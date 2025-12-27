Durante más de 30 años, la MetroCard amarilla fue tan parte de Nueva York como las escaleras de la estación 42 St–Times Sq o el bullicio eterno de Jackson Heights–Roosevelt Ave a la hora pico. Para muchos latinos en Queens, el Bronx o Washington Heights, sacar la tarjeta de la billetera y pasarla por el torniquete era tan automático como pedir un “coffee regular” en la deli de la esquina antes de agarrar el tren.

Ese gesto se acaba: la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó que el 31 de diciembre de 2025 será el último día para comprar o recargar una MetroCard, mientras OMNY —el sistema de pago sin contacto— toma el control en todo el metro y los buses de la ciudad. La MetroCard no morirá al día siguiente, pero la puerta de entrada al plástico quedará cerrada para siempre.

FECHAS CLAVE Y QUÉ CAMBIA

31 de diciembre de 2025: es el último día para comprar o recargar una MetroCard en las máquinas de estaciones como Grand Central–42 St, Fordham Rd, Corona–103 St o en cualquier otra de la red.

2026: los torniquetes seguirán aceptando MetroCard durante un periodo adicional, pero la MTA todavía no publicó el día exacto en que dejarán de funcionar los swipes; ese anuncio llegará más adelante.

Después del 31 de diciembre: ya no habrá nuevas MetroCards ni recargas, así que quienes viven en barrios como Sunset Park, Inwood o Elmhurst deberán pensar cómo gastar o recuperar el saldo que tienen acumulado.

OMNY está disponible desde 2019 y ya funciona en las 472 estaciones de metro y en los buses locales, incluidos los que cruzan por la 14 St, la 125 St o la Northern Blvd. La idea es que el nuevo sistema reemplace por completo a la MetroCard en 2026.

¿QUÉ PASA CON EL SALDO QUE NO USES?

El punto que más preocupa —el “oye, ¿y mi billete qué?” que se escucha en el andén de la línea 7 o la 6— tiene respuesta: el dinero que quede en tu MetroCard no desaparece el 1 de enero. Según la MTA, los saldos seguirán siendo elegibles para transferencia o reembolso durante dos años desde la fecha de vencimiento que aparece impresa en la tarjeta, incluso cuando ya no se vendan MetroCards nuevas.

Eso sí, la recomendación es clara: conviene “quemar” ese saldo antes de que se acerquen los plazos y evitar papeleo. Para muchos usuarios latinos que trabajan en delivery en Jackson Heights o limpian oficinas en Midtown de noche, hacer filas o mandar formularios por correo es tiempo perdido que nadie quiere regalar.

La MetroCard dejará de usarse en las más de 470 estaciones del metro de Nueva y York (Foto: MTA)

OMNY EN LA VIDA REAL DEL NEOYORQUINO LATINO

OMNY funciona como un sistema sin contacto: en vez de deslizar una tarjeta magnética, se acerca una tarjeta bancaria con tecnología contactless, un teléfono o un reloj inteligente al lector del torniquete. El sistema acepta tarjetas de crédito y débito de redes como Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay y JCB, y también billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, algo muy útil para quienes ya pagan así en supermercados de Corona o en las tiendas de la 181 St.

Para quienes prefieren seguir con una tarjeta física —por ejemplo, adultos mayores que viven en el Bronx o recién llegados que aún no tienen cuenta bancaria— existe la tarjeta OMNY, que se puede comprar y recargar en máquinas expendedoras ubicadas en las 472 estaciones de metro y en unos 2.700 comercios como bodegas y kioscos. Esa opción permite mantener una experiencia similar a la MetroCard, pero con la lógica de “tap” en lugar de “swipe”.

Desde el 1 de enero de 2026, OMNY es el único método de pago en el metro de Nueva York. Las MetroCard solo funcionarán hasta el 31 de diciembre (Foto: MTA)

EL TOPE SEMANAL Y EL AUMENTO DE TARIFA

Uno de los puntos clave de OMNY es el tope semanal: cuando una persona paga 12 viajes en un periodo de siete días usando el mismo método de pago, los trayectos adicionales de esa semana salen gratis. Hoy ese límite equivale a US$34, pero a partir del 4 de enero de 2026 subirá a US$35, en línea con el aumento del pasaje individual a US$3.

Eso significa que un trabajador que toma todos los días el tren A desde Dyckman St hasta Fulton St y luego un bus local en Brooklyn no pagará más de 35 dólares a la semana en OMNY, siempre que use la misma tarjeta o el mismo teléfono para cada viaje. Para muchos latinos con horarios partidos —por ejemplo, quienes hacen cleaning por la mañana en Manhattan y por la noche en Queens— este tope funciona como un “weekly” automático, sin tener que adelantar todo el dinero como pasaba con la MetroCard ilimitada.

¿DÓNDE CONSEGUIR Y CÓMO USAR LA TARJETA OMNY?

Máquinas OMNY: ya están instaladas en las estaciones principales y en paradas muy usadas por la comunidad latina, como 74 St–Broadway/Jackson Heights, 149 St–Grand Concourse o Atlantic Av–Barclays Center.

Comercios asociados: alrededor de 2.700 negocios, entre ellos farmacias, tiendas de conveniencia y kioscos de barrio repartidos por los cinco condados, permiten comprar y recargar la tarjeta OMNY.

Aunque no es obligatorio crear una cuenta, registrarse en la plataforma de OMNY permite revisar el historial de viajes y ver cuántos faltan para llegar al tope semanal. La MTA también adelantó que lanzará una aplicación oficial de OMNY a mediados de 2026, lo que facilitará aún más el control de gastos para quienes ya manejan todo desde el celular.

El fin de la MetroCard cierra una etapa emocional para muchos neoyorquinos, en especial para los latinos que llegaron en los 90 y 2000 y guardan esas tarjetas como pequeño recuerdo de sus primeros días en la ciudad. Pero el cambio también abre una oportunidad: un sistema más flexible, que se adapta al ritmo real de quienes encadenan trabajos, estudian de noche en el Bronx Community College o llevan a los chicos a la escuela en Bushwick usando metro y bus todos los días.

La clave, como siempre en Nueva York, es anticiparse: revisar cuánto saldo queda, decidir si se va a gastar “swipe a swipe” antes de fin de año o si se prefiere tramitar el reembolso, y probar OMNY en trayectos habituales como el 7 rumbo a Flushing o el 4 camino al Yankee Stadium antes de que la MetroCard pase definitivamente a la historia.

