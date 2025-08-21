Han pasado casi cuatro décadas desde la noche que cambió la historia judicial y mediática de Estados Unidos. Lyle y Erik Menéndez, los protagonistas del caso que aún fascina y divide a millones, han vivido años de encierro marcados por el hermetismo y el debate público. Cambios en su situación legal y testimonios que reabren viejas heridas han devuelto a los hermanos a los titulares, manteniendo en vilo la pregunta de dónde y cómo viven realmente en la actualidad.

La reciente aparición de nuevas pruebas, incluidos testimonios de figuras clave del pasado y cartas que ilustran el entorno abusivo de su infancia, ha llevado a la justicia a revisar por primera vez en décadas su futuro inmediato. Con una hoy sentencia reformada, audiencias de libertad condicional en el horizonte y el apoyo de movimientos sociales, la vida de los Menéndez está marcada por la incertidumbre.

¿DÓNDE ESTÁN DETENIDOS LOS HERMANOS MENÉNDEZ?

Desde su condena en 1996 por el asesinato de sus padres en Beverly Hills, Lyle y Erik Menéndez han vivido tres décadas tras las rejas. Durante más de 20 años, estuvieron en prisiones separadas—Lyle en Mule Creek y Erik en San Diego—sin hablarse en persona, aunque mantenían contacto por cartas y partidas de ajedrez a distancia. En 2018 Lyle y Erik Menéndez pudieron reencontrarse y compartir el mismo complejo penitenciario: el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego.

El caso de los hermanos Menéndez sigue siendo mediático. Personas tratando de ver la mansión donde asesinaron a sus padres (Foto: AFP) / DAVID SWANSON

¿QUÉ HACEN LOS HERMANOS MENÉNDEZ EN PRISIÓN?

La vida de los hermanos Menéndez tras las rejas ha estado dedicada, en palabras de sus allegados, a la rehabilitación personal: Lyle obtuvo un título en sociología y trabaja en programas de apoyo a otros reclusos, mientras Erik se volcó al arte y la reforma carcelaria.

Ambos han contraído matrimonio y formado lazos con aliados fuera de la prisión.

Erik y Lyle Menéndez, en una imagen de 2024. Ambos lograron casarse y alcanzar títulos académicos en prisión (Foto: AFP) / HANDOUT

LAS PRÓXIMAS AUDIENCIAS DE LIBERTAD CONCIONAL DE LOS HERMANOS MENÉNDEZ

La audiencia de libertad condicional para Erik Menéndez está programada para el jueves 21 de agosto, mientras que la de Lyle Menéndez se realizará el viernes 22 de agosto. Ambos presentarán su caso ante la Junta de Libertad Condicional. Allí se decidirá, tras una revisión de historial y nuevas evidencias, si se concede su liberación tras 36 años. El resultado de este proceso podría marcar un nuevo hito en la historia judicial y cultural de Estados Unidos.

Ambos han hablado abiertamente sobre el peso de sus crímenes y del pasado de abusos familiares por parte de su padre José Menéndez y la permisividad de su madre, Kitty Menéndez. “Maté a mi mamá ya mi papá. No tengo excusas”, confesó Lyle públicamente. Erik, por su parte, expresó: “Quería retroceder en el tiempo. Quería recuperar todo lo que Lyle y yo hicimos”.

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí