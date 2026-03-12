Cada año, una gran cantidad de personas de diferentes países está atenta a la apertura del registro para el Programa de Visas de Diversidad (DV) de Estados Unidos y toma nota de los requisitos para postular. Este sorteo, mejor conocido como “lotería de visas”, representa para muchos la posibilidad de obtener la residencia permanente y comenzar una nueva vida en territorio estadounidense, por lo que cada anuncio oficial genera gran expectativa. Aunque muchas cumplen con varios de estos requisitos —como el nivel educativo mínimo o la experiencia laboral exigida—, surge una duda frecuente: ¿qué tan necesario es el idioma inglés para participar? A continuación, te contamos con más detalle lo que dice el Departamento de Estado.

¿ES NECESARIO EL IDIOMA INGLÉS PARA PARTICIPAR DE LA LOTERÍA DE VISAS?

El Departamento de Estado no exige el dominio del idioma inglés como requisito para participar en la Lotería de Visas de Diversidad (DV). Es más, en la normativa reciente, la propia agencia respondió – a una propuesta para imponer el inglés – lo siguiente: “el marco legal no contempla el dominio del idioma inglés como criterio de elegibilidad”.

Según esa explicación oficial, añadir un requisito de idioma no solucionaría los principales problemas del programa, que están relacionados con el fraude y la identidad, por lo que la medida fue descartada.

En cambio, los requisitos formales siguen centrados en:

Proceder de un país elegible (con baja inmigración reciente a EE. UU.).

Contar con educación secundaria completa o experiencia laboral calificada.

Cumplir las nuevas exigencias documentarias, como tener un pasaporte válido y cargar una copia escaneada desde la inscripción electrónica a partir de 2026.

Vale precisar que el Departamento de Estado administra el programa de visas de inmigrante de Diversidad (VD), un programa anual para la inmigración a Estados Unidos. Hasta 55,000 migrantes pueden ingresar a EE.UU. cada año desde países con bajas tasas de inmigración.

Averigua quiénes pueden participar en la Lotería de Visas y si necesitan inglés (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA LOTERÍA DE VISAS?

Para participar en la Lotería de Visas de Diversidad (DV Lottery) de Estados Unidos debes seguir estos pasos:

1. Verificar si eres elegible

Confirma que tu país de nacimiento esté en la lista de países admitidos para el año en curso (países con baja inmigración reciente a EE. UU.).

Cumplir con el requisito de educación secundaria completa o, en su defecto, tener al menos dos años de experiencia laboral reciente en una ocupación calificada.

2. Esperar el período oficial de inscripción

El registro se abre una vez al año, usualmente entre inicios de octubre y principios de noviembre.

Las fechas exactas se anuncian en la página oficial del Departamento de Estado y en los comunicados de las embajadas de Estados Unidos.

3. Inscribirte solo en el sitio oficial

El registro se hace en línea, de forma gratuita, en la página oficial del programa (dvprogram.state.gov) durante el período habilitado.

Debes llenar el formulario electrónico (DS-5501) con tus datos personales, los de tu cónyuge e hijos (si corresponde) y subir una foto digital que cumpla las especificaciones técnicas.

4. Conservar tu número de confirmación

Al enviar el formulario, el sistema genera una página de confirmación con un código único.

Debes guardar ese número (imprimirlo o anotar y guardar captura) porque es la única forma de revisar si fuiste seleccionado.

5. Revisar los resultados en la fecha indicada

Meses después (normalmente en mayo del año siguiente al registro), debes entrar de nuevo al mismo sitio oficial e ingresar tu número de confirmación, año de nacimiento y demás datos para saber si fuiste seleccionado.

Si sales seleccionado, sigue las instrucciones para completar el formulario de visa de inmigrante (DS‑260), presenta documentos de respaldo y acude a la entrevista consular.

Para que sepas con mayor detalle el proceso para participar del Programa de Visas de Diversidad, simplemente haz clic aquí.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Solicitantes de visa de diversidad 2026: todos los solicitantes del programa de visa de diversidad DV-2026 deben ser considerados elegibles y obtener su visa o ajustar su estatus antes del final del año fiscal 2026 (30 de septiembre de 2026), precisa el sitio web Travel State Gov del Departamento de Estado.

Asimismo, recomienda tener mucho cuidado con el fraude y las estafas, ya que algunos sitios web y correos electrónicos intentan engañar a las personas haciéndose pasar por proveedores de información oficial del gobierno de EE.UU.

No olvides que para completar tu solicitud de ingreso se hace en línea y es gratuita.

Aunque el inglés no es obligatorio para inscribirse, la Lotería de Visas mantiene filtros estrictos sobre país de origen, formación académica y validez del pasaporte (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!