Las costas de Florida y California enfrentan inundaciones provocadas por las llamadas mareas rey (“King tides”), un fenómeno que llevó agua del mar hasta calles, viviendas y negocios cercanos a la costa. Asimismo, se reportaron inundaciones en comunidades costeras de Carolina del Sur, mientras que las condiciones peligrosas del mar se extienden hacia Carolina del Norte. Los meteorólogos advierten que los efectos podrían continuar durante varios días, dependiendo de las mareas y las condiciones del tiempo.

Las mareas rey son mareas excepcionalmente altas que se producen por la alineación y la atracción gravitatoria de la Tierra, la Luna y el Sol. Aunque pueden presentarse varias veces al año y durar varios días, sus efectos pueden agravarse cuando coinciden con otros factores, como las olas intensas, los cambios en la presión atmosférica y el aumento del nivel del mar.

¿Por qué las mareas están provocando inundaciones en Florida y California?

En Florida, la situación se vio agravada por un sistema de alta presión al norte y una zona de baja presión sobre el Caribe, que favorecen un mayor oleaje. Chris Fisher, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Miami, explicó que estas condiciones empeoraron el estado del mar.

Yoursun.com informa que Virginia Key, una isla barrera de Miami, registró la marea rey más alta de su historia y el tercer nivel de agua más elevado desde que comenzaron los registros hace aproximadamente 30 años.

“Las únicas veces que hemos visto niveles más altos fue durante huracanes. Es histórico desde la perspectiva de las mareas rey”, declaró Fisher.

En California, el fenómeno también está relacionado con el actual super El Niño, que viene calentando el océano y aumentando el volumen de agua marina. A esto se suman las llamadas ondas de Kelvin, pulsos de agua cálida que elevan temporalmente el nivel del mar.

Roger Gass, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en el área de la bahía, en Monterey, explicó que estos factores favorecieron las inundaciones costeras. En el norte del estado, las autoridades pronosticaron inundaciones menores en zonas bajas junto a la costa y canales afectados por las mareas hasta el sábado.

Los meteorólogos advierten que las condiciones peligrosas podrían continuar durante varios días y recomiendan evitar las zonas inundadas y mantenerse fuera del mar. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Calles inundadas y advertencias por el oleaje peligroso

En Huntington Beach, en el sur de California, algunos residentes colocaron sacos de arena frente a sus viviendas para impedir que el agua ingresara. Otras personas recurrieron a tablas de surf y paddleboard para desplazarse por calles anegadas.

Además, varios tramos de la autopista Pacific Coast Highway fueron cerrados, mientras se esperaba que las mareas se acercaran a niveles récord en los condados de Orange y San Diego.

En el norte de California, el agua alcanzó aproximadamente 1,9 pies por encima del nivel normal durante las mareas altas.

En Florida, las inundaciones afectaron zonas costeras desde Miami hasta West Palm Beach, donde el agua cubrió carriles de importantes vías y llegó a establecimientos comerciales y viviendas. Asimismo, se reportaron dificultades para circular por las calles cercanas a puertos deportivos, hoteles y centros de convenciones en Fort Lauderdale. Partes de Miami-Dade y Broward estuvieron bajo advertencias por inundaciones costeras, ante la posibilidad de nuevos anegamientos en áreas bajas.

Las autoridades también alertaron sobre el peligro de las corrientes de resaca, capaces de arrastrar incluso a nadadores experimentados mar adentro.

“Ha sido una semana difícil para las playas”, señaló Fisher. “Hemos tenido un alto riesgo de corrientes de resaca y un oleaje elevado. Las condiciones en las playas seguirán siendo difíciles durante el fin de semana. Ha sido una buena semana para mantenerse fuera del agua y alejarse de las playas”.

¿Hasta cuándo podrían continuar las inundaciones?

Los pronósticos indicaron que el riesgo de inundaciones costeras persistiría durante los siguientes días en distintos puntos de Florida y California. En el sur de Florida, se emitieron avisos por inundaciones moderadas que contemplaban nuevos episodios durante las mareas altas, previstas aproximadamente entre las 10 a. m. y la 1 p. m., y entre las 10 p. m. y la 1 a. m. En algunas zonas, las advertencias podían dar paso a avisos de menor nivel, sin que eso significara que el riesgo hubiera desaparecido.

Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar conducir por calles inundadas, mantenerse alejado de las zonas costeras anegadas y no ingresar al mar mientras persista el riesgo de corrientes peligrosas.

Las personas que viven cerca de la costa también deben prestar atención a los avisos meteorológicos y tomar precauciones para proteger sus viviendas y negocios. La intensidad de las inundaciones dependerá de la altura de las próximas mareas y de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.