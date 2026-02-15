La mayoría de estados de EE.UU. se están despidiendo de las temperaturas congelantes que ocasionaron dificultades para millones de sus habitantes. Por ejemplo, los expertos en meteorología señalaron que Maryland espera un nuevo inicio de semana más agradable; sin embargo, este buen tiempo será de manera temporal, ya que las temperaturas frías retornarán en cuestión de días, obligando a sus ciudadanos a que se abriguen por capas para evitar cualquier tipo de mal. Si quieres descubrir desde qué fecha se registrará el aire ártico en el ‘Estado de la Vieja Línea’, te invito a leer los siguientes párrafos para que tomes tus precauciones con anticipación.

Para este cierre de semana, el equipo meteorológico de CBS News reportó que el estado en mención mantuvo un clima estable en horas de la mañana, ya que los valores térmicos se situaron entre 30 y 40 °F; sin embargo, surgirán condiciones climáticas “adversas” entre la tarde y noche.

El medio citado reveló que la nubosidad y las lluvias llegarán a la región para cerrar la semana. Es más, existe una gran posibilidad de copos de nieve en áreas ubicadas al norte de la ciudad de Baltimore y en el noreste de Maryland.

Entre la tarde y noche de hoy, ciertas zonas de Maryland registrarán lluvias. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Un inicio frío que mejorará con el pasar de los días

Aunque la tendencia fría se mantendrá hasta el lunes 16 de febrero, ya que durante esta fecha se esperan valores térmicos máximos de 47 °F y nubes persistentes con probabilidad de lloviznas en partes de Maryland, el panorama climático cambiará drásticamente con el pasar de los días.

Según CBS, desde el martes 17 hasta el jueves 19 de febrero se producirá más derretimiento en distintas localidades del estado, ya que las temperaturas alcanzarán máximas de 60 °F; esto permitirá que sus residentes realicen actividades al aire libre.

Se espera que los valores térmicos en Maryland alcance máximas de 60 °F para el próximo jueves. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo regresará el aire ártico a Maryland

Desafortunadamente, los residentes de Maryland disfrutarán momentáneamente de este bueno tiempo en el área, ya que los pronósticos meteorológicos advierten el retorno de temperaturas frías. Se prevé que estas condiciones frías se registrarán desde el viernes 20 de febrero hasta el cierre de dicha semana.

En dicho periodo de tiempo, los registros térmicos alcanzarían máximas de 40 °F y mínimas de 20 °F; es decir, valores cercanos al punto de congelación. Dado que el tiempo puede cambiar con rapidez, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) te aconseja que revises el pronóstico local.

