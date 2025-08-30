La lotería Powerball vuelve a estar en boca de todos en Estados Unidos y esta vez con un premio histórico: 1,000 millones de dólares están en juego en el sorteo del sábado 30 de agosto de 2025. Se trata apenas de la sexta ocasión en sus más de tres décadas de existencia que el famoso sorteo alcanza una cifra de este tamaño.

El premio mayor llega en pleno fin de semana del Labor Day, lo que ha incrementado la expectativa entre millones de jugadores. “Un sorteo mil millonario siempre atrae más miradas”, admitió Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director de la Lotería de Iowa.

¿Qué opciones tiene el ganador del Powerball?

Si alguien logra acertar los seis números, podrá elegir entre dos caminos:

1,000 millones en pagos anuales durante 30 años, con un primer cheque de 33.3 millones que aumenta un 5% cada año.

durante 30 años, con un primer cheque de 33.3 millones que aumenta un 5% cada año. Un pago único de 453.1 millones de dólares, aunque reducido por los impuestos correspondientes.

Según el estado de residencia, los ganadores del Powerball recibirán montos muy diferentes tras impuestos. | Crédito: cbs8.com / AP

Los impuestos que reducen la fortuna

El monto que tanto se anuncia no es lo que termina en la cuenta del ganador. El premio está sujeto a un 24% de impuestos federales inmediatos, además de cargos adicionales federales y estatales. Esto significa que, en la práctica, lo que reciba el ganador dependerá del lugar donde viva.

Por ejemplo, tras los descuentos federales, el pago único quedaría en unos 285.4 millones de dólares antes de aplicar impuestos estatales. Y aquí es donde la diferencia entre estados se vuelve enorme.

Las probabilidades de llevarse el Powerball son mínimas, pero millones siguen apostando con la ilusión de ganar. | Crédito: abcnews.go.com

Cuánto podrías llevarte en Powerball en cada estado

De acuerdo con cálculos de USAMega.com, estas son algunas estimaciones del premio después de impuestos:

California, Florida, Texas o Washington : Pago único de $285.4 millones o anualizado de $631.2 millones .

: Pago único de o anualizado de . Nueva York : Pago único de apenas $236.1 millones o anualizado de $522.2 millones , debido a sus altos impuestos.

: Pago único de apenas o anualizado de , debido a sus altos impuestos. Arizona o Illinois : Pago único de $274.1 millones y anualizado de $606.2 millones .

: Pago único de y anualizado de . Carolina del Sur : Pago único de $257.4 millones y anualizado de $569.2 millones .

: Pago único de y anualizado de . Nueva Jersey o Washington DC: Pago único de $236.7 millones, anualizado de $523.7 millones.

La diferencia es clara: vivir en un estado sin impuestos sobre la lotería puede representar decenas de millones de dólares más en el bolsillo.

¿Cuál es la probabilidad de ganar Powerball?

Aunque el premio suene tentador, no hay que olvidar que las probabilidades de acertar los seis números son de 1 en 292.2 millones. Para ponerlo en perspectiva, es más probable sufrir una mordida de tiburón durante un baño en el mar.

En el sorteo previo del miércoles 27 de agosto no hubo ganador del premio mayor, pero sí varios jugadores afortunados que lograron premios de entre 50,000 y 2 millones de dólares. El último gran ganador fue en California, que el 31 de mayo se llevó 205 millones de dólares.

