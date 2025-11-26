La cena del Día de Acción de Gracias suele ser el centro de la festividad familiar en Estados Unidos (Foto: Pexels)
La cena del Día de Acción de Gracias suele ser el centro de la festividad familiar en Estados Unidos (Foto: Pexels)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Cuando se acerca el siempre comienzan esos momentos en los que las familias buscan resolver todo rápido: organizar la casa, coordinar quién trae qué y, por supuesto, buscar dónde comprar la cena sin gastar de más. Este año, la celebración será el 27 de noviembre, y como muchos están revisando precios y opciones, me dediqué a comparar lo que ofrecen las principales cadenas.

Lo bueno es que Walmart, Target, Kroger y Costco lanzaron sus paquetes completos de Thanksgiving, cada uno con un enfoque distinto. Algunos están pensados para ahorrar al máximo y otros para quienes prefieren comodidad total. Aquí te cuento todo con detalles para que puedas decidir sin complicaciones.

WALMART, LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA Y CON MÁS ARTÍCULOS INCLUIDOS

Walmart anunció un paquete para un total de 10 personas, con un precio de menos de US$40, lo que deja la cena completa en menos de US$4 cada uno. Es, sin duda, la propuesta más accesible.

Paquete de Walmart — Thanksgiving Meal Basket 2025

(Precio: menos de US$ 40 | Rinde: 10 personas)

Producto incluidoPresentación / cantidad
Pavo Butterball13,5 lb (0,97 USD/lb)
Papas Russet frescasBolsa de 5 lb
Arándanos frescos12 oz
Zanahorias baby Great Value2 lb
Judías verdes Great Value3 latas de 14.5 oz cada una
Maíz Great Value3 latas de 15 oz
Mac and cheese Great Value Artisan3 cajas de 12 oz
Mezcla para salsa marrón Great Value2 sobres de 25 g
Sopa de champiñones Campbell’s1 lata (300 g)
Cebollas fritas Kinder127 g
Relleno Stove TopPaquete doble de 170 g
Panecillos Great Value12 unidades
Bases para tarta Great Value2 unidades
Leche evaporada Great Value355 ml
Calabaza 100 % pura Great Value425 g
Otros complementosIngredientes básicos para gravy y pastel
Esto es todo lo que Walmart ofrece en su canasta de alimentos para la cena del Día de Acción de Gracias (Foto: Walmart)
Esto es todo lo que Walmart ofrece en su canasta de alimentos para la cena del Día de Acción de Gracias (Foto: Walmart)

TARGET: PENSADO PARA CASAS PEQUEÑAS CON MENÚ ESENCIAL

Target lanzó un paquete para 4 personas, por menos de US$20, ideal para quienes celebran en familia reducida o buscan una cena rápida sin demasiadas preparaciones.

Paquete de Target — Thanksgiving 2025

(Precio: menos de US$ 20 | Rinde: 4 personas)

Producto incluidoPresentación / cantidad
Pavo Good & Gather Premium (adobado)Congelado, hasta 4.5 kg
Papas Russet Good & GatherBolsa de 5 lb
Salsa de arándanos Ocean Spray (gelatina)14 oz
Mezcla para relleno Stove Top6 oz
Salsa para pavo Heinz Home Style12 oz
Maíz congelado Good & Gather1 paquete
Pan francés suave Favorite Day1 pieza
Target lanzó su canasta más económica para Acción de Gracias, perfecta para alimentar a una familia sin gastar demasiado (Foto: Target)
Target lanzó su canasta más económica para Acción de Gracias, perfecta para alimentar a una familia sin gastar demasiado (Foto: Target)

KROGER: UNA CENA COMPLETA CON VARIEDAD Y PRODUCTOS FRESCOS

El “Freshgiving Meal” de Kroger está pensado para 10 personas, con un precio de menos de US$47,50. Es un paquete amplio con más variedad que otros y con ingredientes frescos incluidos.

Paquete de Kroger — Freshgiving Meal 2025

(Precio: menos de US$ 47,50 | Rinde: 10 personas)

Producto incluidoPresentación / cantidad
Pavo entero Kroger®6,35–7,25 kg (14–16 lb)
Relleno para pavo Kroger®1 paquete
Caldo de pollo Kroger®1 unidad
Maíz superdulce Kroger®1 lata
Zanahorias baby Kroger®1 bolsa
Batatas Sweet Jewel1 bolsa
Patatas Idaho Kroger®1 bolsa
Salsa de arándanos enteros Kroger®1 lata
Salsa para pavo Campbell’s1 lata
Judías verdes cortadas estilo francés Kroger®1 lata
Sopa de champiñones Kroger®1 lata
Cebollas fritas crujientes Kroger®1 lata
Panecillos para hornear Kroger®1 paquete
Masa para pastel tradicional Kroger®1 paquete
Puré de calabaza 100 % Kroger®1 lata
Cobertura batida original Kroger®1 contenedor
Kroger no se queda atrás con su oferta de comida para la cena del Día de Acción de Gracias (Foto: Kroger)
Kroger no se queda atrás con su oferta de comida para la cena del Día de Acción de Gracias (Foto: Kroger)
/ Hand-out

COSTCO ES LA OPCIÓN PREMIUM Y LISTA PARA CALENTAR Y SERVIR

Costco se mantiene como la opción más costosa, pero también como la más conveniente. Su paquete gourmet cuesta US$ 269,99 para 8 personas, aunque ofrecen una versión promocional por US$ 199,99.

Paquete de Costco — Rastelli’s Thanksgiving Dinner 2025

(Precio: US$ 269,99 | Promo: US$ 199,99 | Rinde: 8 personas)

Producto incluido Presentación / cantidad
Pechuga de pavo sin antibióticos (precocinada)5 lb
Puré de papas con crema fresca2 bandejas de 2 lb cada una
Relleno tradicional2 bandejas de 2 lb
Cazuela de coles de Bruselas2 bandejas de 2 lb
Judías verdes con almendras2 bandejas de 1 lb
Salsa de arándanos, manzana y naranja2 contenedores
Salsa de pavo2 contenedores
Pastel de calabaza10 pulgadas (horneado)
Pastel de manzana10 pulgadas (sin hornear)
Así se ve la cena de Costco que ya viene lista para servir y disfrutar (Foto: Costco)
Así se ve la cena de Costco que ya viene lista para servir y disfrutar (Foto: Costco)

COMPARATIVA DE TODAS LAS OPCIONES

SupermercadoPrecio del paqueteRinde para Tipo de ofertaContenido principal resumido
Walmart Menos de US$ 4010 personasCena completa económicaPavo Butterball 13,5 lb; papas Russet 5 lb; arándanos frescos; zanahorias baby; maíz (3 latas); judías verdes (3 latas); mac & cheese (3 cajas); relleno Stove Top doble; sopa de champiñones; cebollas fritas; panecillos; bases para tarta; leche evaporada; calabaza 100% pura; gravy y guarniciones varias.
TargetMenos de US$ 204 personasCena económica para grupos pequeñosPavo Good & Gather; papas Russet 5 lb; salsa de arándanos Ocean Spray; relleno Stove Top; gravy Heinz; maíz congelado; pan francés suave.
KrogerMenos de US$ 47,5010 personasCena completa con productos frescosPavo Kroger (14–16 lb); relleno; caldo de pollo; maíz superdulce; zanahorias baby; batatas; papas Idaho; salsa de arándanos; gravy Campbell’s; judías verdes estilo francés; sopa de champiñones; cebollas fritas; panecillos para hornear; masa de pastel; puré de calabaza; cobertura batida.
CostcoUS$ 269,99 (promo: US$199,99)8 personasCena premium lista para calentar y servirPechuga de pavo precocinada 5 lb; 2 purés de papa con crema; 2 bandejas de relleno; 2 cazuelas de coles de Bruselas; judías verdes con almendras; 2 salsas de arándanos/manzana/naranja; 2 salsas de pavo; pastel de calabaza (horneado); pastel de manzana (sin hornear).

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC