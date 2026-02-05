Tras décadas de estabilidad laboral, el sistema educativo de San Francisco se enfrenta a un momento decisivo que pretende marcar un antes y un después. Sucede que, por primera desde finales de los años setenta, los escolares de la ciudad no podrían asistir a sus respectivas escuelas debido a que sus maestros iniciarían una huelga. ¿Cuál es la razón y qué posible día no habrá clases en esta ciudad de California? Las dudas que tengas ahora serán resueltas en los siguientes párrafos. Presta atención.

Según información de ABC 7 News , el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD, por sus siglas en inglés) mantuvo negociaciones durante 11 meses con los Educadores Unidos de San Francisco para lograr un consenso sobre la calidad de enseñanza de escolares y ciertos beneficios para los educadores.

Si bien estuvieron de acuerdo ambas partes en ciertos puntos, hubo diferencias que no lograron resolverlas: aumento salarial, cobertura de salud para familiares de los maestros, imposición de un límite estricto al tamaño de clases, uso de IA, implementación de políticas para el apoyo de estudiantes y familias inmigrantes, y la contratación de más maestros.

Las huelga de profesores en esta ciudad parte por desacuerdos en salarios, seguro de salud y condiciones de trabajo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Al no alcanzar un acuerdo en las negociaciones, más del 97% de los docentes de San Francisco ha respaldado la posibilidad de iniciar una huelga. De concretarse el paro, marcaría un precedente histórico, ya que la ciudad no vive una movilización dese 1979, la cual se extendió por 7 semanas.

Para Cassondra Curiel, presidente de Educadores Unidos de San Francisco, enfatizó que el informe planteado por el SFUSD ha sido “insuficiente” y que dichas propuestas planteadas “no resolverán la crisis de estabilidad educacional” en San Francisco.

Habrá una nueva reunión con el propósito de llegar a un acuerdo y evitar esta huelga. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué día no habrá clases en caso de ejecutarse la huelga de profesores de San Francisco

Tras el apoyo de gran parte de los docentes de San Francisco, posiblemente la huelga se ejecutará el próximo lunes 9 de febrero; por lo tanto, los escolares de esta ciudad no recibirían clase en dicho día.

En una reciente actualización, se pudo conocer que el SFUSD y los Educadores Unidos de San Francisco acordaron retomar las conversaciones para este jueves 5 de febrero con el propósito de evitar esta protesta, la cual perjudicaría únicamente a los estudiantes de esta ciudad.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí