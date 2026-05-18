El clima vuelve a desafiar a los habitantes de Texas tras la llegada de nuevo sistema frontal que promete alterar la tranquilidad para este inicio de semana. Se espera que las condiciones meteorológicas cambien repentinamente, dando paso a una inestabilidad climática en gran parte del estado. Por esa razón, te invito a leer esta nota completa para que sepas qué zonas resultarán afectadas, qué esperar del pronóstico y otros detalles importantes.

Un reporte meteorológico otorgado por CBS News Texas revela que un sistema activo retornará al norte del estado, trayendo condiciones climáticas severas que pondría en riesgo a los habitantes en caso no tomen las precauciones necesarias.

Para la presente jornada, se espera la presencia de fuerte vientos, altas temperaturas y humedad en esta área texana. Las ráfagas podrían alcanzar entre los 30 y 40 mph, las cuales transportarán la humedad desde el Golfo hacia las regiones norteñas , elevando la sensación de bochorno.

Eso sí, es posible el desarrollo de tormentas en los condados de Cook, Montague, Wise y Jack a última hora de la noche.

Lo alarmante comenzará desde el martes 19 de mayo. De acuerdo a CBS News, será la jornada con mayor actividad meteorológica de la presente semana; un frente frío se trasladará hacia el norte del territorio texano.

Desde este martes 20 de mayo, el norte de Texas registrará precipitaciones. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Para dicha fecha, es posible que los ciudadanos experimenten lluvias y tormentas eléctricas generalizadas ; sin embargo, en ciertos puntos se pueden intensificar.

Este mal clima continuará generando riesgos por granizo de gran tamaño y fuertes vientos. Durante la noche del martes 19, el sistema se trasladará hacia el sur de la región, aunque las precipitaciones podrían prolongarse en las zonas donde el frente frío se detenga.

Para el miércoles 20 de mayo, el pronóstico del medio citado revela que el frente estacionario prolongará el patrón lluvioso, con tormentas eléctricas y chubascos dispersos. Es más, se eleva el peligro de lluvias torrenciales capaces de provocar problemas de acumulación de agua .

También existe preocupación por la caída de granizo en ciertos puntos del estado. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Riesgo de inundaciones para este fin de semana en el norte de Texas

Las tormentas diarias podrían continuar en esta área específica ante el clima inestable que se registrará; aunque la amenaza de este sistema frontal se reducirá hacia el cierre de la presente semana, se ha emitido una alerta de posibles inundaciones.

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