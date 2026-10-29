El domingo 1 de noviembre se celebrará la Maratón de Nueva York 2026, que provocará cierres de calles y restricciones en varios puentes a lo largo de su recorrido por los cinco distritos. Estos cambios también afectarán a distintas rutas de autobuses, por lo que conviene planificar los viajes con anticipación. Si tienes que ir a trabajar, visitar a alguien o salir a disfrutar de la ciudad, te contamos qué vías estarán afectadas y en qué horarios se aplicarán las restricciones para organizar tus traslados y evitar contratiempos.

Antes de viajar por Nueva York este domingo: revisa los cierres de calles y puentes por la maratón (Foto: Erin Lefevre / NURPHOTO vía AFP)

CIERRES POR LA MARATÓN DE NUEVA YORK 2026

Algunos de los cierres de calles en los cinco distritos comenzarán desde la noche del sábado 31 de octubre. Cabe precisar que los horarios son previstos, pues el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) puede modificarlos y reabrir las vías de manera progresiva, se lee en el aviso que publicó la Oficina del Alcalde de Nueva York.

¿QUÉ PUENTES ESTARÁN CERRADOS?

A continuación, los puentes que estarán cerrados, las restricciones que tendrá y el horario:

Puente Restricción y horario previsto Verrazzano-Narrows Nivel superior cerrado en ambos sentidos desde las 11:00 p.m. del sábado 31 hasta las 4:00 p.m. del domingo 1. El nivel inferior cerrará en ambos sentidos el domingo de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Ed Koch Queensboro Nivel inferior cerrado en ambos sentidos de 6:30 a.m. a 5:30 p.m. El nivel superior tendrá prohibido el paso de camiones durante ese mismo periodo; no se anuncia su cierre total a automóviles. Pulaski La sección de Queens del aviso municipal indica un cierre de 6:30 a.m. a 6:30 p.m.; la sección de Brooklyn señala el inicio a las 7:00 a.m. Para planificar el viaje, considera la restricción desde las 6:30 a.m. Willis Avenue Cerrado de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. Madison Avenue Cerrado de 7:30 a.m. a 6:30 p.m.

¿QUÉ CALLES ESTARÁN CERRADAS EN MANHATTAN?

Entre las principales calles o avenidas cerradas, tramos y horarios se encuentran:

Calle o avenida Tramo afectado Horario First Avenue De la calle 59 al puente Willis Avenue 7:00 a.m.–10:30 p.m. Fifth Avenue De la calle 138 a la 124 y de la 120 a la 90 9:00 a.m.–7:30 p.m. Calle 124 De Madison Avenue a Mount Morris Park West 8:30 a.m.–6:30 p.m. Mount Morris Park West De la calle 124 a la 120 8:30 a.m.–6:30 p.m. Calle 120 De Fifth Avenue a Mount Morris Park West 8:30 a.m.–6:30 p.m. Calle 90 De Fifth Avenue a East Drive 8:30 a.m.–6:30 p.m. Central Park South De Fifth Avenue a Columbus Circle 8:30 a.m.–6:30 p.m. Central Park West De Columbus Circle a la calle 81 Desde la medianoche hasta las 10:30 p.m. Columbus Avenue De la calle 59 a la 77 6:00 a.m.–9:30 p.m. Broadway De la calle 59 a la 77 6:00 a.m.–9:30 p.m.

El aviso también establece cierres en otros tramos alrededor de Central Park, la zona de llegada y el acceso al Queensboro. Además, algunas restricciones se superponen, por lo que una calle puede seguir bloqueada, aunque haya terminado el horario de uno de los tramos.

Cruces de Central Park

Transversales de las calles 65 y 79: desde la medianoche hasta las 9:30 p.m.

desde la medianoche hasta las 9:30 p.m. Transversal de la calle 96: de 9:00 a.m. a 9:30 p.m.

de 9:00 a.m. a 9:30 p.m. East Drive, West Drive y Center Drive: cierres durante el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre.

¿Qué calles estarán cerradas en Brooklyn?

Fourth Avenue cerrará entre la calle 94 y Flatbush Avenue de 6:30 a.m. a 6:30 p.m. Los siguientes tramos tendrán restricciones de 7:00 a.m. a 6:30 p.m.:

Flatbush Avenue: de Fourth Avenue a Lafayette Avenue.

de Fourth Avenue a Lafayette Avenue. Lafayette Avenue: de Flatbush Avenue a Bedford Avenue.

de Flatbush Avenue a Bedford Avenue. Bedford Avenue: de Lafayette Avenue a Nassau Avenue.

de Lafayette Avenue a Nassau Avenue. Nassau Avenue: de Bedford Avenue/Lorimer Street a Manhattan Avenue.

de Bedford Avenue/Lorimer Street a Manhattan Avenue. Manhattan Avenue: de Nassau Avenue a Greenpoint Avenue.

de Nassau Avenue a Greenpoint Avenue. Greenpoint Avenue: de Manhattan Avenue a McGuinness Boulevard.

de Manhattan Avenue a McGuinness Boulevard. McGuinness Boulevard: de Greenpoint Avenue a 48th Avenue.

También habrá cierres en Dahlgren Place, sectores de las calles 92 y 94, Fort Hamilton Parkway y varias vías de Bay Ridge. La Brooklyn-Queens Expressway tendrá un cierre en el tramo entre el Verrazzano y la calle 79, de 7:00 a.m. a 6:30 p.m., y se prevén demoras en las salidas de Belt Parkway, señala el aviso.

¿Qué calles estarán cerradas en Queens?

