Conseguir un apartamento a un precio accesible en Nueva York puede ser complicado, pero las loterías de vivienda representan una alternativa para quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ciudad. Durante noviembre de 2026 hay siete convocatorias disponibles en distintos distritos con alquileres iniciales que van desde $732 hasta $1,936, aunque algunas opciones alcanzan precios superiores dependiendo del tamaño y la categoría de ingresos.

Las oportunidades no ofrecen las mismas condiciones para todos los solicitantes. Algunas cuentan con pocas unidades, mientras que otras incluyen más de 200 apartamentos y opciones de hasta tres habitaciones. Por eso, antes de enviar una solicitud, es importante comprobar cuántas viviendas corresponden al precio anunciado, qué ingresos debe tener el hogar y cuándo termina el plazo de inscripción.

Brooklyn y el Bronx: apartamentos desde $732

Una de las convocatorias con mayor disponibilidad es Kingsland Commons Building 2, ubicada en 89 Maspeth Avenue, Brooklyn. Este edificio ofrece 217 apartamentos, entre estudios y viviendas de una, dos y tres habitaciones, con alquileres de $751 a $3,220. Entre las opciones más económicas figuran ocho unidades de una habitación, seis de dos dormitorios por $889 y dos de tres dormitorios por $1,015, todas dentro de la categoría del 30% del ingreso medio del área (AMI). El plazo para participar termina el 25 de noviembre. Las solicitudes están disponibles en NYC Housing Connect.

En el Bronx, la convocatoria Morris Heights/University Heights ofrece 30 apartamentos de una a tres habitaciones, con rentas que comienzan en $732 y llegan hasta $2,390. El precio mínimo corresponde a dos unidades de una habitación, por lo que no todos los solicitantes podrán acceder a ese alquiler. El anuncio contempla hogares de entre una y siete personas, según las características de cada vivienda, y recibe solicitudes hasta el 18 de noviembre. Los interesados pueden consultar los requisitos en la página oficial de la lotería.

Otra alternativa en Brooklyn se encuentra en 1058 Pacific Street, también identificada como 1060 Pacific Street, en Crown Heights. La convocatoria incluye 16 viviendas: un estudio, un apartamento de una habitación y 14 unidades de dos dormitorios. Los alquileres oscilan entre $975 y $2,627 y el cierre está programado para el 18 de noviembre. Un detalle importante es que los residentes deberán asumir el costo de la electricidad, incluida la utilizada para la calefacción y el agua caliente, algo que conviene incorporar al presupuesto mensual.

Los alquileres comienzan en $732 en el Bronx y llegan a $3,220 en algunas unidades de Brooklyn. (Foto referencial: Freepik)

Manhattan y Queens: otras oportunidades para solicitar vivienda

En Manhattan, 1 Gouverneur Lane, en el Financial District, tiene una lotería para 162 apartamentos distribuidos entre estudios y viviendas de una y dos habitaciones. Los alquileres comienzan en $1,056 y la convocatoria está vinculada a la transformación de un antiguo edificio de oficinas en Lower Manhattan. La renta inicial corresponde a una categoría específica de ingresos, por lo que es necesario revisar las condiciones antes de presentar la solicitud. El plazo finaliza el 17 de noviembre.

Queens también cuenta con dos oportunidades, aunque una de ellas tiene un cierre mucho más próximo. En 42-78 65 Place hay ocho apartamentos con alquileres desde $869, y el plazo para participar vence el 2 de noviembre. La segunda convocatoria corresponde a DOMI, ubicada en 29-24 40th Avenue, Long Island City, donde se ofrecen 57 viviendas con rentas de $1,842 a $5,200. Entre las unidades más económicas hay 14 estudios por $1,842 y cinco apartamentos de una habitación por $1,962. Las solicitudes para esta última opción cierran el 10 de noviembre.

Otras opciones en el Bronx y cómo presentar la solicitud

Otra convocatoria que merece atención es One River Park, en 355 Exterior Street, Bronx. El edificio dispone de 227 apartamentos, entre estudios y unidades de una y dos habitaciones, con alquileres desde $1,936. Los ingresos permitidos varían según el tamaño de la vivienda y la cantidad de integrantes del hogar. Quienes estén interesados tienen hasta el 6 de noviembre para participar.

Para elegir la lotería adecuada, los solicitantes deben comparar sus ingresos familiares con los límites establecidos para cada apartamento y verificar cuántas personas pueden ocuparlo. El AMI, o ingreso medio del área, determina las categorías económicas utilizadas en estas convocatorias, por lo que el alquiler más bajo anunciado no necesariamente estará disponible para todos. La inscripción se realiza mediante NYC Housing Connect, donde es necesario crear un perfil y mantener actualizada la información personal y financiera.

Los interesados deben registrarse en NYC Housing Connect, comprobar su elegibilidad y presentar la documentación solicitada. (Foto referencial: Freepik)

Participar en una lotería no garantiza conseguir un apartamento. Si una solicitud avanza, las autoridades pueden pedir documentos de identidad, comprobantes de ingresos, información sobre bienes y activos, antecedentes de alquiler y otros datos para verificar que el hogar cumple las condiciones. El proceso puede tardar varios meses.

Para recibir orientación gratuita, los interesados también pueden acudir a los programas Housing Ambassadors y Ready to Rent, cuya información está disponible en ACCESS NYC.