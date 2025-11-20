A pocos días de celebrar el Día de Acción de Gracias, muchas amas de casa y consumidores en general ya están en la búsqueda de las mejores ofertas para adquirir los ingredientes que les servirán para preparar sus banquetes este año. Tomando en cuenta que la inflación ha provocado que las familias estadounidenses ajusten sus presupuestos, hay una buena noticia para quienes buscan conseguir el insumo principal totalmente gratis. Así como lo leíste, en esta nota te damos a conocer en qué establecimientos podrás conseguir un pavo sin gastar ni un dólar. Averigua cómo.

Antes te comento que según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los precios mayoristas de las pavitas aumentaron un 40% con respecto al año pasado. El incremento se debe al brote de la gripe aviar.

¿QUÉ SUPERMERCADOS ME OFRECEN PAVOS GRATIS EN THANKSGIVING DAY?

A continuación, una lista de supermercados, donde te pueden dar un pavo gratis. Solamente debes cumplir algunas condiciones. Vale precisar que la lista fue realizada por Yahoo News.

Acme Market

Si realizaste compras de US$300 o más hasta el 27 de noviembre usando tu tarjeta de recompensas Acme for U, podrás canjear un pavo congelado Signature Select Farms (de 10 a 22 libras) o una pechuga de pavo congelada (de 4 a 7 libras). Ten presente que quedan excluidos en la adquisición: alcohol, tabaco, gasolina, medicamentos recetados, licencias de pesca y caza, y tarjetas de regalo.

Albertsons

Si gastaste US$150 o más en una sola orden de supermercado en línea para recolección o entrega entre el 13 y el 19 de noviembre, puede obtener gratis un pavo Signature Select Farms de 16 a 20 libras.

BJ’s Wholesale Club

En caso hiciste compras por US$150 o más en una sola transacción en tiendas físicas o en línea entre el 1 y 10 de noviembre, puedes recibir un pavo Butterball fresco o congelado.

Foodtown

Si eres cliente y gastaste US$400 hasta el 26 de noviembre puedes canjearlo con un pavo de 10 a 20 libras, una pechuga de pavo de 4 a 7 libras, lasaña congelada Stouffer’s, jamón Cook’s (porción pierna o nalga) o una tarjeta de regalo de 10 dólares de Foodtown.

Giant

Si con tus compras ganas 400 puntos de recompensa del 1 de octubre al 27 de noviembre, puedes reclamar gratis un pavo Shady Brook Farms de hasta 20 libras.

H-E-B

Para obtener un pavo Riverside Grade A gratis de hasta 12 libras, solamente debes comprar un jamón de marca de la tienda (en rebanadas en espiral o sin hueso) hasta el 27 de noviembre.

Hy-Vee

Lo único que debes hacer es comprar un jamón Hormel Cure 81. Una vez realizada esta compra puedes obtener gratis un pavo congelado Honeysuckle White o Jennie-O de hasta 12 libras.

ShopRite

Si usas o utilizaste tu tarjeta de recompensas del 26 de octubre al 27 de noviembre y gastas US$400, calificas para que te entreguen un producto entre varias opciones: un pavo fresco o congelado Bowl & Basket, pechuga de pavo congelada Shady Brook Farm, jamones ahumados Cook’s, pollos Empire Kosher Roasting , lasañas vegetales Stouffer’s y más.

Weis Markets

Si ganas hasta 400 puntos usando tu tarjeta Weis Rewards puedes conseguir un pavo congelado, una pechuga de pavo congelada, un jamón ahumado con hueso o un Tofurky vegano gratis.

WinCo Foods

Si gasta US$125 en una sola compra del 19 al 29 de noviembre puedes obtener gratis un pavo Honeysuckle White, Northern Pride o Jennie-O Grade A. Ojo: La oferta está limitada a uno por familia.