Estos tramos estarán cerrados de 6:30 a.m. a 6:00 p.m.:

48th Avenue: de 11th Street a Vernon Boulevard.

de 11th Street a Vernon Boulevard. Vernon Boulevard: de 48th Avenue a 10th Street.

de 48th Avenue a 10th Street. 10th Street: de Vernon Boulevard a 44th Drive.

de Vernon Boulevard a 44th Drive. 44th Drive: de 10th Street a Hunter Street.

de 10th Street a Hunter Street. Hunter Street: de 44th Drive a Crescent Street.

de 44th Drive a Crescent Street. Crescent Street: de Hunter Street a Queens Plaza South.

de Hunter Street a Queens Plaza South. Queens Plaza South: de Crescent Street a 23rd Street.

de Crescent Street a 23rd Street. 23rd Street: de Queens Plaza South a Queens Plaza North.

¿Qué calles estarán cerradas en el Bronx?

El horario previsto para las siguientes vías es de 7:00 a.m. a 8:30 p.m.:

East 135th Street: de Willis Avenue a Alexander Avenue.

de Willis Avenue a Alexander Avenue. Alexander Avenue: de East 135th Street a East 141st Street.

de East 135th Street a East 141st Street. East 141st Street: de Alexander Avenue a Third Avenue.

de Alexander Avenue a Third Avenue. Third Avenue: de East 141st Street a East 138th Street.

de East 141st Street a East 138th Street. East 138th Street: de Alexander Avenue al puente Madison Avenue.

Además, la salida de Major Deegan hacia el puente Willis Avenue cerrará de 7:30 a.m. a 6:30 p.m.

¿Qué calles estarán cerradas en Staten Island?

School Road, entre Bay Street y Staten Island Expressway, cerrará desde la 1:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. Entre las principales restricciones de 5:00 a.m. a 2:00 p.m. estarán:

Bay Street: de Richmond Terrace a Victory Boulevard.

de Richmond Terrace a Victory Boulevard. Richmond Terrace: de Slosson Terrace a la terminal del ferry.

de Slosson Terrace a la terminal del ferry. Narrows Road South: de Fingerboard a Lily Pond Avenue.

de Fingerboard a Lily Pond Avenue. McClean Avenue: de Florida Avenue a Fort Wadsworth.

de Florida Avenue a Fort Wadsworth. Major Avenue: de Lily Pond Avenue a Tompkins Avenue.

de Lily Pond Avenue a Tompkins Avenue. Wadsworth Avenue: de Bay Street a Tompkins Avenue.

de Bay Street a Tompkins Avenue. Tompkins Avenue: de Fingerboard Avenue a School Road.

¿Qué calles estarán cerradas en Manhattan?

En Manhattan, los cierres afectarán sectores de First Avenue, Fifth Avenue, Broadway y las calles que rodean Central Park, entre otras vías. Estos son los tramos y horarios previstos en el aviso oficial de la ciudad.

Calle o avenida Tramo afectado Horario del domingo First Avenue Entre las calles 42 y 47 8:45 a.m.–10:30 p.m. First Avenue Desde la calle 59 hasta el puente Willis Avenue 7:00 a.m.–10:30 p.m. Calle 47 Entre First Avenue y Second Avenue 8:45 a.m.–9:30 p.m. Calle 59 Desde el puente Queensboro hasta First Avenue 6:00 a.m.–9:30 p.m. Calle 59 / Central Park South Entre Columbus Circle y Fifth Avenue 6:00 a.m.–9:00 p.m. Columbus Avenue Entre las calles 59 y 77 6:00 a.m.–9:30 p.m. Broadway Entre las calles 59 y 77 6:00 a.m.–9:30 p.m. Central Park West Desde Columbus Circle hasta la calle 81 Medianoche–10:30 p.m. Central Park West Entre las calles 77 y 86 5:00 a.m.–9:30 p.m. Fifth Avenue Entre las calles 138 y 124 9:00 a.m.–7:30 p.m. Fifth Avenue Entre las calles 120 y 90 9:00 a.m.–7:30 p.m. Calle 124 Entre Madison Avenue y Mount Morris Park West 8:30 a.m.–6:30 p.m. Mount Morris Park West Entre las calles 124 y 120 8:30 a.m.–6:30 p.m. Calle 120 Entre Fifth Avenue y Mount Morris Park West 8:30 a.m.–6:30 p.m. Calle 90 Entre Fifth Avenue y East Drive 8:30 a.m.–6:30 p.m. Grand Army Plaza Entre East Drive y Central Park South 8:30 a.m.–6:30 p.m.

Cabe precisar que la tabla agrupa restricciones superpuestas en Broadway, Central Park West y Central Park South para evitar duplicaciones.

Cruces y vías interiores de Central Park

Vía Horario de cierre Transversal de la calle 65 Medianoche–9:30 p.m. Transversal de la calle 79 Medianoche–9:30 p.m. Transversal de la calle 96 9:00 a.m.–9:30 p.m. East Drive, West Drive y Center Drive Restricciones durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre; el aviso no precisa horas de reapertura

Estos cierres son adicionales a los de las calles que rodean el parque.

Cierres intermitentes en accesos a autopistas

De 8:45 a.m. a 7:30 p.m. habrá restricciones intermitentes en las siguientes salidas, no un cierre completo de ambas autopistas:

Harlem River Drive: salida 22 hacia el sur, en la calle 142, y salida 21 hacia el norte, en la calle 135.

salida 22 hacia el sur, en la calle 142, y salida 21 hacia el norte, en la calle 135. FDR Drive: salidas en ambos sentidos de las calles 63, 96 y 125; y salidas hacia el sur de las calles 71, 79, 106 y 116.nyc

Los cierres y las reaperturas pueden realizarse por etapas y cambiar sin previo aviso por decisión del NYPD.