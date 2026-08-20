Si conduces por las carreteras de California, seguramente has visto mensajes como “Speed kills, slow down” o “It’s a highway, not a speedway, watch your speed”. Ahora hay un nuevo anuncio que busca llamar especialmente la atención de los conductores: “Drive over 100 MPH, lose your licence”, es decir, manejar a más de 100 millas por hora podría hacerte perder la licencia de conducir. Pero, ¿a qué se refiere exactamente esta advertencia y qué puede pasar con tu licencia en la DMV si la CHP te detiene por manejar a más de 100 MPH?

La advertencia está relacionada con un nuevo programa piloto que busca acelerar las medidas contra quienes son sorprendidos superando las 100 MPH. Aunque recibir una citación por esta infracción no significa que perderás automáticamente tu licencia, el caso puede llegar directamente al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para una revisión. A continuación, qué puede pasar si la CHP te detiene por manejar a más de 100 MPH en California.

¿Qué es el programa FAST de California?

California puso en marcha un programa piloto denominado FAST (Acciones Rápidas para Citaciones por Exceso de Velocidad), en el que participan la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y el DMV.

El objetivo es tomar medidas con mayor rapidez contra los conductores que reciben una citación por superar las 100 millas por hora. De esta manera, el proceso ya no se limita únicamente a una multa por exceso de velocidad, sino que puede derivar en una revisión de tu privilegio para conducir.

En California, el DMV puede revisar las citaciones por exceso de velocidad. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué pasa si la CHP te detiene por manejar a más de 100 MPH?

Cuando un agente de la CHP detecta que un conductor supera las 100 MPH y emite una citación, el caso puede ser enviado electrónicamente al DMV para su revisión.

Esto es importante porque la suspensión o revocación de la licencia no es automática. El DMV analiza el caso antes de determinar qué medida corresponde.

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¿Qué revisa el DMV antes de suspender la licencia?

El DMV no se limita a observar la velocidad registrada. De acuerdo con la información proporcionada, también revisa la infracción, el historial del conductor y las circunstancias del caso.

Después de ese análisis, la agencia puede determinar si corresponde tomar medidas contra el privilegio de conducir, incluida la suspensión o, en determinados casos, la revocación de la licencia.

Por eso, superar las 100 MPH puede tener consecuencias que van mucho más allá del pago de una multa.

¿Cuántas citaciones por exceso de velocidad ha recibido el DMV?

Una representante del DMV declaró a Noticias Univision San Diego que, a finales de julio, la agencia había recibido aproximadamente 4,500 citaciones electrónicas en California.

De ese total, señaló que se habían tomado alrededor de 4,400 medidas contra el privilegio de conducir.

Estas cifras muestran el alcance que está teniendo el programa piloto FAST y la rapidez con la que los casos pueden llegar al DMV después de una citación emitida por la CHP.

El DMV de California podría suspender o revocar una licencia tras evaluar el caso. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Puedes perder la licencia aunque sea tu primera infracción?

Sí. La portavoz del DMV enfatizó que el hecho de que sea la primera infracción no significa que el conductor esté automáticamente exento de una posible suspensión.

“Simplemente no hay ninguna razón para conducir a 100 millas por hora. Es peligroso e imprudente. Y ponen a las personas en riesgo”, explicó la representante.

La funcionaria agregó que incluso si se trata de la primera infracción, eso no significa que las autoridades no puedan suspender el privilegio de conducir.

Por ello, el nuevo mensaje que aparece en las carreteras de California (“Drive over 100 MPH, lose your licence”) no debe interpretarse como una simple campaña de prevención. También sirve como advertencia sobre las posibles consecuencias que puede enfrentar un conductor que supere las 100 MPH.

En California, manejar a más de 100 millas por hora puede terminar significando mucho más que una multa: el DMV podría revisar tu caso y tomar medidas contra tu licencia de conducir.

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