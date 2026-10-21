Si buscas obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante el Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), más conocido como Lotería de Visas, seguramente ya estás pendiente de la edición 2027. Antes de preparar tu inscripción, es importante conocer el calendario y revisar las condiciones de la convocatoria para no pasar por alto ningún detalle. ¿Cuándo se abrirá el registro, cuánto tiempo tendrás para inscribirte y quiénes podrán participar? En esta nota encontrarás la información que necesitas para organizarte.

¿Buscas una Green Card? Las claves de la Lotería de Visas 2027 para preparar tu inscripción (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

REGISTRO DE LA LOTERÍA DE VISAS 2027: LAS FECHAS CLAVE Y LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR

La Lotería de Visas DV-2027 tiene un calendario excepcional después de que un juez federal ordenara al Departamento de Estado (DOS) reactivar el programa. Este mecanismo ofrece hasta 55,000 visas que permiten a personas de distintos países obtener la residencia permanente o green card en Estados Unidos.

Según reportes sobre una orden judicial, el registro debe abrir a más tardar el 1 de noviembre de 2026 y permanecer disponible durante 30 días, publicó N+ Univision. Sin embargo, el aviso oficial del DOS todavía no publica las fechas exactas de apertura y cierre. Por ello, el 1 de noviembre debe presentarse como un plazo judicial reportado, no como una fecha de apertura ya anunciada por el Gobierno, señala Travel.State.Gov.

Este es el calendario reportado para DV-2027:

Etapa Fecha o plazo Publicación de las fechas e instrucciones A más tardar el 29 de octubre de 2026, según el calendario judicial reportado. Apertura del registro A más tardar el 1 de noviembre de 2026. Podría abrir antes. Duración de las inscripciones 30 días. El cierre exacto dependerá de la apertura que anuncie el Departamento de Estado. Notificación de los seleccionados A más tardar el 3 de diciembre de 2026, según ese mismo calendario. Período del programa para tramitar las visas Del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027, de acuerdo con el aviso oficial del Departamento de Estado. Falta la confirmación oficial.

Cabe precisar que el período de inscripción al sorteo no es lo mismo que el período para tramitar una visa después de ser seleccionado. El Departamento de Estado anunció cambios en el proceso de entrada de DV-2027, pero mantuvo el 30 de septiembre de 2027 como cierre del año del programa.

¿Quiénes pueden participar?

Para participar de la Lotería de Visas 2027 debes cumplir los siguientes requisitos:

Haber nacido en un país elegible, es decir, con baja inmigración hacia Estados Unidos. La lista se actualiza cada año; por lo tanto, no debe utilizarse la de DV-2026 como si ya fuera la de DV-2027.

Haber completado la educación secundaria o su equivalente, o acreditar experiencia laboral que cumpla los requisitos del programa.

Para la alternativa laboral, la regla general exige dos años de experiencia durante los últimos cinco años en una ocupación que requiera al menos dos años de capacitación o experiencia; no cualquier empleo cumple ese criterio.

La elegibilidad normalmente depende del país de nacimiento, no simplemente de la ciudadanía o del lugar donde vive la persona. Existen excepciones que permiten utilizar el país de nacimiento del cónyuge o, bajo condiciones específicas, el de uno de los padres, pero habrá que esperar la versión actualizada de 2027.

La lista definitiva de países habilitados para DV-2027 debe confirmarse en las instrucciones de esa convocatoria.

¿Dónde se realiza la inscripción?

El portal para presentar la inscripción es dvprogram.state.gov. Las fechas y reglas de la convocatoria deben contrastarse con los avisos del Departamento de Estado en travel.state.gov.

Recuerda

Se permite una sola inscripción por persona en cada convocatoria; las inscripciones duplicadas pueden descalificar al participante.

Ser seleccionado no garantiza recibir una green card: permite continuar con la solicitud de visa, sujeta a los requisitos de elegibilidad, la entrevista y la disponibilidad de visas antes del cierre del programa.

Si quieres participar en la Lotería de Visas 2027, hay información que debes revisar antes de preparar tu inscripción (Foto: Freepik)

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