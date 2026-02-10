Los habitantes de la ciudad de Nueva York vivirán una semana especialmente complicada en el metro justo en un momento en que la movilidad ya está bajo presión por la inflación, los altos costos de vivienda y el regreso masivo al trabajo presencial. Entre el 10 y el 13 de febrero, una serie de cambios repentinos en líneas clave como la 1, 2, 4, 5, 7, L, Q, R, N, J, G, F, E y A, además del shuttle de la calle 42 y el Staten Island Railway, obligará a los usuarios a reorganizar sus trayectos diarios, prever demoras y depender más que nunca de las conexiones entre barrios. Para muchos neoyorquinos hispanohablantes que viven en el Bronx, Queens y Brooklyn, donde se concentra buena parte de la comunidad latina, estos ajustes no son un detalle técnico, sino una alteración directa de la rutina: llegar a tiempo al trabajo, a la escuela o a una cita médica puede depender de entender con claridad qué estaciones estarán cerradas, qué trenes cambiarán de andén y en qué horarios habrá menos frecuencia. En una ciudad que se presenta como modelo de transporte público, el impacto real de estas obras se siente con fuerza en los bolsillos y en el tiempo de las familias que usan el servicio todos los días para sostener su economía.

En Staten Island, los cambios de abordaje en el SIR afectan a estaciones que son clave para trabajadores que cruzan hacia Manhattan o Brooklyn, muchos de ellos empleados de servicios, limpieza, construcción o delivery. Un simple cambio de andén puede implicar perder un tren en hora punta, llegar tarde a un turno o tener que asumir el costo de un viaje en taxi o en app de transporte. Para quienes se mueven entre Grant City, Great Kills y otras paradas intermedias, prestar atención a los avisos en español y planificar con unos minutos extra se vuelve fundamental para evitar contratiempos que en ocasiones se traducen en descuentos en el salario o llamados de atención en el trabajo.

En Queens, la situación es especialmente sensible para comunidades hispanas asentadas en barrios como Jackson Heights, Corona, Elmhurst o Flushing, donde la línea 7 es el cordón umbilical con Manhattan. El hecho de que varios trenes omitan estaciones, que algunos servicios exprés dejen de parar en paradas habituales y que haya cambios de andén en puntos estratégicos obliga a repensar todo el recorrido: cuál estación conviene usar, si es mejor combinar local y exprés, o si hay que caminar unas cuadras más hasta otra parada. Para miles de trabajadores de restaurantes, comercio minorista y servicios en Midtown, estos minutos de diferencia pueden marcar el límite entre una llegada puntual o una tardanza reiterada.

En el Bronx y en el eje norte–sur que conecta con Manhattan, las alteraciones en las líneas 1, 2, 4 y 5 golpean directamente a sectores donde vive una amplia población latina, incluyendo inmigrantes recientes. Suspensiones parciales entre 149 St–Grand Concourse y 125 St, trenes que pasan de exprés a local o servicios reducidos hacia Wakefield–241 St significan trenes más llenos, esperas más largas en andenes expuestos al frío y la necesidad de conocer mejor la red para encontrar rutas alternativas. En un contexto de empleo precario y horarios fragmentados, cualquier interrupción inesperada del servicio puede traducirse en horas extras no pagadas o en la imposibilidad de tomar un segundo trabajo, algo muy frecuente entre las familias hispanas de la ciudad.

En Brooklyn y en los cruces hacia Manhattan, las obras simultáneas en la L, Q, R, N, J, G y F obligan a replantearse por completo los viajes de quienes viven en zonas como Bushwick, Williamsburg, Ridgewood, Sunset Park o Bay Ridge, también con una fuerte presencia de hispanohablantes. Los desvíos, las estaciones saltadas y los buses de reemplazo pueden resultar confusos si la información no se ofrece de manera clara y accesible en español, sobre todo para personas mayores o recién llegadas que aún no dominan el inglés. Por eso, en esta coyuntura de obras intensivas y cambios encadenados, una guía detallada y en español, orientada específicamente a los residentes de Nueva York, se vuelve una herramienta esencial para que la comunidad latina pueda anticipar sus viajes, proteger su tiempo y reducir el impacto de estos días de servicio alterado en el Metro.

CAMBIOS PARA EL MARTES 10 DE FEBRERO

Línea SIR

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–12 de feb, lun a jue, 9:45 a. m.–3:00 p. m. Tompkinsville y Stapleton Todos los trenes abordan desde el andén con dirección St George Usar el andén con dirección St George para ambos sentidos Mantenimiento programado

Línea 7

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Mar y jue, 1:30–5:00 a. m. Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av (Queens) Todos los trenes abordan desde el andén con dirección Manhattan Seguir indicaciones hacia el andén Manhattan-bound Mantenimiento de vía/túnel Todo el 1.er trimestre de 2026 69 St y 52 St (Queens, sentido Manhattan) Trenes Manhattan-bound se saltan 69 St y 52 St Usar 61 St-Woodside o 46 St-Bliss St y trasbordar a trenes en sentido contrario Mantenimiento estructural Todo el 1.er trimestre de 2026 74 St-Broadway (Queens, servicio exprés Manhattan-bound) El 7 exprés hacia Manhattan se salta 74 St-Broadway, el tren local continúa parando Trasbordar a tren local en Junction Blvd Mantenimiento estructural Todo el 1.er trimestre de 2026 103 St–Corona Plaza (Queens, sentido Flushing) Algunos trenes 7 hacia Flushing se saltan 103 St–Corona Plaza Usar Junction Blvd o 111 St Mejoras en la estación

Línea 5

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Hasta el 20 de feb, horas pico AM y PM Toda la línea; énfasis Bronx y conexión con 2 y 4 Trenes 4 y 5 corren a menor velocidad; algunos 4 terminan en Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos 5 usan la vía de la 2 entre 149 St y Atlantic Av–Barclays; servicio 5 reducido entre Nereid Av y la 2 Considerar B o D para evitar aglomeraciones Reemplazo de cambios de vía

Línea 4

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–13 de feb, lun a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. 149 St–Grand Concourse – 125 St No hay servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St; la línea opera en dos secciones (New Lots Av–125 St vía 6 desde/hacia 3 Av–138 St y Woodlawn–149 St–Grand Concourse) Buses shuttle entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St; usar 2, 4, 5 y 6 en 149, 138 y 3 Av–138 St Reemplazo de cambios de vía

Línea 2

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Mar 10, 10:00 a. m.–2:00 p. m. Gun Hill Rd – Wakefield–241 St (Bronx) Tren cada 16 minutos; última parada de trenes desde Manhattan: Gun Hill Rd Trasbordar en Gun Hill Rd a un tren 2 hacia Wakefield–241 St Mantenimiento de señales

Shuttle S 42 Street

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 10–13 de feb, mar a vie, 12:01–6:00 a. m. Shuttle 42 Street (Times Sq – Grand Central) El shuttle opera toda la noche — Refuerzo de servicio por trabajos planificados

Línea Q

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–13 de feb, mar a vie, 11:30 p. m.–5:00 a. m. 96 St – Atlantic Av–Barclays Ctr y Atlantic Av–Barclays – Coney Island–Stillwell Av Trenes Q cada 30 minutos, operando en dos secciones (96–Atlantic y Atlantic–Coney Island) Trasbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr Reemplazo de rieles

Línea L

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–11 de feb, lun a mié, 11:45 p. m.–5:00 a. m. 14 St–Union Sq – 8 Av (Manhattan) No hay servicio L entre 14 St–Union Sq y 8 Av; L opera solo entre Canarsie–Rockaway Pkwy y 14 St–Union Sq Buses M14 y L92 entre 14 St–Union Sq y 8 Av Mantenimiento de vías Mar y jue, 1:30–5:00 a. m. Estaciones 3 Av y 1 Av (Manhattan) Todos los trenes L abordan desde el andén con dirección 8 Av Seguir señalización hacia el andén 8 Av-bound Mantenimiento de vías

Línea J

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Hasta el 13 de feb, mar a vie, 9:15 a. m.–3:30 p. m. (excepto jue 12) Chauncey St, Halsey St, Gates Av, Kosciuszko St (hacia Manhattan) Trenes J hacia Manhattan se saltan estas paradas Tomar J hasta Myrtle Av o Broadway Junction y trasbordar Reemplazo de rieles Hasta el 13 de feb, mar a vie, 9:30 a. m.–3:30 p. m. Servicio general en Brooklyn Trenes J corren cada 10 minutos — Reemplazo de rieles

Línea F

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 10–11 de feb, mar 11:45 p. m.–mié 5:00 a. m.; 12–13 de feb, jue 11:45 p. m.–vie 5:00 a. m. 57 St, Lexington Av/63 St, Roosevelt Island, 21 St–Queensbridge (sentido Jamaica) Sin trenes F hacia Jamaica en estas estaciones; trenes se desvían vía Court Sq por la E entre 47–50 Sts–Rockefeller Ctr y 36 St Usar líneas E, N, Q, R, 7; trasbordar en 34 St–Herald Sq y Queens Plaza Reemplazo de escaleras mecánicas

