Cada año, miles de corredores sueñan con participar en el maratón más emblemático de Estados Unidos, pero conseguir un lugar no es tarea sencilla. El proceso de inscripción para el Maratón de Nueva York 2026 volvió a confirmar su enorme popularidad: más de 240,000 personas de más de 160 países enviaron su solicitud para participar en la carrera. Sin embargo, solo alrededor de uno por ciento de los postulantes logra obtener un cupo mediante el sorteo oficial. Esto significa que la gran mayoría queda fuera en la primera instancia. Aun así, no todo está perdido. Existen varias alternativas que permiten asegurar un lugar en la competencia incluso si el sistema de lotería no te favoreció.

Un sorteo con récord de postulantes

El proceso de inscripción para el Maratón de Nueva York 2026 se realizó durante un periodo de tres semanas, entre el 4 y el 25 de febrero. Durante ese tiempo, los corredores pudieron presentar su solicitud para participar en el sorteo general.

De acuerdo con los organizadores, esta edición recibió más solicitudes que nunca, con un aumento cercano al 20% respecto al año anterior. El interés es todavía mayor porque la carrera de 2026 coincide con un momento especial: se celebran 50 años del recorrido que atraviesa los cinco distritos de la ciudad.

Los organizadores también informaron que los resultados del sorteo se anuncian una vez finalizado el proceso, momento en el que los corredores descubren si obtuvieron o no un lugar en la carrera.

Si no fuiste seleccionado, aún existen alternativas para asegurar un lugar en el Maratón de Nueva York 2026. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Cómo funciona el sorteo del maratón

Para distribuir los cupos disponibles, el sistema de lotería divide a los postulantes en tres grupos diferentes:

Área metropolitana de Nueva York: residentes que viven dentro de un radio de 60 millas de la ciudad.

residentes que viven dentro de un radio de 60 millas de la ciudad. Solicitantes nacionales: residentes de Estados Unidos fuera del área metropolitana, incluidos Puerto Rico y territorios estadounidenses.

residentes de Estados Unidos fuera del área metropolitana, incluidos Puerto Rico y territorios estadounidenses. Solicitantes internacionales: corredores que viven fuera de Estados Unidos.

Cada grupo participa en un sorteo independiente para equilibrar la representación de corredores locales, nacionales e internacionales.

Segunda oportunidad para algunos miembros

Quienes son miembros activos de la organización que gestiona la carrera y participaron en el sorteo general también entran automáticamente en un segundo sorteo exclusivo para miembros. Esta segunda oportunidad se realiza después del sorteo principal y solo está disponible para quienes tenían su membresía activa antes de la fecha límite establecida.

Qué pasa si no fuiste seleccionado

No ser elegido en el sorteo no significa que debas renunciar al sueño de correr el maratón. Existen varias alternativas que aún pueden asegurarte un lugar en la carrera.

1. Correr con una organización benéfica

Una de las formas más populares de participar es a través del programa oficial de organizaciones benéficas. Este sistema permite obtener una inscripción garantizada si el corredor se compromete a recaudar fondos para una causa.

Para la edición de 2026, los organizadores ampliaron el programa a más de 670 organizaciones benéficas, muchas de ellas con sede en Nueva York. Los participantes pueden elegir la causa que desean apoyar y recaudar donaciones como parte de su inscripción.

Esta opción no solo permite correr el maratón, sino también contribuir con proyectos sociales, educativos o de salud.

El Maratón de Nueva York 2026 se correrá el 1 de noviembre y reunirá a miles de atletas de todo el mundo. | Crédito: David Dee Delgado / AFP

2. Participar en el sorteo especial “Across the Boroughs”

Otra oportunidad llega con el Across the Boroughs Marathon Sweepstakes, un sorteo adicional dirigido a quienes no consiguieron un lugar en el sistema principal.

En este concurso:

Dos ganadores del gran premio reciben inscripción gratuita al maratón y a las seis carreras de la serie de cinco distritos organizadas durante el año.

reciben inscripción gratuita al maratón y a las seis carreras de la serie de cinco distritos organizadas durante el año. Diez finalistas adicionales obtienen también una inscripción gratuita para el maratón.

El periodo de inscripción para este sorteo especial suele mantenerse abierto durante varias semanas y los ganadores se anuncian posteriormente.

Cuándo será el Maratón de Nueva York 2026

La carrera está programada para el domingo 1 de noviembre de 2026. El recorrido atraviesa los cinco distritos de la ciudad y reúne a decenas de miles de corredores de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más inclusivos y multitudinarios del calendario internacional.

