Las reglas para solicitar alguna visa en Estados Unidos tienen cambios drásticos: ahora, los migrantes estarán obligados a divulgar su información de las redes sociales para su revisión. Esto permitirá a los oficiales consulares contar con la autoridad para examinar el historial digital de los solicitantes en sus distintas plataformas. ¿Desde cuándo se aplicará esta medida?

Según lo anunciado por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), el propósito es “utilizar toda la información disponible en la evaluación y verificación de visas para identificar a los solicitantes inadmisibles de Estados Unidos, incluyendo a aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o pública”.

Esta regla se aplicará especialmente para aquellos solicitantes de visas H-1B y sus dependientes (H-4); así como los documentos relacionados a estudiantes y visitantes de intercambio (F, M y J).

Los solicitantes de visa H-1B y sus dependientes, y visas de estudiantes y visitantes de intercambio deberán cumplir con este nuevo requerimiento. (Foto: AlxeyPnferov / iStock) / AlxeyPnferov

En qué fecha se aplicará la revisión de redes sociales públicas para solicitantes de visas

El DOS enfatizó que, desde el 15 de diciembre del presente año, aquellos migrantes que solicitarán cualquier visa que se mencionó anteriormente deberán “configurar la privacidad de sus perfiles en redes sociales como públicos”.

Por lo tanto, si estos solicitantes desean que se les apruebe esta autorización oficial para viajar a Estados Unidos por razones en particular, deben cumplir estos requerimientos:

Deshabilitar el “modo privado” en sus perfiles de redes sociales, tales como Facebook, Instagram, entre otros. (en caso lo tenga)

Declarar todas las cuentas utilizadas en los últimos cinco años en el formulario DS-160.

Establecer coherencia entre la información declarada y lo que se muestra en redes sociales.

Desde el 15 de diciembre, entrará en vigencia esta nueva regla. (Crédito: Imagen genera por IA / Gemini)

Qué son las visas H-1B, H-4, F, M y, J

Visa H-1B: aplican empleadores que pretenden contratar extranjeros no inmigrantes como trabajadores en ocupaciones especializadas o como modelos de moda con mérito y capacidad.

aplican empleadores que pretenden contratar extranjeros no inmigrantes como trabajadores en ocupaciones especializadas o como modelos de moda con mérito y capacidad. Visa H-4: aplican los dependientes de trabajadores titulares de visas H-1B. Está disponible para cónyuges e hijos solteros; además, les permitirá acompañar el titular de la visa de trabajo a EE.UU.

aplican los dependientes de trabajadores titulares de visas H-1B. Está disponible para cónyuges e hijos solteros; además, les permitirá acompañar el titular de la visa de trabajo a EE.UU. Visa F: aplican estudiantes internacionales que pretenden estudiar a tiempo completo en EE.UU. en una institución académica certificada por SEVP.

aplican estudiantes internacionales que pretenden estudiar a tiempo completo en EE.UU. en una institución académica certificada por SEVP. Visa M: aplican estudiantes internacionales que pretenden realizar estudios no académicos o vocacionales.

aplican estudiantes internacionales que pretenden realizar estudios no académicos o vocacionales. Visa J: aplican migrantes internacionales que pretenden participar en programas de intercambio cultural y educativo.

