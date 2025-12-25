Las intensas tormentas que están azotando California en estos días están exigiendo que se tomen las precauciones necesarias. Este clima adverso puede generar situaciones de riesgo, por lo que es importante actuar antes de tiempo. En caso estés residiendo en alguna localidad del mencionado estado, conoce cómo encontrar el apoyo necesario.

Es importante revelarte que una serie de ríos atmosféricos ha traído consigo lluvias intensas y fuertes ráfagas en California. A causa de esta condición climática, aumenta la probabilidad de inundaciones, deslizamientos de tierra, flujos de escombros y el aumento en el caudal de ríos y arroyos.

Por lo tanto, el gobernador de la región, Gavin Newsom, declaró el pasado 24 de diciembre un estado de emergencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.

“Estamos actuando con prontitud y decisión para hacer todo lo posible por anticiparse a las peligrosas tormentas invernales. El estado ha preposicionado recursos, ha activado a las autoridades de emergencia y trabaja en estrecha colaboración con socios locales para proteger a las comunidades y mantener a nuestros residentes seguros”, declaró el gobernador Newson.

Las fuertes lluvias en California han generado alerta de inundaciones y deslizamiento. (Crédito: JOSH EDELSON / AFP)

Qué acciones ha tomado el gobierno de California ante los riesgos de las tormentas

Gavin Newsom precisó que se puso a disposición de los californianos 55 camiones de bomberos, 10 equipos de rescate en aguas rápidas, 5 equipos manuales, 5 excavadoras, 4 cargadores, 3 helicópteros, un equipo de gestión de incidentes, un equipo de búsqueda y rescate urbano, y más de 300 personas que pretenden cooperar a aquellos que requieren ayuda.

Para que accedas a estos medios, deberás visitar los siguientes enlaces: recurso de seguridad de la temporada de tormentas de la administración , recursos de seguridad durante la temporada de tormentas de Listos California (se brinda materiales de preparación en más de 15 idiomas) y regístrate en Ready.ca.gov para recibir alertas de emergencias locales .

Con lo indicado, es importante que sigas las indicaciones de los funcionarios de emergencia local y estatal. Además, si conducirás en estos días, evita las carreteras inundadas.

El gobierno de California puso a disposición excavadoras para retirar los escombros en caso de inundaciones o deslizamientos. (Crédito: Apu GOMES / AFP) / APU GOMES

Otras recomendaciones a seguir

Mantente atento a las noticias y otras fuentes confiables de información sobre posibles deslizamientos de tierra y flujos de escombros.

Prepara una bolsa de emergencia con suministros esenciales, tales como agua, medicamentos y documentos que consideres importantes.

No te estaciones debajo de árboles o cables eléctricos en presencia de vientos fuertes o lluvias intensas.

