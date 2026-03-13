Conducir en Estados Unidos exige el cumplimiento de normativas específicas, aunque persiste la creencia errónea entre algunos turistas de que su licencia extranjera es suficiente para circular por cualquier vía del país. Para los ciudadanos mexicanos que comparten esta idea, la realidad legal es más compleja de lo que parece, por lo que esta nota busca indicarte si el uso de dicho documento en una parada de tráfico puede traerte consecuencias legales. El propósito es que recorras el país sin enfrentar cualquier contratiempo.

La buena notica es que sí es válido el uso de una licencia de conducir mexicana en el país durante estancias temporales como visitante; sin embargo, existen normativas específicas que dependen de cada estado y se modifican cuando la persona adquiere la condición de residente u opera vehículos de uso comercial.

Por esa razón, es crucial que sepas en qué situaciones es recomendable manejar usando solo la licencia de conducir mexicana y cuándo es necesario que lleves contigo un Permiso Internacional de Conducir (IDP, por su siglas en inglés).

Es posible conducir con licencia mexicana o de otro país en EE.UU., pero cada estado tiene normativas que se deben cumplir. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo es recomendable conducir usando solo la licencia de conducir mexicana

Debes saber que diversas jurisdicciones del país permiten que los conductores no residentes circulen con una licencia extranjera vigente durante un tiempo determinado, pero eso sí, deben cumplir con las normativas locales.

Un claro ejemplo es Nueva York, que autoriza el uso de estos permisos de conducir internacionales sin requerir un documento local mientras la persona mantenga su estatus de no residente.

Cuándo es necesario conducir con un IDP

Así como existen estados que permiten a una persona no residente el uso de una licencia extranjera vigente para conducir en sus vías, existen ciertas jurisdicciones que solicitan el Permiso Internacional de Conducir (IDP) cuando dicho documento no está en idioma inglés.

Autoridades de estados como Massachusetts y Wisconsin sugieren a los conductores extranjeros portar su IDP al transitar por sus autopistas, debido a que este documento funciona como una traducción oficial y estandarizada de su licencia original.

Contando con la documentación necesaria que requiere cada estado, no tendrás complicaciones a la hora de conducir. (Crédito: freepik)

Qué ocurre si dejo de ser visitante y me convierto en residente de un estado de EE.UU.

En caso cambies tu estatus migratorio de visitante a residente de algún estado de este país, se te exigirá que solicites tu licencia de conducir local dentro de un periodo obligatorio que generalmente oscila entre los 30 y 60 días tras adquirir la residencia.

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