La ciudad de Malibú presentó una demanda civil contra el estado de California, la ciudad de Los Ángeles, el condado de Los Angeles County y otras entidades públicas. El municipio sostiene que el incendio de Palisades cambió por completo “el carácter” de la comunidad costera y provocó grandes pérdidas en propiedades, negocios e ingresos municipales. Las autoridades locales confirmaron que la denuncia fue ingresada esta semana ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Según Los Angeles Times, entre los demandados figuran el California Department of Parks and Recreation, el Los Angeles Department of Water and Power, la Mountains Recreation and Conservation Authority y la Santa Monica Mountains Conservancy.

Según un comunicado oficial, la decisión busca recuperar pérdidas con impacto en “las implicaciones fiscales a largo plazo para Malibú y sus contribuyentes”. La demanda no fija una cifra concreta de indemnización, pero apunta a los daños acumulados tras el siniestro.

La ciudad sostiene que el fuego no fue un accidente, sino el resultado previsible de conductas negligentes. (Foto: AFP)

“El litigio busca responsabilidades por las pérdidas extraordinarias sufridas por nuestra comunidad, al tiempo que reconoce que Malibu debe seguir trabajando de manera colaborativa con nuestros socios regionales en adelante”, dijo el alcalde Bruce Silverstein en un comunicado.

La queja sostiene que el “carácter completo” de la ciudad cambió el 7 de enero de 2025, cuando una “conducta ilegal” de los demandados habría provocado el inicio del incendio de Palisades. El fuego dejó 12 personas fallecidas (la mitad residentes de Malibú) y destruyó cerca de 700 viviendas, además de decenas de comercios.

Entre los negocios afectados hubo restaurantes emblemáticos de la zona, como Moonshadows, The Reel Inn y Rosenthal Wine Bar & Patio. La demanda describe a Malibú como una comunidad “aún conmocionada”, con edificios quemados, una base tributaria reducida, ciudadanos afectados emocional y físicamente y daños ambientales significativos.

El siniestro dejó 12 fallecidos, destruyó cientos de viviendas y afectó gravemente a negocios históricos y a la recaudación local. (Foto: JOSH EDELSON / AFP) / JOSH EDELSON

El documento afirma que el incendio “no fue un accidente”, sino un resultado previsible de fallas atribuidas a cada entidad demandada, como no atender adecuadamente cicatrices de incendios previos, mantener reservorios vacíos durante más de un año y no garantizar infraestructura esencial para el combate del fuego.

“Esta decisión no se tomó a la ligera”, añadió Silverstein. “La ciudad tiene la obligación de actuar en el mejor interés de nuestros residentes y contribuyentes”.

Aunque no se fijó un monto específico, el objetivo es recuperar pérdidas con impacto a largo plazo para los contribuyentes. (Foto: JOSH EDELSON / AFP)

Incendios de Palisades, los más devastadores en la historia de Los Ángeles

El incendio de Palisades, parte de una serie de grandes fuegos que azotaron el sur de Los Ángeles en enero de 2025, fue uno de los más destructivos en la historia reciente de California: según The New York Times, quemó alrededor de 23 448 acres, destruyó aproximadamente 6 800 estructuras y cobró la vida de 12 personas mientras obligó a decenas de miles a evacuar sus hogares.

Miles de residentes en zonas como Pacific Palisades, Malibu y comunidades cercanas tuvieron que evacuar el área ante el avance rápido del fuego impulsado por fuertes vientos y muchas viviendas, negocios y escuelas quedaron totalmente arrasados o gravemente dañados.

Cabe agregar que, en noviembre, un juez ordenó que Jonathan Rinderknecht, acusado de iniciar el devastador incendio Palisades, permanezca en prisión sin fianza debido a su estado de salud mental.

Según ABC7 Los Angeles, el acusado, detenido en Florida tras ser señalado como un riesgo de fuga, se declaró inocente de cargos federales que incluyen la destrucción de propiedad por incendio y provocación de incendios forestales, enfrentando una posible condena de hasta 45 años de prisión.

Según la investigación, Rinderknecht inició un fuego inicial el 1 de enero después de mostrarse agitado mientras trabajaba como conductor de Uber. Aunque los bomberos sofocaron las llamas superficiales, el fuego continuó ardiendo bajo tierra durante una semana hasta que los fuertes vientos lo reavivaron el 7 de enero, transformándose en el incendio Palisades.

Las pruebas contra el acusado incluyen registros de su celular que lo sitúan como la única persona en el área de origen, videos que grabó de las llamas y búsquedas en ChatGPT sobre cómo un cigarrillo podría iniciar un fuego. Además, los fiscales alegan que el sospechoso utilizó inteligencia artificial para generar imágenes de bosques en llamas y escuchó repetidamente música con temáticas de incendios antes de los hechos.

