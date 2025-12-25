Las celebraciones de Navidad en Estados Unidos están siendo amenazadas por un severo frente frío que ha puesto en gran parte del país en alerta. Este fenómeno invernal obliga a millones de residentes a estar precavidos ante las posibles condiciones climáticas que trae esta serie de tormentas que podrían alterar los planes de viaje y la integridad física.

Según el medio Newsweek , estas alertas meteorológicas están dirigidas a más de una decena de regiones que conforman el territorio americano, ya que se prevén fuertes nevadas para hoy. A continuación, te revelaré cuáles son.

Esta condición climática podría impactar a los ciudadanos de estos estados. (Crédito: Timothy A. Clary / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Qué estados están en riesgo de tormentas invernales

Alaska

La alerta se mantiene para ciudades del centro de la región, incluyendo las llanuras árticas centrales, la costa central del mar de Beaufort y la cordillera central de Brooks. Se prevé una acumulación de nieve de hasta 1 pulgada y vientos con velocidades de hasta 48 km/h, lo que reduce la visibilidad a 800 metros.

California

La advertencia estará vigente hasta las 10:00 p.m. (hora local) del viernes 26 de diciembre en zonas del centro de California; también se incluye la región superior del río San Joaquín, Kings Canyon, los parques nacionales Sequoia y Yosemite.

Se espera la tormenta traiga consigo nevadas, con precipitaciones que alcanzarían los 1.8 metros; además, las ráfagas tendrían velocidades que oscilarían entre los 88 y 96 km/h.

Los reportes indican que California podría experimentan nevadas en estos días. (Foto referencial: Freepik)

Idaho

Se mantiene una advertencia de tormenta invernal en la región de Sun Valley y Big Lost Highlands/Cooper Basin hasta este jueves. Las nevadas llegarían hasta 23 pulgadas en localidades que superen los 2,400 metros de altura.

Michigan

La alerta por mal tiempo invernal se mantendrá hasta el viernes 26 de diciembre. Las personas que residen en los siguientes condados deben estas preparadas ante la presencia de nieve: Keweenaw, Luce, Ontonagon, Houghton, Baraga, Marquette, Gogebic, Iron, Dickinson, Alger, Delta, Menominee, Schoolcraft y Mackinac.

Minnesota

Se espera una llovizna helada que produciría una ligera capa de hielo en las carreteras, puentes y aceras sin tratar durante este jueves hasta la mañana del viernes 26 de diciembre. Las zonas afectadas serían el norte y centro de Minnesota.

Dakota del Norte

En el noreste y suertes de Dakota del Norte se mantiene vigente la alerta de clima invernal hasta la madrugada del viernes 26 de diciembre. Se prevén lloviznas heladas, aguanieve y pequeñas cantidades de hielo. Esto sería suficiente para causar resbaladizas en las carreteras.

Nevada

Hasta la madrugada del viernes 26 de diciembre, las áreas de Greater Reno, Carson City y Minden estarán bajo alerta ante posibles acumulaciones de nieve de hasta 9 pulgadas. Además, registrarían vientos que alcanzarían velocidades de hasta 105 km/h.

Oregón

Esta región también cuenta con una alerta meteorológica vigente hasta las 10:00 p.m. (hora del Pacífico) del viernes 26 de diciembre. Las zonas afectadas serían Diamond Lake, Crescent Lake, Howard Prairie, Crater Lake, Mt. Ashland, Willamate Pass y otros pasos de gran altitud.

Los pronósticos indican acumulaciones entre 5 y 13 pulgadas, con vientos de hasta 72 km/h.

Washington

El aviso de clima invernal en el este y centro de estado se mantendrán hasta la mañana del sábado 27 de diciembre. Se espera que la nieve y los fuertes vientos dificulten el tránsito vehicular durante estos días.

La acumulación de nieve en Washington ocasionaría serios problemas en los viajes por carreteras. (Crédito: JIM LO SCALZO / EFE) / JIM LO SCALZO

Wisconsin

Las zonas noreste, centro y oeste de Wisconsin mantiene una alerta vigente por este fenómeno meteorológico hasta el mediodía del viernes 26 de diciembre. Se registrarían precipitaciones mixtas, tales como lluvia helada, aguanieve y nevadas ligeras.

Wyoming

El fenómeno meteorológico impactaría en las montañas Wind River, Teton y Gros Ventre. La alerta se mantiene hasta las 5:00 p.m. (hora local). Las acumulaciones de nieve alcanzarían hasta las 12 pulgadas, con fuertes vientos de 80 km/h.

