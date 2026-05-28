La ciudad de Nueva York está a punto de vivir nuevamente uno de sus fenómenos visuales más famosos: el Manhattanhenge, también conocido como el solsticio de Manhattan. Durante este evento, el sol se alinea perfectamente con las calles de Manhattan y crea un impresionante corredor de luz entre los edificios de la ciudad.

El espectáculo comenzará con una alineación parcial durante la noche del jueves y alcanzará su momento más esperado el viernes con la alineación completa del sol sobre la cuadrícula urbana de Manhattan. Miles de personas suelen reunirse cada año para fotografiar el fenómeno, que solo ocurre cuatro veces anualmente y dura apenas unos minutos.

Qué es el Manhattanhenge y por qué ocurre

El término “Manhattanhenge” fue creado en 1997 por el astrofísico Neil deGrasse Tyson. Según PBS News, Tyson consideró que “el sol poniente enmarcado entre los edificios altos de Manhattan podía compararse con los rayos del sol atravesando el centro de Stonehenge durante el solsticio”.

A diferencia de Stonehenge, que fue construido específicamente para alinearse con el sol durante el solsticio de verano, el Manhattanhenge ocurre por casualidad debido al diseño arquitectónico de las calles de Manhattan. El fenómeno suele producirse unas semanas antes y después del inicio oficial del verano.

El evento tendrá una alineación parcial el jueves y una alineación completa el viernes por la noche. (Foto: Ed JONES / AFP)

Cuándo y a qué hora podrá verse el Manhattanhenge en Nueva York

Según Fox Weather, la llamada vista de “medio sol” podrá observarse el jueves a las 8:14 p.m., mientras que la alineación completa del sol ocurrirá el viernes a las 8:13 p.m. Durante esos minutos, el atardecer quedará perfectamente encuadrado entre las avenidas y edificios de la ciudad.

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York enumera los siguientes lugares para capturar las vistas más épicas:

Calle 57

Calle 42

Calle 34

Calle 23

Calle 14

Paso Elevado de Tudor City, Manhattan

Parque Hunter’s Point South en Long Island City, Queens

Consejos para tomar las mejores fotografías

Las autoridades aconsejan llegar temprano al lugar elegido y mirar hacia el oeste para observar el atardecer. Además, sugieren moverse ligeramente hacia el este para capturar el resplandor que ilumina los rascacielos después de la puesta del sol.

Quienes no logren ver el fenómeno esta semana todavía tendrán dos oportunidades más durante el año. El Manhattanhenge volverá a repetirse los días 11 y 12 de julio, cuando el sol vuelva a alinearse con la cuadrícula de calles de la ciudad.

El espectáculo solo ocurre cuatro veces al año y atrae a miles de residentes y turistas. (Foto: Ed JONES / AFP)

Manhattanhenge: el fenómeno astronómico que paraliza las calles de Nueva York

El Manhattanhenge se ha convertido en un fenómeno cultural debido a la gran cantidad de personas que se reúnen en las avenidas de Nueva York para observar la alineación del sol con los edificios.

Hoy en día, el evento convoca a miles de ciudadanos y turistas que detienen temporalmente el tránsito para tomar fotografías de las calles iluminadas.

Esta dinámica, además, genera un interés masivo en las redes sociales, donde miles de usuarios comparten imágenes y videos del sol encuadrado por los rascacielos.

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