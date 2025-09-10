Si alguna vez has comprado un boleto de la lotería Powerball, probablemente hayas visto la opción “Power Play” y te hayas preguntado si realmente vale la pena pagar un dólar extra. Aunque a primera vista parezca un simple complemento, este multiplicador puede hacer una gran diferencia en tus ganancias, especialmente si no alcanzas el premio mayor.

¿Qué es exactamente el Power Play?

El Power Play es una función opcional disponible en la mayoría de los estados donde se juega Powerball. Por solo US $1 adicional por línea, permite multiplicar los premios secundarios (del segundo al noveno nivel), excluyendo el bote principal. Esto significa que, si aciertas algunos números pero no el jackpot, podrías convertir un premio modesto en una suma mucho más atractiva.

Antes de cada sorteo de Powerball, se selecciona al azar un multiplicador que varía en cada juego. | Crédito: Composición ABC

Cómo funciona el multiplicador

Antes de cada sorteo, se selecciona al azar un multiplicador que puede ser x2, x3, x4, x5 o x10.

Cuando el bote es inferior a US $150 millones , entra en juego el x10 , la opción más codiciada.

, entra en juego el , la opción más codiciada. Por ejemplo, un premio de US $50,000 podría transformarse en US $500,000 si el multiplicador seleccionado es x10.

si el multiplicador seleccionado es x10. El único nivel de premio con una cantidad fija es el segundo lugar (cinco números sin el Powerball), que se duplica automáticamente a US $2 millones sin importar el multiplicador.

Ventajas y consideraciones

Mayor valor por un bajo costo adicional: Por US $1 más, la relación riesgo-recompensa es atractiva para quienes buscan maximizar sus posibilidades.

Por US $1 más, la relación riesgo-recompensa es atractiva para quienes buscan maximizar sus posibilidades. No afecta al bote principal: Si ganas el jackpot, el Power Play no lo aumenta, pero sí mejora sustancialmente cualquier otro acierto.

Si ganas el jackpot, el Power Play no lo aumenta, pero sí mejora sustancialmente cualquier otro acierto. Jugar con responsabilidad: Aunque el multiplicador incrementa premios secundarios, sigue siendo un juego de azar. Se recomienda usarlo como una estrategia para disfrutar más la experiencia, no como garantía de ganancias.

Muchos participantes consideran esta opción como un extra emocionante al comprar su boleto. | Crédito: Tayfun Coskun / Anadolu vía Getty Images / Anadolu

En resumen, el Power Play es una forma sencilla de multiplicar tus premios secundarios en Powerball y añadir emoción a cada sorteo. Si ya planeas participar, invertir un dólar adicional podría ser la diferencia entre un premio pequeño y una suma significativa. Sin embargo, como toda apuesta, lo ideal es mantener las expectativas realistas y jugar de manera responsable.

