En Estados Unidos, una infracción al volante puede convertirse en un problema mucho más serio de lo que muchos inmigrantes imaginan. Manejar sin licencia, conducir sin seguro o recibir un DUI no solo puede traer multas, arrestos o antecedentes, sino también afectar trámites migratorios, solicitudes de visa e incluso futuras entradas al país. El riesgo aumenta en ciudades o condados donde las autoridades locales colaboran con agencias federales de inmigración, ya que ciertos incidentes de tránsito pueden terminar siendo compartidos con el sistema migratorio. En algunos casos, estas faltas han provocado revisiones adicionales, cancelaciones de visas y complicaciones para quienes intentan mantener o renovar su estatus legal en EE.UU.

El abogado de inmigración Armando Olmedo advirtió que algunas violaciones de tránsito sí pueden tener consecuencias migratorias importantes. “Puede tener un impacto indiscutiblemente sobre el estatus migratorio. Obvio, yo te diría que una multa de tránsito no me preocupa tanto pero manejar sin licencia, andar sin seguro, tener un accidente donde haya ocurrido daño serio, incluso manejar con DUI, son temas que sí pueden crear problemas”, explicó a Univision45.

Un DUI en EE.UU. junto con manejar sin licencia puede afectar procesos migratorios y solicitudes de visa. | Crédito: Imagen creada por EL Comercio MAG usando Gemini

El problema aumenta en ciudades con acuerdos entre policía e inmigración

El especialista señaló que el panorama puede complicarse aún más en municipios o condados que participan en acuerdos de cooperación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocidos como programas 287(g).

Según Olmedo, en esos lugares las autoridades migratorias pueden enterarse con mayor facilidad de arrestos o incidentes relacionados con tránsito. “Sí hemos visto que esto le puede ocasionar problemas a personas cuando vayan a sacar visas”, indicó.

Tanto manejar sin licencia como un DUI en EE.UU. pueden generar problemas que van más allá de una simple infracción de tránsito. | Crédito: Freepik

Un DUI puede terminar afectando una visa

El abogado explicó que ciertos casos relacionados con alcohol al volante han derivado incluso en la revocación de visas por parte del Departamento de Estado.

“Le otorgan una visa H1B a una persona y esa persona tuvo un DUI y al enterarse el Departamento de Estado de esa violación le cancelaron la visa”, comentó Olmedo.

El experto aclaró que la cancelación de una visa no siempre obliga a abandonar el país inmediatamente. Sin embargo, el problema suele aparecer cuando la persona sale de EE.UU. y necesita solicitar nuevamente una visa para regresar.

“Puede permanecer aquí, pero cuando salga del país y vaya a tener que buscar una nueva visa en su consulado o embajada, ahí va a tener que explicarle al cónsul lo que le sucedió”, señaló.

Por eso, especialistas recomiendan tomar muy en serio cualquier infracción relacionada con conducción ilegal o bajo efectos del alcohol, especialmente para quienes dependen de una visa o están en medio de procesos migratorios en EE.UU.

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