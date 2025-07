Han pasado cuatro meses desde la última vez que Karla Sigarán escuchó la voz de su hijo. Brandon, un joven salvadoreño detenido en Texas, le había comunicado desde el Centro de Detención Bluebonnet que firmó su deportación el 13 de marzo. Dos días después, ocurrió un operativo masivo que expulsó a varios venezolanos y salvadoreños del país. Desde entonces, la incertidumbre se ha apoderado de su familia.

Aunque la madre creyó que su hijo estaba entre los repatriados, tras contactar a personas en El Salvador surgieron nuevas dudas: nadie ha visto a Brandon. No hay registro, señal, ni confirmación de su llegada. “Nos dijeron: ‘no hay información de él aquí’. Solo quiero saber si está bien, si está vivo”, relató entre lágrimas en una entrevista con Noticias Telemundo.

El caso de un joven desaparecido tras firmar su deportación expone la falta de información en procesos migratorios en EE.UU. (Foto: Jack Gruber / USA Today)

¿Fue deportado o sigue detenido en Estados Unidos?

Karla y su familia aún no logran confirmar si Brandon fue deportado o si permanece recluido en alguna instalación migratoria. “Antes nos podíamos ver por el teléfono. Ahora no hay cartas, no hay llamadas, nada. Nadie da información”, señaló. Su mayor temor es que esté sufriendo en silencio en algún centro de detención donde no tiene acceso a comunicarse con su familia.

Incluso han considerado la posibilidad de que lo hayan trasladado a otra cárcel, fuera de Texas. Sin embargo, las consultas a instituciones migratorias no han ofrecido respuestas. El silencio de las autoridades ha alimentado el dolor y la desesperación de una madre que busca a su hijo deportado y solo quiere saber qué pasó con él.

¿Lo están vinculando con pandillas por un tatuaje?

En medio de la incertidumbre, Karla Sigarán tomó la decisión de comunicarse con personal del CECOT, el centro penal de máxima seguridad en El Salvador. Sospecha que su hijo podría estar allí, vinculado erróneamente con pandillas, solo por tener un tatuaje. “Ese tatuaje se lo hizo aquí. Lo sacamos de El Salvador cuando tenía 9 años, justamente por el problema de las pandillas allá”, explicó.

Ella insiste en que Brandon Sigarán no tiene antecedentes criminales, y su único “delito” fue no tener documentos legales en EE.UU.. “Nosotros lo criamos aquí, lejos de ese mundo”, dijo. Pero las duras políticas migratorias y las medidas de seguridad en El Salvador hacen temer lo peor.