la tubería principal, cuyo arreglo puede superar los 15,000 dólares, o el análisis de un ingeniero estructural cuando hay grietas en los cimientos. Lo mejor es destinar dinero extra a inspecciones especializadas de drenaje, plagas o estructura, sobre todo en casas antiguas.

5. COMPRAR IMPULSIVAMENTE POR MIEDO A QUEDARSE FUERA DEL MERCADO

A veces, por más que quieras comprar una casa, descubres después de visitar varias inmobiliarias que tu presupuesto no alcanza. Sin embargo, cuando aparece una nueva opción que no cumple del todo con lo que buscabas y requiere algunas mejoras, pero está en una zona transitada y al límite de lo que puedes pagar, terminas decidiéndote por adquirirla.

Esta es una mala decisión, ya que la compraste por impulso, pues te invadió más el temor de quedarte sin nada. Sin embargo, cuando tengas que subsanar los errores, tendrás que desembolsar varios miles de dólares.

