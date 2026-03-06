Las tormentas intensas avanzan por Estados Unidos y mantienen a 40 millones de personas bajo alerta. En este escenario, la tragedia se apoderó de una familia que reportó que había perdido contacto con una madre y su hija que iban a bordo de su vehículo en el norte de Oklahoma. Horas después se confirmó la terrible noticia: ambas murieron tras el impacto de un tornado severo que levantó y arrastró su auto hasta una autopista estatal. Este fenómeno meteorológico que se caracteriza por ser una columna de aire con alta velocidad viene azotando el estado desde el jueves y ocasionó el accidente automovilístico que ocurrió en medio de condiciones climáticas extremas que incluyeron vientos intensos. Aquí la información que se conoce hasta el momento y recomendaciones claves por si te toca conducir y te topas con un panorama complicado.

El vehículo fue impactado por el tornado

El mal tiempo derribó líneas eléctricas y provocó la caída de árboles. En medio de este escenario ocurrió la desgracia. Según los funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado Major, la mujer conducía al oeste de Fairview, cerca de la carretera estatal 60 y 243 y perdió contacto con quien estaba hablando por teléfono en el área. La familia las reportó como desaparecidas y, poco después de las 11:50 p.m. del jueves, el sheriff del condado Major, Tony Robinson, confirmó las muertes, según reportan medios locales.

Las identidades de las víctimas no fueron reveladas públicamente, pero las autoridades confirmaron su muerte a consecuencia del accidente y los daños al vehículo les hicieron creer que murieron cuando un tornado lo golpeó.

El sheriff aseguró que el tornado tocó tierra cerca de la carretera estatal 60 y 243 en Fairview, una pequeña comunidad ubicada aproximadamente a 160 kilómetros al noroeste de Oklahoma City.

El tornado tocó tierra cerca de la carretera estatal 60 y 243, dijo el sheriff del condado Major, Tony Robinson. (Foto referencial: Josh Edelson / AFP) / JOSH EDELSON

Comunidades afectadas y alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) explicó que varias áreas del centro y sur de Oklahoma permanecen bajo observación de tormentas severas y alertas de tornado. Se reportaron más de una docena de estructuras dañadas y múltiples familias evacuadas temporalmente.

Se supo que las condiciones de la carretera eran precarias debido a las fuertes lluvias y los intensos vientos, que comprometían la visibilidad y la seguridad de conducción en ese momento. La velocidad y fuerza del tornado contribuyeron a un escenario de alto riesgo para los residentes y la infraestructura local, dejando un rastro de destrucción.

¿Qué hacer si un tornado te sorprende en tu auto en Oklahoma?

Los expertos recordaron que marzo es uno de los meses más activos para tornados en el llamado “Tornado Alley”, que incluye partes de Oklahoma, Texas, Kansas y Nebraska. En los últimos años, el aumento en la intensidad de estos eventos ha llevado a reforzar los sistemas de alerta temprana y las recomendaciones de seguridad.

Aunque la mejor opción siempre es buscar refugio antes de que un tornado llegue, no siempre hay tiempo. Si el fenómeno te alcanza mientras conduces, las autoridades recomiendan seguir estos pasos:

Evalúa la situación rápidamente. Si puedes identificar el tornado a distancia, intenta conducir en un ángulo recto a su trayectoria para alejarte.

No busques refugio debajo de un paso elevado. El viento se acelera en esos puntos y puede volcar vehículos.

Si no puedes escapar, detén el auto, abróchate el cinturón e intenta mantenerte agachado por debajo de las ventanas, protegiendo tu cabeza con una manta o prenda gruesa.

En zonas rurales, salir del vehículo y acostarte boca abajo en una zanja o depresión del terreno puede ofrecer más protección que permanecer dentro del auto.

Escucha siempre las alertas meteorológicas a través de la radio o el teléfono y, si estás en ruta, identifica refugios cercanos como gasolineras o edificios sólidos.

