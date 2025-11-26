Cuando se acerca el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos siempre comienzan esos momentos en los que las familias buscan resolver todo rápido: organizar la casa, coordinar quién trae qué y, por supuesto, buscar dónde comprar la cena sin gastar de más. Este año, la celebración será el 27 de noviembre, y como muchos están revisando precios y opciones, me dediqué a comparar lo que ofrecen las principales cadenas.

Lo bueno es que Walmart, Target, Kroger y Costco lanzaron sus paquetes completos de Thanksgiving, cada uno con un enfoque distinto. Algunos están pensados para ahorrar al máximo y otros para quienes prefieren comodidad total. Aquí te cuento todo con detalles para que puedas decidir sin complicaciones.

WALMART, LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA Y CON MÁS ARTÍCULOS INCLUIDOS

Walmart anunció un paquete para un total de 10 personas, con un precio de menos de US$40, lo que deja la cena completa en menos de US$4 cada uno. Es, sin duda, la propuesta más accesible.

Paquete de Walmart — Thanksgiving Meal Basket 2025

(Precio: menos de US$ 40 | Rinde: 10 personas)

Producto incluido Presentación / cantidad Pavo Butterball 13,5 lb (0,97 USD/lb) Papas Russet frescas Bolsa de 5 lb Arándanos frescos 12 oz Zanahorias baby Great Value 2 lb Judías verdes Great Value 3 latas de 14.5 oz cada una Maíz Great Value 3 latas de 15 oz Mac and cheese Great Value Artisan 3 cajas de 12 oz Mezcla para salsa marrón Great Value 2 sobres de 25 g Sopa de champiñones Campbell’s 1 lata (300 g) Cebollas fritas Kinder 127 g Relleno Stove Top Paquete doble de 170 g Panecillos Great Value 12 unidades Bases para tarta Great Value 2 unidades Leche evaporada Great Value 355 ml Calabaza 100 % pura Great Value 425 g Otros complementos Ingredientes básicos para gravy y pastel

Esto es todo lo que Walmart ofrece en su canasta de alimentos para la cena del Día de Acción de Gracias (Foto: Walmart)

TARGET: PENSADO PARA CASAS PEQUEÑAS CON MENÚ ESENCIAL

Target lanzó un paquete para 4 personas, por menos de US$20, ideal para quienes celebran en familia reducida o buscan una cena rápida sin demasiadas preparaciones.

Paquete de Target — Thanksgiving 2025

(Precio: menos de US$ 20 | Rinde: 4 personas)

Producto incluido Presentación / cantidad Pavo Good & Gather Premium (adobado) Congelado, hasta 4.5 kg Papas Russet Good & Gather Bolsa de 5 lb Salsa de arándanos Ocean Spray (gelatina) 14 oz Mezcla para relleno Stove Top 6 oz Salsa para pavo Heinz Home Style 12 oz Maíz congelado Good & Gather 1 paquete Pan francés suave Favorite Day 1 pieza

Target lanzó su canasta más económica para Acción de Gracias, perfecta para alimentar a una familia sin gastar demasiado (Foto: Target)

KROGER: UNA CENA COMPLETA CON VARIEDAD Y PRODUCTOS FRESCOS

El “Freshgiving Meal” de Kroger está pensado para 10 personas, con un precio de menos de US$47,50. Es un paquete amplio con más variedad que otros y con ingredientes frescos incluidos.

Paquete de Kroger — Freshgiving Meal 2025

(Precio: menos de US$ 47,50 | Rinde: 10 personas)

Producto incluido Presentación / cantidad Pavo entero Kroger® 6,35–7,25 kg (14–16 lb) Relleno para pavo Kroger® 1 paquete Caldo de pollo Kroger® 1 unidad Maíz superdulce Kroger® 1 lata Zanahorias baby Kroger® 1 bolsa Batatas Sweet Jewel 1 bolsa Patatas Idaho Kroger® 1 bolsa Salsa de arándanos enteros Kroger® 1 lata Salsa para pavo Campbell’s 1 lata Judías verdes cortadas estilo francés Kroger® 1 lata Sopa de champiñones Kroger® 1 lata Cebollas fritas crujientes Kroger® 1 lata Panecillos para hornear Kroger® 1 paquete Masa para pastel tradicional Kroger® 1 paquete Puré de calabaza 100 % Kroger® 1 lata Cobertura batida original Kroger® 1 contenedor

Kroger no se queda atrás con su oferta de comida para la cena del Día de Acción de Gracias (Foto: Kroger) / Hand-out

COSTCO ES LA OPCIÓN PREMIUM Y LISTA PARA CALENTAR Y SERVIR

Costco se mantiene como la opción más costosa, pero también como la más conveniente. Su paquete gourmet cuesta US$ 269,99 para 8 personas, aunque ofrecen una versión promocional por US$ 199,99.

Paquete de Costco — Rastelli’s Thanksgiving Dinner 2025

(Precio: US$ 269,99 | Promo: US$ 199,99 | Rinde: 8 personas)

Producto incluido Presentación / cantidad Pechuga de pavo sin antibióticos (precocinada) 5 lb Puré de papas con crema fresca 2 bandejas de 2 lb cada una Relleno tradicional 2 bandejas de 2 lb Cazuela de coles de Bruselas 2 bandejas de 2 lb Judías verdes con almendras 2 bandejas de 1 lb Salsa de arándanos, manzana y naranja 2 contenedores Salsa de pavo 2 contenedores Pastel de calabaza 10 pulgadas (horneado) Pastel de manzana 10 pulgadas (sin hornear)

Así se ve la cena de Costco que ya viene lista para servir y disfrutar (Foto: Costco)

COMPARATIVA DE TODAS LAS OPCIONES

Supermercado Precio del paquete Rinde para Tipo de oferta Contenido principal resumido Walmart Menos de US$ 40 10 personas Cena completa económica Pavo Butterball 13,5 lb; papas Russet 5 lb; arándanos frescos; zanahorias baby; maíz (3 latas); judías verdes (3 latas); mac & cheese (3 cajas); relleno Stove Top doble; sopa de champiñones; cebollas fritas; panecillos; bases para tarta; leche evaporada; calabaza 100% pura; gravy y guarniciones varias. Target Menos de US$ 20 4 personas Cena económica para grupos pequeños Pavo Good & Gather; papas Russet 5 lb; salsa de arándanos Ocean Spray; relleno Stove Top; gravy Heinz; maíz congelado; pan francés suave. Kroger Menos de US$ 47,50 10 personas Cena completa con productos frescos Pavo Kroger (14–16 lb); relleno; caldo de pollo; maíz superdulce; zanahorias baby; batatas; papas Idaho; salsa de arándanos; gravy Campbell’s; judías verdes estilo francés; sopa de champiñones; cebollas fritas; panecillos para hornear; masa de pastel; puré de calabaza; cobertura batida. Costco US$ 269,99 (promo: US$199,99) 8 personas Cena premium lista para calentar y servir Pechuga de pavo precocinada 5 lb; 2 purés de papa con crema; 2 bandejas de relleno; 2 cazuelas de coles de Bruselas; judías verdes con almendras; 2 salsas de arándanos/manzana/naranja; 2 salsas de pavo; pastel de calabaza (horneado); pastel de manzana (sin hornear).

