La Navidad en Estados Unidos puede sentirse especialmente dura cuando se vive lejos de la familia, con la maleta todavía a medio deshacer en el corazón y el miedo siempre presente al salir de casa. Para muchas personas inmigrantes, cada villancico recuerda lo que se dejó atrás, pero también abre la puerta a nuevas formas de acompañarse, buscar refugio y encontrar un poco de esperanza en medio de la incertidumbre.

Para muchas personas inmigrantes en Estados Unidos, la Navidad llega con más miedo e incertidumbre que fiesta. Mientras unas familias planean viajes y reuniones sin preocuparse, otras piensan si es seguro salir de casa, ir a misa o asistir a una celebración comunitaria, sobre todo si no tienen papeles. En todo el país, iglesias, centros comunitarios y organizaciones siguen creando espacios relativamente seguros para celebrar, acompañar y ofrecer ayuda gratuita a quienes más lo necesitan.

La Navidad puede ser una celebración muy bonita en familia, pero también es bastante nostálgica (Foto: AFP)

IGLESIAS Y ESPACIOS DE FE COMO REFUGIO

En muchas comunidades inmigrantes de Estados Unidos, las iglesias siguen siendo uno de los principales refugios durante la Navidad, especialmente para quienes vienen de tradiciones católicas o cristianas muy arraigadas en México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Parroquias y congregaciones han adaptado sus celebraciones con misas, posadas, novenas, rosarios y encuentros en espacios cerrados, con menos actividades visibles en la calle y con voluntarios atentos a cualquier situación de riesgo.

Además del apoyo espiritual, muchas iglesias ofrecen ayudas muy concretas en estas fechas, como:

Cenas de Nochebuena y Navidad abiertas a la comunidad, donde no falta el tamal, el arroz, los frijoles o el ponche.

Entrega de canastas de alimentos y pavos, que muchas familias combinan con sus propias recetas navideñas.

Distribución de ropa de invierno, abrigos y cobijas para quienes vienen de climas más cálidos y aún se adaptan al frío.

Juguetes y regalos para niñas y niños, muchas veces acompañados de piñatas o dinámicas típicas latinoamericanas.

Orientación básica y acompañamiento emocional en español o en spanglish, según la comodidad de cada persona.

En muchos casos no piden documentos ni preguntan por el estatus migratorio, especialmente cuando están vinculadas a redes como Catholic Charities, CLINIC u organizaciones similares de alcance nacional.

POSADAS Y CELEBRACIONES COMUNITARIAS MÁS DISCRETAS

Las posadas, las novenas, los aguinaldos y otras celebraciones navideñas típicas de América Latina siguen vivas en distintas ciudades de Estados Unidos, aunque de forma más discreta. En lugares con alta población inmigrante, estos encuentros se realizan ahora en casas particulares, salones parroquiales o centros comunitarios, priorizando la seguridad y la confianza entre quienes asisten.

En estos espacios no solo se comparte comida típica como tamales, hallacas, lechón, pan dulce o buñuelos, y música que va desde villancicos tradicionales hasta salsa, cumbia, reguetón suave o música regional mexicana. También se construye un ambiente donde las familias recién llegadas o en procesos migratorios complejos pueden sentirse acompañadas, y vivir al menos una parte de la Navidad en comunidad, cantando, rompiendo una piñata o viendo a los niños correr alrededor del árbol.

ORGANIZACIONES LOCALES QUE OFRECEN AYUDA GRATUITA

Más allá de las iglesias, los community centers y organizaciones sin fines de lucro son clave durante diciembre. Muchas amplían sus servicios para atender necesidades básicas sin importar el estatus migratorio, entendiendo que en muchos hogares hispanos la prioridad es pagar la renta, enviar remesas o cubrir gastos escolares antes que gastar en regalos. Entre los apoyos más frecuentes se encuentran:

Comidas comunitarias y cenas navideñas, donde se mezclan tradiciones latinas con costumbres estadounidenses.

Bancos de alimentos con horarios extendidos, pensados para quienes trabajan en construcción, limpieza, restaurantes, delivery u otros empleos con turnos largos.

Apoyo con calefacción y artículos de invierno para familias recién llegadas que aún no cuentan con toda la ropa necesaria.

Eventos navideños para niñas, niños y familias, con actividades culturales en español, fotos con Santa y, a veces, con los Reyes Magos.

Derivación a servicios legales o sociales confiables, con personal que entiende la realidad migratoria de la comunidad latina.

Un recurso muy útil en casi cualquier estado es marcar el 211, una línea nacional que conecta con servicios locales. Al llamar, se puede pedir información sobre eventos gratuitos, bancos de alimentos, refugios y actividades navideñas en la ciudad o área donde vives, incluso si tu primer idioma es el español.

OPCIONES PARA CELEBRAR CON MENOS RIESGO

Para muchas familias inmigrantes, sobre todo si tienen miedo a salir o a ser detenidas, las opciones virtuales se han vuelto una alternativa importante. En varios estados, iglesias y comunidades transmiten misas, rosarios, novenas y conciertos navideños en línea; no reemplazan del todo el encuentro presencial, pero ayudan a mantener el vínculo con la fe y la comunidad, incluso cuando se trabaja de noche o en doble turno.

Quienes prefieren celebrar desde casa suelen recibir recomendaciones como:

Conectarse a servicios religiosos virtuales, muchos de ellos en español o bilingües.

Hacer encuentros pequeños con personas de confianza, donde se puedan compartir platos típicos, cuentos de Navidad del país de origen y llamadas en videollamada con la familia que se quedó lejos.

Mantener tradiciones adaptadas al presupuesto y a la realidad del lugar donde viven, como armar un pesebre sencillo, poner música navideña latina o cocinar una versión más económica de los platillos de la infancia.

Evitar desplazamientos innecesarios en fechas especialmente sensibles, especialmente si se teme controles de tránsito o retenes.

¿CÓMO IDENTIFICAR ESPACIOS SEGUROS Y CONFIABLES?

No todos los lugares que ofrecen ayuda son igual de seguros, por eso es importante informarse antes de asistir. Algunas señales que suelen dar mayor confianza son:

Organizaciones con trayectoria y presencia reconocida en la comunidad latina, que ya trabajen durante el año en temas como educación, salud, vivienda o derechos de los trabajadores.

Iglesias y centros afiliados a redes nacionales o coaliciones comunitarias que suelen defender a la población inmigrante.

Información clara sobre horarios, ubicación, idioma en que se ofrecen los servicios y tipo de apoyo que brindan.

Recomendaciones directas de líderes comunitarios, amistades, vecinos o grupos de WhatsApp y Facebook donde se mueve la comunidad hispanohablante local. Aunque, como siempre digo, no creas todo lo que veas en redes sociales. Siempre dale prioridad a sitios confiables.

El intercambio de información dentro de la comunidad sigue siendo una de las herramientas más valiosas para reducir riesgos, especialmente para personas indocumentadas o con trámites pendientes.

En Navidad, las personas prefieren mantenerse juntas en familia, pero hay ocasiones en las que eso puede ser difícil debido a diferentes motivos (Foto: Freepik) / Wiroj Sidhisoradej

EL PAPEL DE LAS Y LOS VOLUNTARIOS

En muchos de estos espacios, el trabajo de las y los voluntarios es fundamental. Son quienes organizan las actividades, ayudan a controlar los accesos, preparan la comida, coordinan a los músicos y crean un entorno más tranquilo para las familias inmigrantes. Su presencia ofrece una sensación extra de protección durante celebraciones como Nochebuena y Navidad, sobre todo cuando avisan si hay algo inusual cerca.

En varias comunidades de Estados Unidos, esta forma de “protección comunitaria” se ha integrado al día a día de iglesias y centros comunitarios, no solo en fiestas sino también en otras actividades del año, como clases de inglés, tutorías escolares para niñas y niños o talleres de “conoce tus derechos”.

Una pareja buscando regalos de Navidad para sus hijos en una pila de donaciones en una iglesia de Mayfield, Kentucky (Foto: AFP) / CHANDAN KHANNA

CELEBRAR CERCA DE CASA Y CON ACOMPAÑAMIENTO

Para personas que están en procesos como asilo, TPS o a la espera de la Green Card, salir del país en estas fechas suele ser riesgoso y, en muchos casos, desaconsejado sin asesoría legal. Por eso, contar con espacios locales seguros para celebrar se vuelve todavía más necesario, aunque el corazón esté pensando en la cena familiar del país de origen.

Algunas organizaciones comunitarias brindan información general sobre permisos como el Advance Parole o emergencias migratorias, siempre aclarando que cada caso depende de las decisiones de USCIS y requiere orientación legal especializada. Para muchas familias, celebrar cerca de casa, en un entorno conocido y acompañado, con música latina de fondo y algún platillo típico, termina siendo la opción más segura y realista.

EL IMPACTO EMOCIONAL DE NO PASAR LAS FIESTAS EN SOLEDAD

La Navidad puede intensificar la nostalgia, el duelo migratorio y la sensación de soledad, especialmente cuando se está lejos del país de origen y las videollamadas no alcanzan para reemplazar un abrazo. Por eso, estos espacios seguros no solo brindan comida o regalos, sino también contención emocional, donde se puede hablar en español, reír, llorar y compartir historias similares.

Compartir una cena, una oración, una canción navideña latina o simplemente una conversación con otras personas que viven situaciones parecidas ayuda a aliviar la carga emocional de estas fechas. Por esa razón, muchas organizaciones insisten en que, en la medida de lo posible, las personas no se aíslen por completo y busquen algún tipo de apoyo comunitario durante las fiestas, aunque sea en un pequeño grupo o en línea.

Una iglesia en Massachusetts ha lanzado este mensaje en claro repudio a la política migratoria de Donald Trump. De acuerdo con su mensaje, las familias están a salvo en los templos (Foto: AFP) / JOSEPH PREZIOSO

