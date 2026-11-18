Este 2026, el Macy’s Thanksgiving Day Parade celebrará su edición número 100 con música, carrozas y globos gigantes que recorrerán las calles de Nueva York durante el Día de Acción de Gracias. Si esperas disfrutar del desfile con tu familia o amigos, aquí encontrarás lo que necesitas saber para organizarte: qué artistas participarán, qué día y a qué hora comenzará y dónde podrás verlo por televisión o internet.
¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EN EL DESFILE DE MACY’S 2026?
Macy’s anunció presentaciones de Megan Moroney y Teddy Swims frente a su tienda de Herald Square, publicó NBC Universal. Además, los siguientes artistas actuarán en las carrozas:
- Baha Men.
- Natasha Bedingfield.
- Blues Traveler.
- DEVO.
- Feid.
- Mckenna Grace.
- Icona Pop.
- Il Volo.
- Indigo Girls.
- Jimmy Fallon & The Roots.
- JoJo.
- Wyclef Jean.
- Queen Latifah.
- Natalie Merchant.
- Jamie Miller.
- Ryan Peter Murphy.
- Leslie Odom Jr.
- Keke Palmer.
- Anthony Ramos.
- RIIZE.
- Smash Mouth.
También habrá una presentación de EJAE y un homenaje a Dolly Parton encabezado por Megan Hilty. El anuncio confirma el tributo, no una actuación de Parton. Entre los invitados especiales figuran Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer, Holly Robinson Peete y Rodney Peete. Macy’s indicó que anunciará más participantes, incluidas actuaciones de Broadway.
¿A QUÉ HORA COMIENZA Y CUÁNTO DURA?
La edición número 100 de Macy’s Thanksgiving Day Parade se celebrará el jueves 26 de noviembre de 2026. El desfile comenzará a las 8:30 a.m. (hora de Nueva York) y la transmisión finalizará al mediodía, por lo que durará aproximadamente tres horas y media.
La conducción de NBC estará a cargo de Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker.
¿DÓNDE VER EL DESFILE POR TELEVISIÓN Y STREAMING?
A continuación, las opciones anunciadas para Estados Unidos:
|Opción
|¿Cómo verlo?
|NBC
|Transmisión desde las 8:30 a. m.; la cadena anuncia ese horario en todas las zonas horarias.
|Telemundo
|Transmisión en español de 8:30 a. m. a 12:00 p. m., según el horario anunciado para cada zona.
|Peacock
|Transmisión por streaming del desfile.
|Repetición en NBC
|A las 2:00 p. m., hora del Este y del Pacífico.
¿DÓNDE SE REALIZARÁ EN NUEVA YORK?
El recorrido tendrá una extensión de 2.5 millas —aproximadamente 4 kilómetros—, desde el Upper West Side de Manhattan hasta Macy’s Herald Square.
La celebración de la edición número 100 incluirá 100 elementos inflables, nuevas carrozas y personajes de desfiles anteriores. Entre las novedades anunciadas están el Mickey de El aprendiz de brujo, Hello Kitty Big Apple, Bluey y Joe Cool junto a Woodstock.
¿CUÁLES SON LAS NUEVAS CARROZAS DEL CENTENARIO?
El desfile de Macy’s 2026 estrenará siete carrozas. Incluyen homenajes a la historia del evento y diseños inspirados en Harry Potter, Mr. Peanut y los perros de servicio, publicó Daily Record.
|Carroza
|¿Qué mostrará?
|Macy’s Parade All-Stars
|Reunirá personajes que han formado parte de la historia del desfile, como Popeye, Bullwinkle, Olivia y Cocoliso, y Sonic.
|Tony Sarg’s Amazing Marionettes — Macy’s
|Rendirá homenaje al titiritero Tony Sarg, uno de los pioneros del desfile. Su propuesta presenta a Sarg y sus creaciones en busca del hipopótamo azul de 1931.
|Hogwarts Holiday — HBO
|Llevará el mundo de Harry Potter al recorrido, con elementos inspirados en los escenarios y objetos de la próxima serie de televisión. El Sombrero Seleccionador ocupará un lugar central.
|Dashing All the Way — DoorDash
|Incluirá una cafetería, un mercado, una reunión familiar y un tren en movimiento cuyos vagones se parecen a las bolsas térmicas de reparto de la empresa.
|Mr. Peanut Power Plant — Planters
|Mostrará la evolución de Mr. Peanut desde su diseño original de 1916 hasta su apariencia de 2026, mediante una rueda de la fortuna y confeti con forma de cacahuate.
|Purina Dog Chow Salute to Service Dogs
|Homenajeará a los perros de servicio con tres grandes marionetas caninas y un diseño con plantas y vegetación aptas para perros.
|Road Trip to Parade — GEICO
|Recuperará personajes de los anuncios de la aseguradora, como el camello de “Hump Day” y el cerdito conocido por gritar “Wee, wee, wee!”.
Además, debutará Fuzzyeti’s Fur Wheel Drive, de Levi’s. No está incluido en la lista porque está clasificado como un balloonicle; es decir, un inflable montado sobre un vehículo.