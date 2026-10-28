Miles de corredores se preparan para recorrer las calles de Nueva York en una de las competencias deportivas más esperadas del año. La edición 2026 de la maratón tendrá un ingrediente que podría marcar la experiencia de los participantes desde la línea de salida hasta la meta. El pronóstico anticipa condiciones favorables para completar los 42,195 kilómetros, aunque las temperaturas cambiarán a lo largo de la jornada y podrían sentirse de manera distinta según la hora de partida de cada grupo.

Bill Deger, meteorólogo de AccuWeather, señaló que el panorama meteorológico será propicio para la carrera del domingo 1 de noviembre, con cielos mayormente soleados y vientos relativamente suaves. Según el especialista, el tiempo acompañará a los atletas durante el recorrido por los cinco distritos de la ciudad, aunque quienes comiencen más tarde o permanezcan más tiempo en la ruta deberán prepararse para un ambiente progresivamente más cálido.

¿Cómo estará el clima durante la Maratón de Nueva York 2026?

El pronóstico de AccuWeather apunta a una jornada mayormente soleada, con poco viento y temperaturas que aumentarán desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía. Estas condiciones podrían favorecer a los participantes, aunque la exposición directa al sol hará que la sensación térmica sea ligeramente superior a la temperatura que marque el termómetro.

Las primeras oleadas de corredores encontrarán un ambiente más fresco, con temperaturas cercanas a los 50 °F (10 °C). A medida que avance la competencia, el termómetro subirá progresivamente hasta aproximarse a los 60 °F (15,6 °C) hacia el mediodía.

La temperatura máxima prevista para la jornada es de 63 °F (17,2 °C). Si se alcanza ese valor, sería la tercera temperatura más alta registrada durante el día de la maratón en la última década, de acuerdo con el pronóstico de AccuWeather.

La maratón de Nueva York tendrá temperaturas de hasta 63 °F (17,2 °C) y vientos suaves. | Crédito: kena betancur / AFP

¿Qué temperaturas encontrarán los corredores según la hora de salida?

Las condiciones no serán iguales para todos los participantes. Quienes integren los primeros grupos de salida correrán con temperaturas más bajas, mientras que aquellos que partan más tarde o tarden más en completar el recorrido podrían afrontar un ambiente más cálido.

Primeras salidas Cerca de 50 °F (10 °C) Alrededor del mediodía Cerca de 60 °F (15,6 °C) Temperatura máxima prevista 63 °F (17,2 °C) Cielo Mayormente soleado Viento Relativamente suave

El sol también tendrá un papel importante en la sensación térmica. Deger explicó que la sensación térmica podría situarse entre uno y dos grados por encima de la lectura del termómetro debido a la radiación solar. En cambio, los vientos serán demasiado suaves como para representar una dificultad importante para los atletas.

La maratón de Nueva York comenzará con temperaturas cercanas a los 50 °F (10 °C), que subirán durante la jornada. | Foto por SELÃ§UK ACAR / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

¿Por qué la Maratón de Nueva York podría ser una de las más cálidas en 10 años?

La combinación de temperaturas máximas en los bajos 60 °F, cielos despejados y viento ligero sitúa a la edición de 2026 entre las carreras con condiciones relativamente cálidas de los últimos años. Sin embargo, el máximo previsto llegará después de que los primeros corredores hayan iniciado la competencia, por lo que no todos estarán expuestos al mismo nivel de calor.

El contraste con la edición de 2022 permite dimensionar las diferencias. Aquel año, la temperatura en Central Park llegó a los 75 °F (23,9 °C), un registro considerablemente superior al máximo previsto para este domingo.

En 2026, el panorama será más fresco que el de aquella jornada, aunque la exposición al sol podría hacer que algunos participantes y espectadores perciban más calor del esperado. Por ello, los cambios de temperatura a lo largo del recorrido serán un factor a tener en cuenta durante la carrera.