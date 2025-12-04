Cuando seguimos un caso judicial tan mediático como el de Luigi Mangione y el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, es necesario detenernos un momento y poner en orden toda la información. Este proceso se ha convertido en uno de los más comentados en Estados Unidos, no solo por la gravedad del crimen, sino también por la compleja batalla legal que se desarrolla en la Manhattan Criminal Court.

Además, este juicio coincide con el primer aniversario del tiroteo que sacudió a Nueva York y al sector de la salud privada. La defensa de Mangione busca frenar lo que podría terminar siendo una sentencia extremadamente severa. Es importante observar cómo la justicia intenta equilibrar la investigación con los derechos constitucionales del acusado.

La defensa de Luigi Mangione en la audiencia en la Manhattan Criminal Court quiere evitar que los fiscales pidan la pena de muerte (Foto: Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool)

¿QUÉ PASÓ CON BRIAN THOMPSON?

Para entender el peso de esta audiencia, es importante recordar qué ocurrió aquel 4 de diciembre. Según la investigación presentada por la fiscalía de Nueva York, Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, caminaba por una calle de Manhattan cuando, presuntamente, Mangione lo siguió durante varios minutos antes de dispararle por la espalda. Thompson tenía 50 años y era una figura destacada en la industria médica privada, lo que hizo que el caso cobrara una enorme atención mediática en Estados Unidos.

En la escena del crimen se encontraron casquillos de bala con palabras inscritas como “negar”, “defender” y “deponer”, algo que los investigadores interpretaron como una señal del profundo resentimiento que Mangione aparentemente tenía hacia el sistema de seguros médicos. Tras el tiroteo, el sospechoso logró escapar y permanecer oculto durante cinco días, tiempo en el que incluso habría escondido en Central Park una mochila con billetes falsos de Monopoly. Para cuando la policía lo localizó, ya estaba fuera del estado de Nueva York.

Brian Thompson, CEO of UnitedHealthcare, tenía 50 años cuando perdió la vida (Foto: UnitedHealth Group)

LA AUDIENCIA CLAVE Y POR QUÉ MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS

Desde el tercer día de esta audiencia estatal, la estrategia del equipo de Mangione se centra en cuestionar la legalidad de ciertas pruebas. El objetivo es claro: impedir que el juez permita a los fiscales presentar el arma 3D impresa, el cargador y el cuaderno con anotaciones en el que Mangione supuestamente detalló sus motivos y su plan para asesinar a Thompson. La defensa insiste en que todo fue obtenido mediante un registro ilegal de su mochila durante su detención en Pensilvania.

EL ARRESTO EN EL MCDONALD’S Y EL DEBATE SOBRE LOS DERECHOS DE MANGIONE

La escena del arresto parece casi sacada de un documental policial. El oficial Joseph Detwiler, del Altoona Police Department, reconoció a Mangione dentro de un McDonald’s después de que la gerente del local llamara al 911. Detwiler declaró que lo identificó en el momento en que el sospechoso bajó la mascarilla, y esa afirmación se ha convertido en un punto central en la discusión sobre si hubo o no un procedimiento adecuado.

LOS 20 MINUTOS QUE PUEDEN CAMBIAR EL RUMBO DEL CASO

Uno de los temas que más se ha repetido en la sala es el lapso entre el primer contacto policial y la detención formal. Son unos 20 minutos en los que, según la defensa, Mangione aún no había recibido sus derechos Miranda. Para los abogados, ese lapso constituye una violación fundamental que invalida cualquier prueba o declaración recopilada durante ese periodo.

LA MOCHILA: EL EPICENTRO DE LA DISPUTA

La mochila que Mangione llevaba fue colocada sobre una mesa fuera de su alcance, algo que los oficiales consideran una medida estándar de seguridad. Sin embargo, la defensa afirma que otro agente la revisó sin orden judicial. En su interior, según la fiscalía, encontraron el arma que habría matado a Thompson, además de los escritos donde criticaba duramente a la industria de seguros médicos en Estados Unidos.

EL PESO SIMBÓLICO Y LEGAL DE LAS PRUEBAS CUESTIONADAS

Si el juez determina que la mochila fue registrada ilegalmente, los fiscales perderían la evidencia más contundente del caso. En términos prácticos, esto podría alterar el panorama completo del juicio, incluyendo la posibilidad de que Mangione se enfrente a la pena de muerte en su proceso federal.

LA DEFENSA BUSCA TAMBIÉN SUPRIMIR DECLARACIONES POSTERIORES AL ARRESTO

Otro punto que he observado en la estrategia del equipo legal es su intento por excluir cualquier declaración que Mangione haya hecho entre el 9 y el 19 de diciembre, antes de ser extraditado a Nueva York. Argumentan que esas conversaciones con las autoridades ocurrieron sin las garantías necesarias.

EL RESPALDO DE UN “FANDOM”

Es imposible ignorar que Mangione ha generado una comunidad de apoyo sorprendente dentro y fuera de Nueva York. Jóvenes haciendo filas desde la madrugada frente a la corte, campañas que ya suman 1,4 millones de dólares y hasta merchandising inspirado en él y en Luigi de Super Mario Bros. Todo esto crea un ambiente muy particular alrededor del proceso.

Luigi Mangione fotografiado durante su audiencia en la Manhattan Criminal Court (Foto: Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool)

