Una cita migratoria que debía acercarla a la residencia permanente terminó en angustia y separación familiar. Juana McIntosh, una guatemalteca de 36 años casada con un miembro activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue arrestada por agentes de ICE mientras asistía a su entrevista para la Green Card en Atlanta, el pasado 16 de julio. Su esposo, Jason McIntosh, de 41 años, se encontraba desplegado en Medio Oriente cuando recibió la llamada que lo dejaría sin palabras.

“Ella me llamó y me dijo que estaba siendo arrestada. Entré en pánico y sentí náuseas. Era totalmente inesperado”, contó el militar a Newsweek.

Según relató McIntosh, su esposa fue detenida luego de que funcionarios de inmigración le preguntaran por su presencia como patrocinador. Al explicar que él estaba desplegado, le comunicaron que no podía estar allí sin su esposo. “No hubo mucha explicación. Simplemente la retuvieron”, dijo.

Juana McIntosh, originaria de Guatemala, buscaba obtener su Green Card tras años viviendo en Estados Unidos junto a su familia. | Crédito: Newsweek

Una detención que expone cambios en la política migratoria

De acuerdo con el abogado J. Britt Thames, la guatemalteca fue detenida por Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su entrevista para el ajuste de estatus (formulario I-485). Juana había solicitado la residencia tras ser beneficiada con el programa Parole in Place, destinado a los cónyuges de militares estadounidenses.

Sin embargo, su caso se complicó por una orden de deportación previa. “Antes de los recientes cambios de política bajo la administración actual, los solicitantes no eran detenidos durante las entrevistas de ajuste. Si se les negaba, pasaban al proceso de remoción sin ser encarcelados”, explicó Thames. “Desafortunadamente, las nuevas políticas provocaron que la señora McIntosh fuera detenida por una antigua orden de 2012.”

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Juana había ingresado ilegalmente al país y fue deportada tres veces desde 2012, lo que constituye un delito grave. “Actualmente espera un proceso de deportación. Esta administración no va a ignorar la ley”, declaró la portavoz Tricia McLaughlin.

ICE suele detener a inmigrantes en cortes o durante citas migratorias, incluso cuando asisten a procesos legales como el de Juana McIntosh. | Crédito: EFE/EPA/Sarah Yenesel

Entre la ley y el impacto humano

El abogado de la familia ha solicitado la liberación de Juana McIntosh para que pueda continuar su caso en libertad. “Hay alternativas, como el monitoreo electrónico, pero ICE no ha respondido a nuestras peticiones”, aseguró.

Juana llegó a Estados Unidos alrededor de 2012 bajo el nombre falso de Patricia Montejo Chávez. Tiene dos hijos de una relación anterior, que viven en California con su padre, y junto a su actual esposo había iniciado un negocio de limpieza de casas, afectado tras su arresto.

“Siento que no merece estar detenida, y es realmente desgarrador para nuestra familia”, lamentó Jason.

El caso ha movilizado a legisladores demócratas de Georgia, como Sanford Bishop, Raphael Warnock y Jon Ossoff, quienes han mostrado interés en su situación. Juana ya ha tenido varias audiencias judiciales y su próxima cita está programada para el 14 de octubre.

Mientras tanto, Jason McIntosh intenta mantener la esperanza desde la distancia: “Me sentí triste y enojado, pero ahora tengo más fe. Confío en que todo saldrá bien.”

