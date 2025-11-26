Cuando se acerca el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos siempre comienzan esos momentos en los que las familias buscan resolver todo rápido: organizar la casa, coordinar quién trae qué y, por supuesto, buscar dónde comprar la cena sin gastar de más. Este año, la celebración será el 27 de noviembre, y como muchos están revisando precios y opciones, me dediqué a comparar lo que ofrecen las principales cadenas.
Lo bueno es que Walmart, Target, Kroger y Costco lanzaron sus paquetes completos de Thanksgiving, cada uno con un enfoque distinto. Algunos están pensados para ahorrar al máximo y otros para quienes prefieren comodidad total. Aquí te cuento todo con detalles para que puedas decidir sin complicaciones.
WALMART, LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA Y CON MÁS ARTÍCULOS INCLUIDOS
Walmart anunció un paquete para un total de 10 personas, con un precio de menos de US$40, lo que deja la cena completa en menos de US$4 cada uno. Es, sin duda, la propuesta más accesible.
Paquete de Walmart — Thanksgiving Meal Basket 2025
(Precio: menos de US$ 40 | Rinde: 10 personas)
|Producto incluido
|Presentación / cantidad
|Pavo Butterball
|13,5 lb (0,97 USD/lb)
|Papas Russet frescas
|Bolsa de 5 lb
|Arándanos frescos
|12 oz
|Zanahorias baby Great Value
|2 lb
|Judías verdes Great Value
|3 latas de 14.5 oz cada una
|Maíz Great Value
|3 latas de 15 oz
|Mac and cheese Great Value Artisan
|3 cajas de 12 oz
|Mezcla para salsa marrón Great Value
|2 sobres de 25 g
|Sopa de champiñones Campbell’s
|1 lata (300 g)
|Cebollas fritas Kinder
|127 g
|Relleno Stove Top
|Paquete doble de 170 g
|Panecillos Great Value
|12 unidades
|Bases para tarta Great Value
|2 unidades
|Leche evaporada Great Value
|355 ml
|Calabaza 100 % pura Great Value
|425 g
|Otros complementos
|Ingredientes básicos para gravy y pastel
TARGET: PENSADO PARA CASAS PEQUEÑAS CON MENÚ ESENCIAL
Target lanzó un paquete para 4 personas, por menos de US$20, ideal para quienes celebran en familia reducida o buscan una cena rápida sin demasiadas preparaciones.
Paquete de Target — Thanksgiving 2025
(Precio: menos de US$ 20 | Rinde: 4 personas)
|Producto incluido
|Presentación / cantidad
|Pavo Good & Gather Premium (adobado)
|Congelado, hasta 4.5 kg
|Papas Russet Good & Gather
|Bolsa de 5 lb
|Salsa de arándanos Ocean Spray (gelatina)
|14 oz
|Mezcla para relleno Stove Top
|6 oz
|Salsa para pavo Heinz Home Style
|12 oz
|Maíz congelado Good & Gather
|1 paquete
|Pan francés suave Favorite Day
|1 pieza
KROGER: UNA CENA COMPLETA CON VARIEDAD Y PRODUCTOS FRESCOS
El “Freshgiving Meal” de Kroger está pensado para 10 personas, con un precio de menos de US$47,50. Es un paquete amplio con más variedad que otros y con ingredientes frescos incluidos.
Paquete de Kroger — Freshgiving Meal 2025
(Precio: menos de US$ 47,50 | Rinde: 10 personas)
|Producto incluido
|Presentación / cantidad
|Pavo entero Kroger®
|6,35–7,25 kg (14–16 lb)
|Relleno para pavo Kroger®
|1 paquete
|Caldo de pollo Kroger®
|1 unidad
|Maíz superdulce Kroger®
|1 lata
|Zanahorias baby Kroger®
|1 bolsa
|Batatas Sweet Jewel
|1 bolsa
|Patatas Idaho Kroger®
|1 bolsa
|Salsa de arándanos enteros Kroger®
|1 lata
|Salsa para pavo Campbell’s
|1 lata
|Judías verdes cortadas estilo francés Kroger®
|1 lata
|Sopa de champiñones Kroger®
|1 lata
|Cebollas fritas crujientes Kroger®
|1 lata
|Panecillos para hornear Kroger®
|1 paquete
|Masa para pastel tradicional Kroger®
|1 paquete
|Puré de calabaza 100 % Kroger®
|1 lata
|Cobertura batida original Kroger®
|1 contenedor
COSTCO ES LA OPCIÓN PREMIUM Y LISTA PARA CALENTAR Y SERVIR
Costco se mantiene como la opción más costosa, pero también como la más conveniente. Su paquete gourmet cuesta US$ 269,99 para 8 personas, aunque ofrecen una versión promocional por US$ 199,99.
Paquete de Costco — Rastelli’s Thanksgiving Dinner 2025
(Precio: US$ 269,99 | Promo: US$ 199,99 | Rinde: 8 personas)
|Producto incluido
|Presentación / cantidad
|Pechuga de pavo sin antibióticos (precocinada)
|5 lb
|Puré de papas con crema fresca
|2 bandejas de 2 lb cada una
|Relleno tradicional
|2 bandejas de 2 lb
|Cazuela de coles de Bruselas
|2 bandejas de 2 lb
|Judías verdes con almendras
|2 bandejas de 1 lb
|Salsa de arándanos, manzana y naranja
|2 contenedores
|Salsa de pavo
|2 contenedores
|Pastel de calabaza
|10 pulgadas (horneado)
|Pastel de manzana
|10 pulgadas (sin hornear)
COMPARATIVA DE TODAS LAS OPCIONES
|Supermercado
|Precio del paquete
|Rinde para
|Tipo de oferta
|Contenido principal resumido
|Walmart
|Menos de US$ 40
|10 personas
|Cena completa económica
|Pavo Butterball 13,5 lb; papas Russet 5 lb; arándanos frescos; zanahorias baby; maíz (3 latas); judías verdes (3 latas); mac & cheese (3 cajas); relleno Stove Top doble; sopa de champiñones; cebollas fritas; panecillos; bases para tarta; leche evaporada; calabaza 100% pura; gravy y guarniciones varias.
|Target
|Menos de US$ 20
|4 personas
|Cena económica para grupos pequeños
|Pavo Good & Gather; papas Russet 5 lb; salsa de arándanos Ocean Spray; relleno Stove Top; gravy Heinz; maíz congelado; pan francés suave.
|Kroger
|Menos de US$ 47,50
|10 personas
|Cena completa con productos frescos
|Pavo Kroger (14–16 lb); relleno; caldo de pollo; maíz superdulce; zanahorias baby; batatas; papas Idaho; salsa de arándanos; gravy Campbell’s; judías verdes estilo francés; sopa de champiñones; cebollas fritas; panecillos para hornear; masa de pastel; puré de calabaza; cobertura batida.
|Costco
|US$ 269,99 (promo: US$199,99)
|8 personas
|Cena premium lista para calentar y servir
|Pechuga de pavo precocinada 5 lb; 2 purés de papa con crema; 2 bandejas de relleno; 2 cazuelas de coles de Bruselas; judías verdes con almendras; 2 salsas de arándanos/manzana/naranja; 2 salsas de pavo; pastel de calabaza (horneado); pastel de manzana (sin hornear).
