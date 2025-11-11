La frustración es palpable en los pasillos de los tres principales aeropuertos de Nueva York. Miles de viajeros ven cómo sus vuelos desaparecen de los paneles de salidas, equipajes sin destino claro y familias que pierden conexiones se ven desde los primeros días de noviembre, pero el lunes 10 fue el peor jornada desde que comenzó el cierre del gobierno federal: hubo más de 300 cancelaciones solo en LaGuardia, Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y Newark Liberty.

Debido al cierre del gobierno federal, iniciado el 1 de octubre de 2025, la Administración Federal de Aviación (FAA) se vio obligada a reducir operaciones, debido a la falta de controladores aéreos. Los aeropuertos de Nueva York, identificados como tres de los 40 centros de transporte más críticos, enfrentan ahora recortes progresivos.

¿POR QUÉ SE CANCELARON MÁS DE 300 VUELOS EN NUEVA YORK EN UN SOLO DÍA

El cierre del gobierno federal, que al 10 de noviembre lleva 41 días, impactó directamente en la Administración Federal de Aviación (FAA), dejando a los controladores aéreos sin pago desde hace dos ciclos salariales. Esta situación provocó que la FAA implementara reducciones de vuelos del 6% el lunes, con incrementos programados al 10% para el viernes.

Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, describió la realidad con crudeza: “El cambio más peligroso de todos se produce cuando el personal de seguridad más disciplinado de Estados Unidos se ve obligado a pensar en la supervivencia en lugar de la seguridad pública”. Los controladores deben elegir entre concentrarse en mantener la seguridad del tráfico aéreo o enfocarse en alimentar a sus familias.

Cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Nueva York (Foto: AFP).

¿QUÉ AEROPUERTOS DE NUEVA YORK FUERON LOS MÁS AFECTADOS?

Según datos de FlightAware, al mediodía del lunes 10 de noviembre, los tres grandes aeropuertos neoyorquinos experimentaron un colapso simultáneo.

El Aeropuerto LaGuardia, ubicado en Queens, sufrió las cancelaciones más severas con 126 vuelos cancelados, seguido por el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey con 95 cancelaciones y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy con 82 vuelos cancelados.

Es importante saber que cuando uno de estos tres aeropuertos reduce su capacidad, el impacto se extiende a ciudades conectadas, amplificando el caos operativo y dejando miles de pasajeros varados.

Cientos de pasajeros varados esperan información sobre sus vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy durante la crisis de controladores aéreos (Foto: AFP).

¿LA CANCELACIÓN DE VUELOS EN NUEVA YORK PODRÍA AGRAVARSE?

La Administración Federal de Aviación implementó un plan de reducciones progresivas que comenzó el lunes 10 de noviembre con un corte del 6% y escalará al 10% el viernes. Paul Bernardini, jefe de marketing de la aplicación de seguimiento de vuelos Flighty, explicó la gravedad del panorama: “Ayer superamos el 50% del total de vuelos afectados en Estados Unidos. Actualmente, nos encontramos en el límite inferior de los recortes impuestos por la FAA”.

El domingo anterior al caos del lunes, más de 2.000 vuelos fueron cancelados en toda la nación, un número que podría multiplicarse a medida que los recortes del 10% entren en vigencia durante la semana.

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, advirtió sobre un escenario más oscuro aún, teniendo en cuenta que se avecina el Día de Acción de Gracias, que será el 27 de noviembre en Estados Unidos, el período de mayor demanda de vuelos del año.

CONSEJOS PARA PASAJEROS AFECTADOS POR CANCELACIÓN DE VUELOS

Verifica el estado del vuelo constantemente en FlightAware o con tu aerolínea. Conoce tus derechos: compensación según distancia del vuelo cancelado. Contacta a tu aerolínea de inmediato para rebooking. Considera alternativas: autobús, tren o conducir si es posible. Guarda todos los recibos de gastos adicionales para reclamaciones de seguros.