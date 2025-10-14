La Lotería de Visas de EE.UU. es un programa que otorga visas de inmigrante a personas de países con bajas tasas de inmigración a los Estados Unidos. Debido a ello, es muy popular. Pero recientemente ha sido noticia por un tema que no ha agradado a mucha gente. ¿Qué pasó? Los participantes un país de Centroamérica recibieron notificaciones incorrectas sobre el programa en cuestión. Para más detalles al respecto, lee esta nota.

Primero que nada te recalco que la Lotería de Visas de EE.UU. (oficialmente conocida como el Programa de Visas de Diversidad, o DV Program) es administrada por el Departamento de Estado de EE.UU. Justamente, este organismo del gobierno federal, que es responsable de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales de los Estados Unidos, hizo algo que acabó con el sueño de ciertos participantes del programa.

Resulta que revisó el sistema de selección para el Programa DV-2026 y acabó modificando los resultados iniciales, los mismos que hicieron creer a participantes cubanos que ganaron la lotería de visas de diversidad. En realidad, habían recibido notificaciones incorrectas.

El proceso de selección de la Lotería de Visas es completamente aleatorio. Los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos, como tener educación secundaria o experiencia laboral, para poder obtener la visa de inmigrante. (Foto: AlxeyPnferov / iStock) / AlxeyPnferov

“Los ciudadanos cubanos no son elegibles para participar en el programa de 2026”

“Al revisar el sistema de selección para el Programa DV - 2026, el Departamento de Estado de EE.UU. determinó que, en el caso de un pequeño número de participantes de Cuba, los resultados del estado de selección podrían haber mostrado incorrectamente su selección. Según la legislación estadounidense, y como se publicó en las instrucciones del DV 2026, los ciudadanos cubanos no son elegibles para participar en el programa de 2026, debido a que más de 50,000 cubanos emigraron a Estados Unidos en el quinquenio anterior. Por consiguiente, el Departamento ha notificado a las personas que seleccionaron a Cuba como su estado extranjero de imputabilidad que no serán elegibles para el programa de 2026”, informó el Departamento de Estado de EE.UU. en un comunicado.

También se detectaron errores en los resultados de selección de algunos participantes del Reino Unido

Además, dio a conocer que “para un pequeño número de participantes de Gran Bretaña (Reino Unido) y sus áreas dependientes, los resultados del estado de selección podrían haberse informado incorrectamente. El Departamento de Estado solicita a los participantes del DV-2026 de Gran Bretaña (Reino Unido) y sus áreas dependientes que accedan a la Verificación del Estado del Participante y utilicen el número de confirmación único guardado de su registro de inscripción en línea del DV-2026 para confirmar si su solicitud ha sido seleccionada en el programa DV”.

Participar en la Lotería de Visas de EE.UU. es completamente gratuito. Sin embargo, aquellos seleccionados deben pasar por una entrevista consular y cumplir con los requisitos médicos y de seguridad para obtener la visa de inmigrante. (Foto: adrian825 / iStock) / adrian825

Ya para finalizar el comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU. subrayó algo muy importante: “Se recuerda a los seleccionados que, según la ley estadounidense, la elegibilidad para solicitar una Visa de Diversidad para Inmigrantes se extiende hasta el final del año fiscal (30 de septiembre), y que las visas podrían no estar disponibles antes de esa fecha si el Departamento emite todos los números de visa autorizados por el Congreso para ese año fiscal. Para programar una entrevista, los seleccionados que deseen inmigrar deben presentar primero una solicitud DS-260 completa. Si se programa una entrevista, los seleccionados deben estar preparados para proporcionar toda la documentación requerida al momento de la entrevista, incluido un examen médico”. En definitiva, todo lo que recientemente reveló el organismo del gobierno federal ha tomado por sorpresa a muchas personas.