Línea D

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Mar 10, 9:45 a. m.–3:00 p. m. Bay 50 St – Coney Island–Stillwell Av (Brooklyn) No hay servicio D a Coney Island–Stillwell Av; D termina en Bay 50 St Buses D99 entre Bay 50 St y Coney Island; trasbordos a F, N o Q en 34 St–Herald Sq, Atlantic Av o 62 St/New Utrecht Av Mantenimiento de señales

Línea B

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 10–13 de feb, mar a vie, 9:45 a. m.–3:00 p. m. Kings Hwy – Brighton Beach (Brooklyn) No hay servicio B entre Kings Hwy y Brighton Beach; B termina en Kings Hwy Tomar la Q entre Kings Hwy y Brighton Beach Reemplazo de rieles

Línea A

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–10 y 10–11 de feb, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Spring St, 23 St y 50 St (uptown) La A local hacia el norte se salta Spring St, 23 St y 50 St Tomar la A o E hasta W 4 St–Wash Sq o 34 St–Penn y trasbordar a tren local hacia el centro Reemplazo de rieles

Línea E

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–10 y 11–12 de feb, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Spring St y 23 St (uptown) La E hacia el norte se salta Spring St y 23 St Tomar la E hasta W 4 St–Wash Sq o 34 St–Penn y trasbordar; también se sugiere la A local Reemplazo de rieles

MODIFICACIONES PARA EL MIÉRCOLES 11

SIR

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–12 de feb, lun a jue, 9:45 a. m.–3:00 p. m. Tompkinsville y Stapleton Todos los trenes desde Tompkinsville a Stapleton abordan desde el andén dirección St George Usar el andén dirección St George para ambos sentidos Mantenimiento programado

Línea 7

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Mié, vie y sáb, 1:30–5:00 a. m. Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av (Queens) Todos los trenes abordan desde el andén dirección Flushing Seguir indicaciones hacia el andén Flushing-bound Mantenimiento de vías y pruebas en Steinway Tunnel Todo el 1.er trimestre de 2026 74 St–Broadway (Queens, servicio exprés Manhattan-bound) El 7 exprés hacia Manhattan se salta 74 St–Broadway; el 7 local sigue parando Trasbordar en Junction Blvd a un tren 7 local Mantenimiento estructural Todo el 1.er trimestre de 2026 69 St y 52 St (Queens, sentido Manhattan) Trenes Manhattan-bound se saltan 69 St y 52 St; todos los trenes en 61 St–Woodside usan el andén Flushing-bound Usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; trasbordar a trenes en sentido contrario Mantenimiento estructural Todo el 1.er trimestre de 2026 103 St–Corona Plaza (Queens, sentido Flushing) Trenes 7 hacia Flushing se saltan 103 St–Corona Plaza Usar Junction Blvd o 111 St Mejoras en la estación

Línea 5

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Hasta el 20 de feb, horas pico AM y PM Toda la línea; énfasis en Bronx y conexión con 2 y 4 Trenes 4 y 5 corren a menor velocidad, con mayores tiempos de espera; algunos 4 operan entre 3 Av–138 St y Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos 5 usan la vía de la 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays; servicio 5 reducido entre Nereid Av y la 2 Considerar B o D para evitar aglomeraciones Reemplazo de cambios de vía

Línea 4

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–13 de feb, lun a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. 149 St–Grand Concourse – 125 St No hay servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St; la línea opera en dos secciones (New Lots Av–125 St vía 6 desde/hacia 3 Av–138 St y Woodlawn–149 St–Grand Concourse) Buses shuttle entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St; uso de 2, 4, 5 y 6 en 149, 138 y 3 Av–138 St Reemplazo de cambios de vía

Shuttle S 42 Street

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 10–13 de feb, mar a vie, 12:01–6:00 a. m. Shuttle 42 Street (Times Sq – Grand Central) El servicio shuttle de 42 St funciona toda la noche — Servicio adicional durante trabajos planificados

Línea 2

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 5–6 feb, jue y vie, y 11–13 feb, mié a vie, 10:30 a. m.–2:30 p. m. E 180 St – Wakefield–241 St (Bronx) Trenes 2 cada 16 minutos en este tramo; última parada de trenes alternos desde Manhattan: E 180 St Trasbordar en E 180 St a un tren 2 hacia Wakefield–241 St Reemplazo de rieles

Línea Q

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–13 de feb, lun a vie, 11:30 p. m.–5:00 a. m.; 17–20 de feb, mar a vie, 11:30 p. m.–5:00 a. m. 96 St – Atlantic Av–Barclays Ctr y Atlantic Av–Barclays – Coney Island–Stillwell Av Trenes Q cada 30 minutos, operando en dos secciones (96–Atlantic y Atlantic–Coney Island) Trasbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr Reemplazo de rieles

Línea L

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–11 de feb, lun a mié, 11:45 p. m.–5:00 a. m. 14 St–Union Sq – 8 Av (Manhattan) No hay servicio L entre 14 St–Union Sq y 8 Av; L opera solo entre Canarsie–Rockaway Pkwy y 14 St–Union Sq Buses M14 y L92 que realizan las paradas entre 14 St–Union Sq y 8 Av Mantenimiento de vías Mié y vie, 1:30–5:00 a. m. 1 Av y 3 Av (Manhattan) Todos los trenes L en 1 Av y 3 Av abordan desde el andén dirección Brooklyn Seguir señalización hacia el andén Brooklyn-bound Mantenimiento de vías 11–13 de feb, mié a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Myrtle–Wyckoff Avs – Lorimer St (Brooklyn) No hay servicio L entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St; la L opera en dos secciones (Canarsie–Rockaway Pkwy–Myrtle–Wyckoff y Lorimer St–8 Av) Buses L90 que paran en todas las estaciones L entre Myrtle–Wyckoff y Lorimer; para conexión Brooklyn–Manhattan, usar J o M en Broadway Junction Reemplazo de rieles

Línea J

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Hasta el 13 de feb, mar a vie, 9:15 a. m.–3:30 p. m. (excepto jue 12) Chauncey St, Halsey St, Gates Av, Kosciuszko St (sentido Manhattan) Trenes J hacia Manhattan se saltan estas estaciones Tomar J hasta Myrtle Av o Broadway Junction y trasbordar Reemplazo de rieles Hasta el 13 de feb, mar a vie, 9:30 a. m.–3:30 p. m. Servicio general de la J en Brooklyn Trenes J corren cada 10 minutos — Reemplazo de rieles

Línea F

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 10–11 de feb, mar 11:45 p. m.–mié 5:00 a. m. 57 St, Lexington Av/63 St, Roosevelt Island, 21 St–Queensbridge (sentido Jamaica) No hay servicio F hacia Jamaica en estas estaciones; trenes se desvían vía Court Sq por la E entre 47–50 Sts–Rockefeller Ctr y 36 St Usar líneas E, N, Q, R, 7; trasbordar en 34 St–Herald Sq y Queens Plaza Reemplazo de escaleras mecánicas

Línea B

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 10–13 de feb, mar a vie, 9:45 a. m.–3:00 p. m. Kings Hwy – Brighton Beach (Brooklyn) No hay servicio B entre Kings Hwy y Brighton Beach; B termina en Kings Hwy Tomar la Q entre Kings Hwy y Brighton Beach Reemplazo de rieles

Línea E

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–10 de feb y 11–12 de feb, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Queens–Manhattan: 21 St–Queensbridge – W 4 St–Wash Sq Trenes E hacia World Trade Center se desvían vía Roosevelt Island y F desde 21 St–Queensbridge hasta W 4 St–Wash Sq Para Queens Plaza usar 7, N o R; para Court Sq usar 7; para Lexington Av/53 St usar la nueva estación o 6 en 51 St; para 5 Av/53 St usar la D; múltiples puntos de trasbordo (Jackson Hts–Roosevelt Av, 47–50 Sts–Rockefeller, 42 St–Port Authority, 34 St–Herald Sq, W 4 St–Wash Sq) Reemplazo de escaleras 10–11 de feb, mar 11:45 p. m.–mié 5:00 a. m. y 12–13 de feb, jue 11:45 p. m.–vie 5:00 a. m. Spring St y 23 St (uptown) Trenes E hacia el norte se saltan Spring St y 23 St Tomar la E hasta W 4 St–Wash Sq o 34 St–Penn y trasbordar a un tren A local, o usar la A desde 14 St o Canal St hacia uptown Reemplazo de rieles

