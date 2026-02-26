A pesar del flujo cotidiano de miles de vehículos que transitan con aparente normalidad por las carreteras de Nueva York y Nueva Jersey, las autoridades han lanzando una advertencia crítica: más de 1.9 millones de automóviles en Estados Unidos circulan con ‘recalls activos’ o avisos de seguridad activos. En caso cuentes con un coche en estas ciudades, es importante que prestes atención a esta alerta, ya que ignorar dicha advertencia podría poner en riesgo tu integridad física en tu próximo viaje. A continuación, te indicaré qué significa dicho término y otros detalles sumamente importantes.

Te comentaré que un ‘recall activo’ se trata de un llamado de reparación pendiente por defectos de seguridad de un vehículo. Esto suele representar un peligro, ya que, de manera inesperada, un conductor puede sufrir algún accidente de tránsito.

Los propios fabricantes de estos automóviles son quienes emiten estas alertas oficiales. Éstos identifican fallos que comprometen la seguridad o el cumplimiento de las normas vigentes, permitiendo así que el vehículo afectado sea revisado y arreglado de manera gratuita.

Entonces, con el objetivo de reducir riesgos mortales de tránsito, el gobierno estadounidense está invitando a los conductores que cumplan con este procedimiento para que se detecten posibles fallas y así se realice una reparación inmediata.

Miles de conductores en Nueva York y Nueva Jersey circulan diariamente. (Foto: AFP)

Quien supervisa los recalls en EE.UU.

La National Highway Traffic Safety Administration, organismo responsable de la seguridad vial, se encarga de identificar si algún vehículo presenta un riesgo. De comprobarse alguna falla, obliga a los fabricantes a solucionar gratuitamente cualquier defecto de riesgo detectado en los automóviles.

Debo señalarte que estas acciones de seguridad se registran mediante un Número de Identificación del Vehículo (VIN), por lo que el derecho a la reparación permanece ligado al auto y no al dueño que lo compró originalmente. Entonces, aquellos conductores en Nueva York y Nueva Jersey pueden presentarse en cualquier concesionario oficial para solicitar la reparación gratuita de la falla.

Si tu coche mantiene un recall activo, la concesionaria tendrá que reparar dicha falla a la brevedad posible y totalmente gratuita. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo revisar el VIN gratis en Nueva York o Nueva Jersey

Localiza tu VIN: te recomiendo que lo busques en el tablero del lado del conductor, en el marco de la puerta de tu auto, en la tarjeta de registro o en tu póliza de seguro. Ingresa el VIN en plataformas oficiales: para ello, deberás ingresar a CheckToProtect.org/es o al buscador oficial de la NHTSA. Consulta el estatus de tu automóvil: el propio sistema de informará si tu coche posee recalls independientes. No tardará mucho y es completamente gratuito.

En caso tu vehículo mantiene un recall activo, es necesario que sea reparado. Para ello, deberás contactarte con un concesionario autorizado y que realicen el procedimiento correspondiente.

