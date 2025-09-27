En medio de un episodio que ha provocado indignación, la madre ecuatoriana Mónica Moret relató el violento momento en que fue agredida por un agente de ICE dentro de una corte de inmigración en Nueva York. La mujer, que suplicaba no ser separada de su esposo durante una audiencia, terminó en el suelo tras ser empujada y sometida por un oficial identificado como Víctor.

El hecho ocurrió en el tribunal de inmigración ubicado en el 26 de Federal Plaza, en Manhattan, donde cámaras de video registraron cómo Mónica y sus hijos intentaban aferrarse a su esposo, Rubén Ortiz López, en el instante en que fue detenido al salir de su audiencia de asilo.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al agente tomarla del cabello, empujarla contra la pared y lanzarla al piso mientras los menores lloraban desesperados.

ICE enfrenta críticas tras difundirse un video donde un agente empuja a una mujer en Nueva York. | Crédito: Stephanie Keith / Getty Images

“A mí me aplastaron contra el piso, a mis hijos los cogieron y arrastraron. A mi esposo lo llevaron detenido y no sé dónde está”, denunció la madre en declaraciones a Univision Noticias.

La escena terminó con Mónica separada de su pareja y trasladada a una habitación del edificio federal, antes de ser escoltada al exterior y llevada a un hospital por el padre Fabián Arias, quien la acompañó tras el ataque.

Mónica asegura vivir con el temor de que su esposo sea deportado a Ecuador, país al que huyeron buscando protección. “Si llega allá lo van a matar”, dijo con la voz entrecortada.

Madre de dos menores de edad, explicó que la violencia y la vulnerabilidad en su país de origen la llevaron a solicitar asilo en Estados Unidos con la esperanza de garantizar un futuro seguro para sus hijos.

Activistas y legisladores exigieron mayor supervisión sobre ICE para evitar nuevos abusos contra familias migrantes. | Crédito: X @Steffikeith

La mujer confesó que nunca imaginó enfrentar en territorio estadounidense la misma brutalidad que la obligó a huir. “Allá también nos golpeaban. No pensé venir acá y que también me pase lo mismo”, expresó entre lágrimas.

Mientras tanto, el agente de ICE señalado ha sido relevado temporalmente de sus funciones mientras avanza la investigación, en un caso que ha reabierto el debate sobre el trato de las autoridades migratorias hacia las familias solicitantes de asilo en Estados Unidos.