Línea A

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 10–11 de feb, mar 11:45 p. m.–mié 5:00 a. m. Spring St, 23 St y 50 St (uptown) La A local hacia el norte se salta Spring St, 23 St y 50 St Tomar la A hasta W 4 St–Wash Sq o 34 St–Penn y trasbordar a un tren local; para 50 St usar trasbordo en 42 St–Port Authority Reemplazo de rieles

AJUSTES EN EL SERVICIO DEL METRO PARA EL JUEVES 12

SIR

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–12 de feb, lun a jue, 9:45 a. m.–3:00 p. m. Tompkinsville y Stapleton Todos los trenes de Tompkinsville a Stapleton abordan desde el andén dirección St George Usar el andén dirección St George para ambos sentidos Mantenimiento programado

Línea 7

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Mar y jue, 1:30–5:00 a. m. Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av (Queens) Todos los trenes abordan desde el andén dirección Manhattan Seguir señalización hacia el andén Manhattan-bound Mantenimiento de vías y pruebas en Steinway Tunnel Todo el 1.er trimestre de 2026 74 St–Broadway (Queens, servicio exprés Manhattan-bound) El 7 exprés hacia Manhattan se salta 74 St–Broadway; el 7 local sigue parando Trasbordar en Junction Blvd a un tren 7 local Mantenimiento estructural Todo el 1.er trimestre de 2026 69 St y 52 St (Queens, sentido Manhattan) Trenes Manhattan-bound se saltan 69 St y 52 St; todos los trenes en 61 St–Woodside abordan desde el andén dirección Flushing Usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; trasbordar a tren en sentido contrario Mantenimiento estructural Todo el 1.er trimestre de 2026 103 St–Corona Plaza (Queens, sentido Flushing) Trenes 7 hacia Flushing se saltan 103 St–Corona Plaza Usar Junction Blvd o 111 St Mejoras en estación

Línea 5

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Hasta el 20 de feb, horas pico AM y PM Toda la línea; énfasis Bronx y conexión con 2 y 4 Trenes 4 y 5 circulan más lento, con esperas mayores; algunos 4 van entre 3 Av–138 St y Bowling Green o Crown Heights–Utica Av; algunos 5 usan la vía de la 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays; servicio 5 reducido entre Nereid Av y la 2 Considerar B o D para evitar aglomeraciones Reemplazo de cambios de vía

Línea 4

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–13 de feb, lun a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. 149 St–Grand Concourse – 125 St Sin servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St; la línea opera en dos secciones: New Lots Av–125 St vía 6 desde/hacia 3 Av–138 St, y Woodlawn–149 St–Grand Concourse Buses shuttle entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St; uso de 2, 4, 5 y 6 en 149, 138 y 3 Av–138 St Reemplazo de cambios de vía Hasta el 20 de feb, horas pico AM y PM Toda la línea (ver también línea 5) Trenes 4 y 5 corren más lento, con tiempos de espera más largos Considerar B o D para evitar aglomeraciones Reemplazo de cambios de vía

Línea 1

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Jue 12 de feb, 9:45 a. m.–2:00 p. m. Van Cortlandt Park–242 St (Bronx) No hay servicio 1 hasta 242 St; los trenes 1 terminan en 238 St Usar bus Bx9 entre 238 St y Van Cortlandt Park–242 St; trasbordar en 238 St Mantenimiento de señales

Línea 2

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 5–6 feb (jue–vie) y 11–13 feb (mié–vie), 10:30 a. m.–2:30 p. m. E 180 St – Wakefield–241 St (Bronx) Servicio cada 16 minutos en este tramo; última parada de trenes alternos desde Manhattan es E 180 St Trasbordar en E 180 St a un tren 2 hacia Wakefield–241 St Reemplazo de rieles

Shuttle S 42 Street

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 10–13 de feb, mar a vie, 12:01–6:00 a. m. Shuttle 42 Street (Times Sq – Grand Central) El shuttle de 42 St opera toda la noche — Servicio adicional durante trabajos planificados

Línea Q

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–13 de feb, lun a vie, 11:30 p. m.–5:00 a. m.; 17–20 de feb, mar a vie, 11:30 p. m.–5:00 a. m. 96 St – Atlantic Av–Barclays Ctr y Atlantic Av–Barclays – Coney Island–Stillwell Av Trenes Q cada 30 minutos, operando en dos secciones (96–Atlantic y Atlantic–Coney Island) Trasbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr Reemplazo de rieles

