Estados Unidos se prepara para enfrentar la fuerza de la tormenta invernal Gianna , un fenómeno que amenaza con intensificarse rápidamente hasta convertirse en un peligroso ciclón bomba. A partir de este jueves 29 de enero, millones de personas deberán seguir de cerca el desarrollo de este sistema, cuya trayectoria podría alterar drásticamente las condiciones climáticas. La incertidumbre sobre la ruta exacta de este evento mantiene atento a las autoridades. En los siguientes párrafos te mostraré cómo sería el desplazamiento y las alertas vigentes para que estés preparado.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que esta nueva tormenta invernal en el país es sumamente peligrosa, ya que podría traer condiciones climáticas que perjudicarían notoriamente a sus habitantes.

En unos primeras aproximaciones, los expertos en meteorología indican que el evento Gianna está avanzando desde la región Sur del país y se está intensificando de manera rápida.

Además de nieve, la tormenta Gianna traería fuertes vientos e intensas lluvias. (Foto referencial: AFP)

Cómo será la trayectoria de la tormenta invernal Gianni

De acuerdo al Centro de Predicción Meteorológica del NWS, se prevé que este intenso fenómeno comenzará a sentirse desde la noche de este jueves 29 de enero. Se prevé que la tormenta de nieve se desplazará desde el Atlántico Medio Sur hasta las Llanuras centrales y el valle bajo del Mississippi.

Por lo tanto, los estados que podrían resultar gravemente afectados serían Delaware, Florida, Georgia, Maryland, las Carolas, Virginia, Virginia Occidental, Washington D.C. y más.

Nueva York podría ser uno de los estados afectados por las condiciones que traería consigo este evento meteorológico. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Para hoy, se espera en el valle medio y bajo del Mississippi intensas lluvias y fuertes nevadas. Estas condiciones climáticas seguirán durante la mañana del viernes 30 de enero en los valles de Ohio y Tennessee.

También se prevé que entre la noche del viernes y el sábado 31 de enero, el frente de nieve se traslade hacia el Atlántico Medio. Hacia el cierre de este semana, el sistema de tormentas giraría hacia el noreste, avanzando por toda la costa oriental.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí