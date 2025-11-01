A estas alturas del año, muchos adultos mayores en Estados Unidos están revisando sus gastos, pensando en cómo ajustar el presupuesto antes de que empiece un nuevo ciclo. Y justo ahora, con la inscripción abierta en pleno desarrollo, llega uno de los momentos más importantes para revisar las pólizas de seguro médico. ¿Te conviene seguir con el mismo plan o mejor sería optar por otro?

Este 2025 la situación es aún más delicada. Los créditos fiscales que ayudaban a reducir el costo de los seguros de salud ya expiraron, y eso significa que muchas personas podrían pagar hasta un 20 % más por su cobertura médica, según expertos. Es un golpe al bolsillo, especialmente para quienes viven con ingresos fijos de la Seguridad Social o con ahorros limitados.

Por eso, antes del 7 de diciembre, es fundamental tomarse un tiempo para revisar opciones, comparar y decidir con calma qué tipo de seguro conviene mantener o cambiar.

SEGUROS A LOS QUE SE DEBE PRESATAR ATENCIÓN

1. Seguro suplementario de Medicare (Medigap)

Si ya cuentas con Medicare Original, seguramente sabes que no todo está cubierto. Los copagos, deducibles y ciertos gastos hospitalarios pueden acumularse rápidamente. Aquí es donde entra el seguro suplementario de Medicare, conocido como Medigap. Este plan ayuda a cubrir esos huecos que deja el tradicional, y aunque implica pagar una prima mensual adicional, puede representar un gran alivio financiero durante el año.

El Medicare es una forma importante de acceder a servicios médicos en Estados Unidos (Foto: Freepik)

2. Seguro de cuidados a largo plazo

Este tipo de seguro no siempre está en la lista de prioridades, pero te vale la pena considerarlo, sobre todo si ya estás en tus 60 o 70 años. Los costos de los cuidados prolongados —como residencias para adultos mayores, centros de vida asistida o cuidadores en casa— son elevados y, sin una póliza, pueden agotar rápidamente los ahorros.

El seguro de cuidados a largo plazo cubre precisamente esos servicios. Incluso puede incluir reembolsos cuando un familiar o amigo te ayuda con tus cuidados. Lo ideal es contratarlo mientras todavía estás saludable, porque las primas suben y las coberturas se reducen con la edad.

Un plan a largo plazo puede que te ayude muchísimo, dependiendo de tus necesidades (Foto: Pixabay)

3. Seguro de vida

Sé que muchos piensan en el seguro de vida solo como una forma de dejar una herencia o cubrir gastos funerarios, pero la realidad es que puede ser una herramienta muy útil para aliviar preocupaciones familiares. Hay pólizas que incluso acumulan valor en efectivo o permiten retirar fondos en caso de emergencias.

En este momento del año, muchas aseguradoras ofrecen promociones o descuentos por contratación antes de fin de año. Comparar precios, revisar condiciones y elegir una aseguradora confiable puede marcar la diferencia. Además, cuanto antes contrates, más bajos serán los costos mensuales y más amplia la cobertura.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.