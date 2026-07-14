Las autoridades de Massachusetts, en Estados Unidos, ordenaron el cierre temporal de más de 40 playas debido a problemas en la calidad del agua, una medida que coincide con la intensa ola de calor que afecta a gran parte del estado. De acuerdo con el gobierno estatal, las restricciones estaban vigentes desde el martes 14 de julio y buscan proteger a los visitantes de posibles riesgos para la salud.

Según el panel oficial de monitoreo de playas de Massachusetts, algunos de los lugares afectados incluyen Hopkinton Reservoir-Main Beach en Ashland, Tenean en Boston, Moses Smith Creek en Dartmouth, Freetown Town Beach en Freetown, otra playa con el mismo nombre en Nantucket y Standish Shores en Wareham.

En la mayoría de los casos, los cierres se deben a la presencia de bacterias o a floraciones de cianobacterias potencialmente dañinas para las personas.

Las autoridades explican que la contaminación del agua puede producirse por la escorrentía de las lluvias, fallas en sistemas sépticos, fugas en conexiones de alcantarillado o desechos de animales silvestres.

Nadar en aguas contaminadas puede provocar enfermedades gastrointestinales, problemas respiratorios y síntomas similares a los de la gripe. El listado de playas cerradas se actualiza cada hora y puede consultarse en el sitio web oficial del estado.

Los cierres coinciden con una ola de calor que suele llevar a muchas personas a buscar alivio en las playas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La ola de calor aumenta el riesgo para la población

Mientras se mantienen los cierres, gran parte de Massachusetts permanece bajo una advertencia por calor emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La alerta abarca las regiones central, este, noreste, sureste y oeste del estado, donde las altas temperaturas y la humedad podrían incrementar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor hasta la noche del miércoles 15 de julio.

Las autoridades recuerdan que muchas personas suelen acudir a las playas para refrescarse durante las horas de calor extremo; sin embargo, además de verificar que el agua sea segura antes de ingresar, recomiendan mantenerse bien hidratados, usar ropa ligera, buscar lugares con sombra y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor temperatura.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos se registraron, en promedio, 702 muertes relacionadas con el calor cada año entre 2004 y 2018.

Massachusetts no es el único estado afectado, ya que ciudades como Los Ángeles y Nueva York también emitieron alertas por la calidad del agua en sus playas debido a las condiciones climáticas extremas.

Las autoridades recomiendan consultar el estado de las playas antes de visitarlas y seguir las medidas de prevención durante las altas temperaturas. (Foto referencial: Freepik)

Playas cerradas en Massachusetts: lista actualizada

Debido a problemas de calidad del agua, las siguientes playas en Massachusetts se encuentran actualmente cerradas para el baño.

La mayoría de las restricciones se deben a niveles bacterianos que superan los estándares de seguridad, mientras que otras fueron clausuradas por proliferación de cianobacterias nocivas.

Playa Ubicación Motivo del cierre Damon Pond Beach Ashby Otro Hopkinton Reservoir-Main Beach Ashland Exceso bacteriano Mingo Beverly Exceso bacteriano Tenean Boston Exceso bacteriano Smith Beach Braintree Exceso bacteriano Cliff Pond @ DYS Brewster Cianobacterias nocivas Cliff Pond @ Main Brewster Cianobacterias nocivas Sandy Beach Danvers Exceso bacteriano Moses Smith Creek Dartmouth Exceso bacteriano Salt Pond Eastham Exceso bacteriano Wood Neck River Falmouth Exceso bacteriano Freetown Town Beach Freetown Exceso bacteriano Eagle Lake Holden Exceso bacteriano Magnolia East Manchester Exceso bacteriano Sesachacha Pond Nantucket Cianobacterias nocivas 333 Commercial Street Provincetown Exceso bacteriano Johnson Street Provincetown Exceso bacteriano Kendall Lane Provincetown Exceso bacteriano Town Landing - Breakwater Provincetown Exceso bacteriano Town Landing - Snail Road Provincetown Exceso bacteriano Broady (Baker) Quincy Exceso bacteriano Merrymount Quincy Exceso bacteriano Children’s Island - Back Salem Exceso bacteriano Children’s Island - Wally Salem Exceso bacteriano Ocean Avenue Salem Exceso bacteriano Willow Avenue Salem Exceso bacteriano Peace Lake @ Breakheart Reservation Saugus Exceso bacteriano Peckham Pond @ Camp Nihan Saugus Exceso bacteriano Camp Wilder @ Right Springfield Exceso bacteriano Kings Swampscott Exceso bacteriano Coles River Club off Harbor Road Swansea Exceso bacteriano Leeside Swansea Exceso bacteriano Swansea Town Beach Swansea Otro Beamans Pond - Campground Templeton Exceso bacteriano Beamans Pond - Day Use Templeton Exceso bacteriano Vineyard Harbor Motel Tisbury Exceso bacteriano Pearl Hill Pond Beach Townsend Exceso bacteriano Briarwood Wareham Exceso bacteriano Standish Shores Wareham Exceso bacteriano Donovans Winthrop Exceso bacteriano Pico Winthrop Exceso bacteriano Lake Quinsigamond - Lake Park Beach Worcester Exceso bacteriano

Se recomienda consultar con las autoridades locales de salud o visitar el sitio web oficial del Departamento de Salud Pública de Massachusetts antes de planificar cualquier actividad recreativa en estas zonas.