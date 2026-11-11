Una mujer de Texas encontró una manera inusual de llamar la atención mientras participaba en la maratón de Nueva York: utilizó una camiseta con un anuncio personal para buscar pareja. Andrea Sager, abogada de Houston y directora de una empresa de tecnología legal, corrió el 1 de noviembre con una prenda de color rosa intenso que llevaba un mensaje bastante particular: “Andrea, 35, soltera. Buen historial crediticio. Mal juicio”.

En la parte posterior de la camiseta agregó otra frase dirigida a sus posibles pretendientes: “Busco un hombre con más resistencia que mi ex”. Sager compartió fotografías de su atuendo en Instagram y explicó a TODAY.com que decidió promocionarse de esta manera, en tono de broma, porque todavía no había encontrado al hombre de sus sueños a través de las aplicaciones de citas.

“Soy una persona dedicada al trabajo todo el tiempo, lo que hace que esto sea tan gracioso porque cualquiera que me conoce, les aseguro que piensa: ‘¿Quién es esta persona?’”, comentó. La madre soltera, que tiene un hijo llamado Thomas, de 9 años, y una hija, Allie, de 7, también contó que está intentando darle más espacio a la diversión en su vida, lo que incluye dedicar tiempo al romance.

Su mensaje provocó risas entre los corredores y espectadores, además de generar cientos o miles de propuestas de hombres en sus redes sociales. (Foto: @andreasagerlaw / Instagram)

Su anuncio recibió cientos de propuestas de hombres

La iniciativa tuvo una respuesta mucho mayor de la que esperaba. Según Sager, tanto los espectadores como otros participantes de la carrera reaccionaron con entusiasmo al leer su camiseta.

“A la gente simplemente le encantó. Se estaban muriendo de risa y, sinceramente, pensé que serían los espectadores de la carrera quienes se reirían, pero muchos corredores se acercaron a mí. Me decían: ‘¡Dios mío, esto me hizo reír muchísimo!’”, relató.

Además de las risas, el anuncio también consiguió despertar el interés de posibles candidatos: sus mensajes privados comenzaron a llenarse de “cientos, si no miles” de hombres que buscaban presentarse como una buena opción.

Las propuestas llegaron de personas de distintas edades, desde los 20 hasta los 70 años. “No estoy descartando a nadie”, aseguró al referirse a la edad de sus pretendientes.

¿Qué busca Andrea Sager en una futura pareja?

La abogada explicó que su vida gira en gran medida alrededor de sus hijos y sus actividades deportivas, por lo que espera encontrar a alguien dispuesto a compartir esa rutina.

“Todos los días hay algo con mis hijos”, contó. “Así que necesito un hombre que simplemente llegue, encaje en mi vida y quiera llevar mi carrito por los campos de sóftbol y béisbol”.

Incluso aclaró que suele llevar un carrito a los partidos para transportar sillas, una nevera portátil, bates y otros objetos.

Más allá de la disposición para acompañarla, Sager considera que la inteligencia emocional es una de las cualidades más importantes que debe tener su futura pareja. “Creo que eso es lo que realmente les falta a la mayoría de los hombres hoy en día, algo que muchas mujeres no pueden encontrar en un hombre”, afirmó.

Además, dijo que le gustaría conocer a alguien deportista, responsable con sus finanzas y que no se sienta intimidado por una mujer independiente y exitosa.

Tras volverse viral, decidió crear una serie de videos llamada Running from Dating Apps para animar a otras mujeres a salir, hacer ejercicio y conocer personas. (Foto: @andreasagerlaw / Instagram)

De la camiseta viral a una nueva serie de videos

Sager se divorció en 2020 y reconoce, entre bromas, que salir con ella puede ser parecido a tener una relación con un sargento instructor; sin embargo, asegura que sigue siendo una persona romántica y confía en que encontrará a la persona indicada. “Es un grupo muy, muy reducido”, comentó sobre la cantidad de hombres que reúnen las características que busca.

La repercusión de su camiseta también la motivó a preparar una serie de videos llamada “Running from Dating Apps” (Huyendo de las aplicaciones de citas). La propuesta busca combinar el humor con una invitación a que otras mujeres salgan, hagan ejercicio y conozcan gente.

“Muchos comentarios han sido de mujeres que dicen: ‘Bueno, está bien, supongo que empezaré a correr si eso es lo que hace falta para encontrar un hombre’”, contó. “Así que es una especie de parodia, pero también es como decir: ‘Oigan, mujeres, salgan, hagan su ejercicio cardiovascular y, si resulta que conocen a un hombre, genial’”.