Línea L

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Mar y jue, 1:30–5:00 a. m. 1 Av y 3 Av (Manhattan) Todos los trenes L en 1 Av y 3 Av abordan desde el andén dirección 8 Av Seguir señalización hacia el andén 8 Av-bound Mantenimiento de vías 11–13 de feb, mié a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Myrtle–Wyckoff Avs – Lorimer St (Brooklyn) Sin servicio L entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St; la L opera en dos secciones (Canarsie–Rockaway Pkwy–Myrtle–Wyckoff y Lorimer St–8 Av) Buses L90 que paran en todas las estaciones L entre Myrtle–Wyckoff y Lorimer; para ir entre Brooklyn y Manhattan usar J o M en Broadway Junction Reemplazo de rieles Jue 12 de feb, 10:00 a. m.–2:30 p. m. Myrtle–Wyckoff Avs – Atlantic Av (Brooklyn) Sin servicio L entre Myrtle–Wyckoff Avs y Atlantic Av; la L opera en dos secciones (8 Av–Myrtle–Wyckoff y Atlantic Av–Canarsie–Rockaway Pkwy) Buses B111 que conectan estaciones L entre Myrtle–Wyckoff y Atlantic Av; trasbordos entre L y buses en Broadway Junction, Myrtle–Wyckoff o Atlantic Av Mantenimiento de vías

Línea J

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Hasta el 13 de feb, mar a vie, 9:15 a. m.–3:30 p. m. (excepto jue 12) Chauncey St, Halsey St, Gates Av, Kosciuszko St (hacia Manhattan) Trenes J hacia Manhattan se saltan estas paradas Tomar J hasta Myrtle Av o Broadway Junction y trasbordar Reemplazo de rieles Hasta el 13 de feb, mar a vie, 9:30 a. m.–3:30 p. m. Servicio general de la J en Brooklyn Trenes J corren cada 10 minutos — Reemplazo de rieles

Línea F

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 12–13 de feb, jue 11:45 p. m.–vie 5:00 a. m. 57 St, Lexington Av/63 St, Roosevelt Island, 21 St–Queensbridge (sentido Jamaica) No hay F hacia Jamaica en estas estaciones; trenes se desvían vía Court Sq por la E entre 47–50 Sts–Rockefeller Ctr y 36 St Usar líneas E, N, Q, R, 7; trasbordar en 34 St–Herald Sq y Queens Plaza Reemplazo de escaleras mecánicas

Línea B

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 10–13 de feb, mar a vie, 9:45 a. m.–3:00 p. m. Kings Hwy – Brighton Beach (Brooklyn) Sin servicio B entre Kings Hwy y Brighton Beach; B termina en Kings Hwy Tomar la Q entre Kings Hwy y Brighton Beach Reemplazo de rieles

Línea E

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–10 feb, lun 11:45 p. m.–mar 5:00 a. m. y 11–12 feb, mié 11:45 p. m.–jue 5:00 a. m. World Trade Center–bound entre 21 St–Queensbridge y W 4 St–Wash Sq Trenes E hacia World Trade Center usan la ruta del F vía Roosevelt Island desde 21 St–Queensbridge hasta W 4 St–Wash Sq Para Queens Plaza usar Queensboro Plaza (N, W, 7); para Court Sq–23 St usar 7; para Lexington Av/53 St usar Lexington Av/59 St (N, R, W) o 4/5/6 en 51 St; otros desvíos vía 5 Av, 7 Av, 50 St Reemplazo de escaleras 12–13 de feb, jue 11:45 p. m.–vie 5:00 a. m. Spring St y 23 St (uptown) Trenes E hacia el norte se saltan Spring St y 23 St Tomar la E hasta W 4 St–Wash Sq o 34 St–Penn y trasbordar a tren A local; desde estas estaciones usar A o E hasta 14 St o Canal St y trasbordar a un E hacia uptown Reemplazo de rieles

Línea A

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 12–13 de feb, jue 11:45 p. m.–vie 5:00 a. m. Spring St, 23 St y 50 St (uptown) La A local hacia el norte se salta Spring St, 23 St y 50 St Para Spring y 23 St, tomar la A hasta W 4 St–Wash Sq o 34 St–Penn y trasbordar a un tren local hacia el centro; para 50 St, trasbordar vía 42 St–Port Authority Reemplazo de rieles

CAMBIOS PARA EL VIERNES 13 DE FEBRERO

SIR

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Vie 13 feb, 9:45 a. m.–2:45 p. m. Grant City – Great Kills (Grant City, New Dorp, Oakwood Heights, Bay Terrace, Great Kills) Todos los trenes abordan desde el andén dirección St George Usar el andén dirección St George en esas estaciones Mantenimiento programado

Línea 7

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo Q1 2026 69 St y 52 St (Queens, sentido Manhattan) Trenes hacia Manhattan se saltan 69 St y 52 St; en 61 St–Woodside todos abordan desde el andén dirección Flushing Usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; trasbordar a tren en sentido contrario Mantenimiento estructural Todo Q1 2026 103 St–Corona Plaza (Queens, sentido Flushing) Trenes hacia Flushing se saltan 103 St–Corona Plaza Usar Junction Blvd o 111 St Mejoras en estación Vie 13–mar 17, 11:45 p. m.–3:00 a. m. 82 St, 90 St, 103 St, 111 St (Queens, sentido Flushing) Trenes hacia Flushing se saltan 82 St, 90 St, 103 St y 111 St; todos en Junction Blvd abordan desde andén Manhattan-bound Para estas estaciones, tomar el 7 a Junction Blvd o Mets–Willets Point y trasbordar a tren hacia Manhattan Mejoras en estación Mié, vie y sáb, 1:30–5:00 a. m. Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av (Queens) Todos los trenes abordan desde el andén dirección Flushing Seguir señalización hacia andén Flushing-bound Mantenimiento de vías y pruebas en Steinway Tunnel Todo Q1 2026 74 St–Broadway (Queens, servicio exprés Manhattan-bound) 7 exprés hacia Manhattan se salta 74 St–Broadway; 7 local continúa parando Para 74 St–Broadway o Jackson Hts–Roosevelt Av, trasbordar a 7 local en Junction Blvd Mantenimiento estructural

Línea 5

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Vie 13–lun 16 feb, desde 8:15 p. m. (días y noches) Bowling Green (Manhattan) – E 180 St (Bronx) Sin servicio 5 entre Bowling Green y E 180 St; 5 corre entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos Para Midtown y Downtown, usar 2, 7, N, Q, R o S, con trasbordo al 2 en Times Sq–42 St Reemplazo de cambios de vía Hasta el 20 de feb, horas pico AM y PM Toda la línea (junto con 4) Trenes 4 y 5 corren a menor velocidad y con mayores tiempos de espera; algunos 5 usan vía 2 entre 149 St–Grand Concourse y Atlantic Av–Barclays; servicio 5 reducido Bronx–Nereid Av Considerar B o D para evitar aglomeraciones Reemplazo de cambios de vía

Línea 4

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–13 feb, lun a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. 149 St–Grand Concourse – 125 St Sin servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St; línea corre en dos secciones (New Lots Av–125 St vía 6 desde/hacia 3 Av–138 St y Woodlawn–149 St–Grand Concourse) Buses shuttle entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St; uso de 2, 4, 5 y 6 en 149, 138 y 3 Av–138 St Reemplazo de cambios de vía Vie 13–lun 16 feb, desde 10:00 p. m. (días y noches) 125 St – Brooklyn Bridge–City Hall (Manhattan) 4 corre local entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall Recordatorio: por la noche el 4 ya corre local en este tramo Reemplazo de cambios de vía Hasta el 20 de feb, horas pico AM y PM Toda la línea (junto con 5) 4 y 5 corren a menor velocidad con mayores tiempos de espera Considerar B o D para evitar aglomeraciones Reemplazo de cambios de vía

Línea 2

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 5–6 feb (jue–vie) y 11–13 feb (mié–vie), 10:30 a. m.–2:30 p. m. E 180 St – Wakefield–241 St (Bronx) Servicio cada 16 minutos; algunos trenes desde Manhattan terminan en E 180 St Trasbordar en E 180 St a un 2 hacia Wakefield–241 St Reemplazo de rieles

Shuttle S 42 Street

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 10–13 feb, mar a vie, 12:01–6:00 a. m. Shuttle 42 Street (Times Sq – Grand Central) Shuttle opera toda la noche — Refuerzo durante trabajos planificados

Línea R

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Vie 13–lun 16 feb, 11:45 p. m.–5:00 a. m. 36 St – Bay Ridge–95 St (Brooklyn) Sin servicio R entre 36 St y Bay Ridge–95 St; por la noche se suspende el servicio R Buses shuttle entre 36 St y Bay Ridge–95 St; usar N o buses para 45 St y 53 St; para 59 St usar N o bus, con trasbordo en 36 St, 59 St o 4 Av–9 St Mantenimiento de vías

