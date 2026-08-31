El sistema que alguna vez fue la tormenta tropical Dolly continúa desplazándose por el Caribe y mantiene bajo vigilancia al Centro Nacional de Huracanes (NHC), aunque por ahora las condiciones no favorecen una rápida reorganización. Sus remanentes producen una amplia zona de lluvias y tormentas que afecta a varias islas de la región.

Dolly ya no cuenta con una circulación cerrada en superficie y actualmente se comporta como una onda tropical fuerte. El sistema se mueve hacia el oeste y oeste-noroeste a una velocidad aproximada de entre 20 y 25 millas por hora, un desplazamiento que dificulta que pueda recuperar rápidamente una estructura organizada.

Durante los próximos días, los fuertes vientos presentes en las capas superiores de la atmósfera seguirán siendo uno de los principales obstáculos para su desarrollo. Por este motivo, el escenario más probable es que Dolly continúe como una perturbación tropical mientras atraviesa el Caribe.

A pesar de su limitada organización, el sistema todavía concentra suficiente humedad e inestabilidad para producir lluvias localmente intensas y fuertes ráfagas de viento. Puerto Rico, las Islas Vírgenes, las Antillas Menores y sectores de La Española se encuentran entre las áreas que podrían experimentar condiciones adversas durante los próximos días.

Aunque los remanentes de Dolly no tienen una circulación cerrada, podrían encontrar condiciones algo más favorables al acercarse a Bahamas y el estrecho de Florida. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Florida aparece en el pronóstico

Telemundo 51 informa que la situación podría cambiar parcialmente a mediados de semana. A medida que los remanentes continúen avanzando hacia el oeste, podrían acercarse al sur de Bahamas, el estrecho de Florida y posteriormente el sureste del Golfo, donde el entorno podría resultar un poco más favorable para una reorganización.

Sin embargo, esto no significa que Dolly vaya a recuperar necesariamente características de tormenta tropical. El NHC mantiene actualmente en 20% la posibilidad de que el sistema vuelva a desarrollarse durante los próximos siete días, por lo que la opción de que permanezca como una onda tropical sigue siendo la más probable.

La incertidumbre aumenta porque todavía no es posible determinar si llegará a reorganizarse, dónde podría hacerlo exactamente ni qué trayectoria tomaría después. Su evolución durante el tránsito por el Caribe será fundamental para determinar si representa una amenaza mayor para Florida u otras zonas cercanas.

El NHC mantiene en 20% la probabilidad de que el sistema vuelva a desarrollarse durante los próximos siete días. (Foto referencial: Bryan R. Smith / AFP)

Mientras tanto, el NHC también mantiene bajo observación Invest AL97, una perturbación independiente situada sobre el norte del Golfo de México que presenta una posibilidad mucho mayor de convertirse en depresión o tormenta tropical. Este sistema podría acercarse a las costas de Texas y Luisiana en las próximas horas.

Por ahora, la atención sobre Dolly está puesta principalmente en su trayectoria y en el posible cambio de condiciones ambientales durante la segunda mitad de la semana. Los residentes de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, La Española, Bahamas y Florida deberían seguir las actualizaciones oficiales, especialmente si el sistema comienza a mostrar señales de reorganización.