Siempre he pensado que la temporada del Día de Acción de Gracias y de Navidad en Estados Unidos tiene una mezcla muy particular de emoción y estrés. Uno se prepara para reuniones familiares, busca ese regalo especial y, por supuesto, empieza a sacar o a comprar la decoración que llena la casa de espíritu festivo. Pero este año, pensar en todo eso puede generar una preocupación extrema debido a los costos de inversión.

Una explicación que está dando la vuelta en muchos medios es la siguiente: desde que Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente, una nueva ola de aranceles ha comenzado a afectar directamente a productos navideños que, queramos o no, forman parte esencial de la celebración en millones de hogares. En ese sentido, ahora repasaré algunos de esos productos afectados.

ARTÍCULOS NAVIDEÑOS QUE HAN SUBIDO DE PRECIO

1. Árboles artificiales

Lo primero que descubrí es que los árboles artificiales, esos que tantas familias prefieren porque duran años y no requieren mantenimiento, están llegando a las tiendas entre un 10% y un 20% más caros, según reportó NBC News. Y honestamente, cuando uno busca opciones de buena calidad, esa diferencia se siente. Entiendo que para muchos este es el centro de la decoración, así que es un cambio que pega directamente en el presupuesto.

2. Luces navideñas

Puede que las luces navideñas, junto con el árbol, sea de los artículos más básico de toda la temporada. Lo malo es que ahora registran un 63% más en comparación con el año pasado, también según NBC News. Suena exagerado, pero varios comercios lo están confirmando. Imagínate quienes decoran fachadas completas o quienes quieren renovar las luces porque las del año pasado ya no funcionan bien. A eso súmale la factura de electricidad.

3. Decoraciones fabricadas en China

Si compras coronas, adornos para el árbol, figuras decorativas o centros de mesa hechos en China, probablemente ya viste la diferencia al ir a la tienda. De acuerdo con la marca Balsam Hill, este tipo de productos experimenta un aumento de alrededor del 90%. Por años nos hemos acostumbrado a que estos artículos sean muy económicos, pero ahora ya no sería así.

¿POR QUÉ LOS ARANCELES AFECTAN TANTO ESTOS PRODUCTOS?

Lo que está pasando es que muchos de estos artículos navideños —desde árboles hasta luces y ornamentos— se fabrican o ensamblan en China. Con los nuevos aranceles aplicados por la administración de Donald Trump, los importadores están pagando más para llevarlos a Estados Unidos, y eso se refleja directamente en el precio final para el consumidor. No es que las tiendas estén subiendo precios por subirlos; realmente están asimilando los costos extra.