Línea N

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Vie 13–lun 16 feb, nocturno 53 St, 45 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn, sentido Manhattan) N local hacia Manhattan se salta estas estaciones Para 53 y 45 St, usar N hacia 36 St y trasbordar a N dirección Coney Island; para 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St, usar D desde 36 St o Atlantic Av–Barclays Mantenimiento de vías

Línea Q

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 9–13 feb, lun a vie, 11:30 p. m.–5:00 a. m.; 17–20 feb, mar a vie, 11:30 p. m.–5:00 a. m. 96 St – Atlantic Av–Barclays Ctr y Atlantic Av–Barclays – Coney Island–Stillwell Av Q cada 30 minutos, operando en dos secciones (96–Atlantic y Atlantic–Coney Island) Trasbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr Reemplazo de rieles

Línea L

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Mié y vie, 1:30–5:00 a. m. 1 Av y 3 Av (Manhattan) Todos los trenes L en 1 Av y 3 Av abordan desde el andén dirección Brooklyn Seguir señalización hacia andén Brooklyn-bound Mantenimiento de vías 11–13 feb, mié a vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Myrtle–Wyckoff Avs – Lorimer St (Brooklyn) Sin servicio L entre Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St; L corre en dos secciones (Canarsie–Myrtle–Wyckoff y Lorimer St–8 Av) Buses L90 con parada en todas las estaciones L entre Myrtle–Wyckoff y Lorimer; para ir Brooklyn–Manhattan usar J o M en Broadway Junction Reemplazo de rieles

Línea J

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Hasta 13 mar, mar a vie, 9:15 a. m.–3:30 p. m. (excepto jue 12) Chauncey St, Halsey St, Gates Av, Kosciuszko St (sentido Manhattan) J hacia Manhattan se salta estas estaciones Tomar J hasta Myrtle Av o Broadway Junction y trasbordar Reemplazo de rieles Hasta 13 mar, mar a vie, 9:30 a. m.–3:30 p. m. Brooklyn, servicio general J J corre cada 10 minutos — Reemplazo de rieles

Línea G

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Vie 13–mar 17, 9:45 p. m.–5:00 a. m. Smith–9 Sts (Brooklyn) G se salta Smith–9 Sts en ambos sentidos Buses shuttle gratis entre Carroll St y 4 Av–9 St, con parada en Smith–9 Sts; trasbordo con F y G en Carroll St o 4 Av–9 St Reemplazo de escaleras

Línea F – Manhattan

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Vie 13–mar 17, 11:45 p. m.–5:00 a. m. 23 St y 14 St (Manhattan, sentido centro) F hacia Downtown se salta 23 St y 14 St Para estas estaciones, tomar la F hasta W 4 St–Wash Sq y trasbordar a F hacia Uptown Mantenimiento de vías

Línea F – Queens (con E)

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Vie 13–mar 17, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Sutphin Blvd y Briarwood (Queens, sentido Manhattan) F hacia Manhattan se salta Sutphin Blvd y Briarwood Para estas estaciones, usar E o F hacia Kew Gardens–Union Tpke o Parsons Blvd y trasbordar a tren sentido Jamaica Modernización de señales en Queens Blvd

Línea E

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Vie 13–mar 17, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Jamaica–Van Wyck, Sutphin Blvd–Archer Av–JFK Airport y Jamaica Center–Parsons/Archer Sin servicio E en estas estaciones; E opera entre World Trade Center y Briarwood vía F desde Jamaica–179 St Buses shuttle gratis entre Kew Gardens–Union Tpke y Jamaica Center, parando en Briarwood, Jamaica–Van Wyck y Sutphin Blvd–Archer; para JFK usar A hasta Howard Beach–JFK Modernización de señales en Queens Blvd Vie 13–mar 17, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Sutphin Blvd y Briarwood (Queens, sentido Manhattan) E hacia Manhattan se salta Sutphin Blvd y Briarwood Usar E o F hacia Kew Gardens–Union Tpke o Parsons Blvd y trasbordar a tren sentido Jamaica Modernización de señales

Línea A

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 10–11 feb y 12–13 feb, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Spring St, 23 St y 50 St (uptown) A local hacia el norte se salta Spring St, 23 St y 50 St Para Spring y 23 St, tomar A hasta W 4 St–Wash Sq o 34 St–Penn y trasbordar a tren local; para 50 St, trasbordar vía 42 St–Port Authority Reemplazo de rieles

