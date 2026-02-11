Las escuelas públicas de San Francisco amanecieron cerradas esta semana por primera vez en casi medio siglo y el impacto se siente en toda la ciudad, desde los pasillos vacíos de las primarias en el Mission District hasta los grupos de WhatsApp de padres que se organizan a última hora para ver quién puede cuidar a los niños mientras ellos trabajan. Más de 50,000 estudiantes del San Francisco Unified School District (SFUSD) se quedaron sin clases, mientras miles de familias –muchas de ellas latinas que viven entre la Misión, el Excelsior y el Bayview– reorganizan turnos, piden flexibilidad laboral y buscan alternativas de alimentación para sus hijos que dependen del desayuno y el almuerzo escolar. No se trata de una protesta improvisada: detrás de los piquetes frente a escuelas, hay meses de negociaciones fallidas entre el sindicato United Educators of San Francisco (UESF) y el distrito escolar, en medio de una crisis presupuestaria de más de US$100 millones en una de las ciudades más caras de Estados Unidos.

Si me preguntas qué está pasando exactamente, la respuesta es que este conflicto refleja algo que muchos ya comentaban en reuniones de padres y en las bancas de Dolores Park: el modelo actual ya no le alcanza ni a los maestros ni a las familias. Los educadores dicen que no pueden pagar la renta ni el seguro médico y seguir enseñando en San Francisco, mientras los padres –en especial los que trabajan en servicios, construcción o limpieza– sienten que otra vez sus hijos son los que quedan en el medio. Para una comunidad que ha visto cómo cambian sus barrios por el aumento del costo de vida, la discusión sobre salarios, beneficios y estabilidad se mezcla con una preocupación más profunda: qué tipo de escuelas quedarán para la próxima generación de estudiantes en la ciudad.

¿POR QUÉ ESTÁN EN HUELGA LOS MAESTROS DE SAN FRANCISCO?

La huelga comenzó tras no alcanzarse un acuerdo en las negociaciones que arrancaron en marzo de 2025. Los docentes llevaban trabajando con un contrato vencido desde julio.

Lo que pide United Educators of San Francisco:

Aumento salarial del 9% en dos años para maestros.

Aumentos de hasta 14% para paraeducadores y personal de apoyo.

Cobertura total del seguro médico familiar.

Mejoras en el modelo de trabajo de educación especial.

Medidas para garantizar estabilidad del personal y retener educadores en la ciudad.

El tema de la salud es el punto más sensible. Según el sindicato, las primas familiares pueden llegar hasta US$1,500 mensuales, lo que representa hasta el 40% del salario anual de algunos trabajadores de apoyo con ingresos más bajos. En una ciudad donde el costo de vida es de los más altos del país, muchos docentes aseguran que simplemente no pueden permitirse seguir trabajando allí. La presidenta del sindicato, Cassondra Curiel, lo resumió con una frase contundente: “Ya fue suficiente”.

Miles de maestros en San Francisco han tomado la decisión de parar sus funciones y salir a las calles para reclamar mejores condiciones y beneficios (Foto: AP) / Brontë Wittpenn

¿QUÉ OFRECE EL DISTRITO ESCOLAR?

Por su parte, el SFUSD, dirigido por la superintendente Maria Su, sostiene que no tiene margen financiero ilimitado. El distrito enfrenta un déficit proyectado de US$102 millones y está bajo supervisión fiscal del estado de California.

Estas son algunas de las propuestas del distrito:

6% de aumento en dos años para docentes.

10% de aumento en dos años para paraeducadores y personal de seguridad escolar.

Cobertura del 75% al 80% de las primas de salud familiar, o

Un subsidio anual de US$24,000 dólares para que los maestros elijan su propio plan médico.

Maria Su ha insistido en que cada día de huelga tiene consecuencias reales. No solo para las familias, sino también para las finanzas del distrito: el estado reembolsa fondos según la asistencia diaria, y cada jornada sin clases podría costar entre US$7 y US$10 millones.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS CLASES Y LOS ESTUDIANTES?

Aquí es donde el impacto se siente con más fuerza. Las escuelas ya han permanecido cerradas varios días consecutivos y no hay una fecha clara para el final de la huelga.

Mientras tanto:

El distrito ha pedido a los padres revisar su sitio web para acceder a recursos educativos y apoyo comunitario.

Se han distribuido miles de comidas en centros temporales.

Departamentos de la ciudad han activado programas para aproximadamente 1,000 estudiantes vulnerables.

Muchas familias están organizando cuidado compartido o trabajando desde casa cuando es posible.

La alcaldía, encabezada por Daniel Lurie, ha pedido públicamente a ambas partes que lleguen a un acuerdo. También figuras como la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador estatal Scott Wiener han instado a que se mantengan las aulas abiertas mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, el sindicato ha dejado claro que no levantará la huelga sin avances concretos, especialmente en salud y estabilidad laboral.

UN CONFLICTO QUE PODRÍA EXTENDERSE EN CALIFORNIA

Lo que ocurre en San Francisco no es un hecho aislado. En Los Ángeles, el sindicato United Teachers Los Angeles (UTLA) ya autorizó una posible huelga. En San Diego, el sindicato local aprobó una jornada de paro si no mejoran las condiciones de educación especial.

Hay un contexto más amplio que explica esta tensión:

Fin de los fondos federales de alivio por COVID-19.

Disminución de la matrícula en escuelas públicas de California.

Reducción del financiamiento estatal.

Campaña estatal “We Can’t Wait” impulsada por la California Teachers Association.

Es decir, no estamos viendo solo una disputa contractual, sino un debate sobre el futuro de la educación pública en uno de los estados más grandes del país.

¿CUÁNTO PUEDE DURAR LA HUELGA?

Si revisamos la historia, la última huelga docente en San Francisco ocurrió en 1979 y duró más de seis semanas. Esta vez, ambas partes aseguran que quieren evitar un conflicto prolongado.

Las negociaciones continúan en el edificio War Memorial Veterans Building y miembros de la Junta de Educación participan activamente. Algunos líderes sindicales han dicho que han visto avances recientes, pero no suficientes. Como suele ocurrir en estos casos, todo dependerá de si el distrito presenta una oferta que el sindicato considere “aceptable”, aunque no cumpla el 100% de sus demandas.

Los maestros de San Francisco salieron a las calles para expresar su malestar y exigir mejoras salariales, médicas, etc. (Foto: AP) / Brontë Wittpenn

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Más allá de porcentajes y cifras, aquí se discuten tres temas centrales:

La permanencia de maestros en una ciudad costosa como San Francisco.

La estabilidad de los estudiantes, especialmente los más vulnerables.

La sostenibilidad financiera del SFUSD.

La pregunta que muchos padres se hacen ahora mismo es sencilla: ¿cuándo volverán sus hijos al aula? Y la respuesta, al menos por ahora, sigue dependiendo de lo que ocurra en la mesa de negociación.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!