El estado de California está registrando este jueves 19 de marzo una de las jornadas más calurosas en lo que va de la temporada, con unas temperaturas que están poniendo a prueba la resistencia de sus habitantes. En estos momentos, diversas ciudades que conforman la región están bajo alerta, pues los valores térmicos han superado los promedios previstos. En caso de residir en algún condado del ‘Estado Dorado’, presta atención a la siguiente nota, pues te revelaré qué zonas se encuentran entre las más vulnerables; además, te indicaré en qué fecha se podría registrar el alivio térmico.

Desde hace días, California presentó temperaturas que han superado los 100 °F. Esta crítica situación climática pone en riesgo a sus residentes, ya que podrían resultar severamente afectados debido a que no están acostumbrados a dichas temperaturas.

Por ejemplo, una pequeña comunidad desértica del sur del estado tuvo que lidiar con temperaturas máximas de 108 °F el pasado miércoles 18 de marzo. Esta cifra igualó al valor térmico más alto registrado en marzo en EE.UU., específicamente en Rio Grande City, Texas (1954).

Aunque los pronósticos señalan que estas condiciones climáticas mejorarán, las alertas de calor aún seguirán vigentes en estos días y afectará a más de 41 millones de personas, según lo declarado por meteoróloga Nikki Nolan a CBS News .

Los Ángeles es una de las ciudades de California que registró temperaturas cercanas a los 100 °F esta semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué ciudades de California rompieron récords de temperatura esta semana

El último miércoles 18 de marzo, el centro de la ciudad de Los Ángeles presentó una temperatura de 94 °F. Este valor superó notoriamente a lo que se registró en el año 1997 en este mismo periodo de tiempo; en dicha ocasión, los valores térmicos se situaron en 87 °F.

La ciudad de Palm Springs también tuvo que lidiar con un calor extremo en dicho día, alcanzando un valor de 104 °F. Esto incentivó a que sus habitantes eviten salir de sus hogares o recurran al sistema de aire acondicionado.

Las elevadas temperaturas seguirán para este viernes 20 de marzo. Según el medio CBS News, la población de Thermal podría registrar valores térmicos máximos de hasta 110 °F.

La ciudad de Palm Springs registró 104 °F el último miércoles, un valor térmico inusual. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Hasta cuándo seguirán las temperaturas extremas en California

De residir en ese estado, tendrás que lidiar con las elevadas temperaturas un par de días más, pues se prevé que el alivio térmico llegará en la primera mitad de la próximo semana. Eso sí, para este fin de semana los valores térmicos descenderán ligeramente.

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