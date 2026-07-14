Massachusetts mantiene cerradas más de 40 playas por la presencia de bacterias y floraciones de cianobacterias que afectan la calidad del agua. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Massachusetts mantiene cerradas más de 40 playas por la presencia de bacterias y floraciones de cianobacterias que afectan la calidad del agua. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

Las autoridades de Massachusetts, en Estados Unidos, ordenaron el cierre temporal de más de 40 debido a problemas en la calidad del agua, una medida que coincide con la intensa ola de calor que afecta a gran parte del estado. , las restricciones estaban vigentes desde el martes 14 de julio y buscan proteger a los visitantes de posibles riesgos para la salud.

Según el panel oficial de monitoreo de playas de Massachusetts, algunos de los lugares afectados incluyen Hopkinton Reservoir-Main Beach en Ashland, Tenean en Boston, Moses Smith Creek en Dartmouth, Freetown Town Beach en Freetown, otra playa con el mismo nombre en Nantucket y Standish Shores en Wareham.

En la mayoría de los casos, los cierres se deben a la presencia de bacterias o a floraciones de cianobacterias potencialmente dañinas para las personas.

Las autoridades explican que la contaminación del agua puede producirse por la escorrentía de las lluvias, fallas en sistemas sépticos, fugas en conexiones de alcantarillado o desechos de animales silvestres.

Nadar en aguas contaminadas puede provocar enfermedades gastrointestinales, problemas respiratorios y síntomas similares a los de la gripe. El listado de playas cerradas se actualiza cada hora y puede consultarse en el sitio web oficial del estado.

Los cierres coinciden con una ola de calor que suele llevar a muchas personas a buscar alivio en las playas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Los cierres coinciden con una ola de calor que suele llevar a muchas personas a buscar alivio en las playas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La ola de calor aumenta el riesgo para la población

Mientras se mantienen los cierres, gran parte de Massachusetts permanece bajo una advertencia por calor emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La alerta abarca las regiones central, este, noreste, sureste y oeste del estado, donde las altas temperaturas y la humedad podrían incrementar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor hasta la noche del miércoles 15 de julio.

Las autoridades recuerdan que muchas personas suelen acudir a las playas para refrescarse durante las horas de calor extremo; sin embargo, además de verificar que el agua sea segura antes de ingresar, recomiendan mantenerse bien hidratados, usar ropa ligera, buscar lugares con sombra y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor temperatura.

De acuerdo con los (CDC), en Estados Unidos se registraron, en promedio, 702 muertes relacionadas con el calor cada año entre 2004 y 2018.

Massachusetts no es el único estado afectado, ya que ciudades como Los Ángeles y Nueva York también emitieron alertas por la calidad del agua en sus playas debido a las condiciones climáticas extremas.

Las autoridades recomiendan consultar el estado de las playas antes de visitarlas y seguir las medidas de prevención durante las altas temperaturas. (Foto referencial: Freepik)
Las autoridades recomiendan consultar el estado de las playas antes de visitarlas y seguir las medidas de prevención durante las altas temperaturas. (Foto referencial: Freepik)

Playas cerradas en Massachusetts: lista actualizada

Debido a problemas de calidad del agua, las siguientes playas en Massachusetts se encuentran actualmente cerradas para el baño.

La mayoría de las restricciones se deben a niveles bacterianos que superan los estándares de seguridad, mientras que otras fueron clausuradas por proliferación de cianobacterias nocivas.

PlayaUbicaciónMotivo del cierre
Damon Pond BeachAshbyOtro
Hopkinton Reservoir-Main BeachAshlandExceso bacteriano
MingoBeverlyExceso bacteriano
TeneanBostonExceso bacteriano
Smith BeachBraintreeExceso bacteriano
Cliff Pond @ DYSBrewsterCianobacterias nocivas
Cliff Pond @ MainBrewsterCianobacterias nocivas
Sandy BeachDanversExceso bacteriano
Moses Smith CreekDartmouthExceso bacteriano
Salt PondEasthamExceso bacteriano
Wood Neck RiverFalmouthExceso bacteriano
Freetown Town BeachFreetownExceso bacteriano
Eagle LakeHoldenExceso bacteriano
Magnolia EastManchesterExceso bacteriano
Sesachacha PondNantucketCianobacterias nocivas
333 Commercial StreetProvincetownExceso bacteriano
Johnson StreetProvincetownExceso bacteriano
Kendall LaneProvincetownExceso bacteriano
Town Landing - BreakwaterProvincetownExceso bacteriano
Town Landing - Snail RoadProvincetownExceso bacteriano
Broady (Baker)QuincyExceso bacteriano
MerrymountQuincyExceso bacteriano
Children’s Island - BackSalemExceso bacteriano
Children’s Island - WallySalemExceso bacteriano
Ocean AvenueSalemExceso bacteriano
Willow AvenueSalemExceso bacteriano
Peace Lake @ Breakheart ReservationSaugusExceso bacteriano
Peckham Pond @ Camp NihanSaugusExceso bacteriano
Camp Wilder @ RightSpringfieldExceso bacteriano
KingsSwampscottExceso bacteriano
Coles River Club off Harbor RoadSwanseaExceso bacteriano
LeesideSwanseaExceso bacteriano
Swansea Town BeachSwanseaOtro
Beamans Pond - CampgroundTempletonExceso bacteriano
Beamans Pond - Day UseTempletonExceso bacteriano
Vineyard Harbor MotelTisburyExceso bacteriano
Pearl Hill Pond BeachTownsendExceso bacteriano
BriarwoodWarehamExceso bacteriano
Standish ShoresWarehamExceso bacteriano
DonovansWinthropExceso bacteriano
PicoWinthropExceso bacteriano
Lake Quinsigamond - Lake Park BeachWorcesterExceso bacteriano

Se recomienda consultar con las autoridades locales de salud o visitar el sitio web oficial del Departamento de Salud Pública de Massachusetts antes de planificar cualquier actividad recreativa en estas zonas.

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